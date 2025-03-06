高雄 第三東隆宮 李府千歲黑令旗開拓的東隆宮

迄今已有70多年的高雄第三東隆宮，是在民國44年間動土興建，且於民國45年完工，主神～溫府三千歲是來自東港東隆宮，李府千歲則是來自三寮灣東隆宮，緣於神明靈感，信眾虔誠禱告，消災解厄，靈驗無比，香火更是日益鼎盛，已成為台灣重要的信仰中心之一。

相信長期以後，臺灣人民的居住範圍，大多是以宮廟為聚落中心作為發展基礎，再往外圍擴展。而台灣的宮廟在民間社會中不僅僅只是信仰，更是許多人的生活重心，而且不難發現的是地方廟宇神靈越加威嚴顯赫，也就代表著地方更加榮耀。

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高雄東隆宮簡介

高雄東隆宮 主祀神祇：溫府千歲，又稱第三東隆宮，僅次於東港東隆宮及三寮灣東隆宮。在日治時期台南州北門郡三寮灣，曾、洪、林、朱、黃之五位先民南下高雄謀生時，迎請家鄉三寮灣東隆宮的李府千歲黑令旗隨行護佑。而在日軍徹台後，李府千歲黑令旗，則成為往後越來越多前往高雄發展的三寮灣人共同的信仰，於是眾人協議為其雕塑金身，在民國42年完成金身塑成。

就在準備開光之際，神靈降駕時卻表示其為東港東隆宮的溫府千歲，是奉旨前來相助李府千歲建廟一事，也因此眾人再另外為其妝塑一尊金身，也就是如今的開基溫府千歲；而在民國45年廟宇落成後，李府千歲謙讓主位給溫府千歲，廟名則題為【高雄東隆宮】。

由於信眾越來越多，於民國57年時拆除重建，溫府千歲受封銜贈【玉敕代天府】，並於民國68年再次改建，增建後殿的【青山寺】及二樓的【靈霄寶殿】，並於民國79年完成竣工，萬神齊鎮，護佑南台。並於同年年底啟建三朝祈安清醮；民國90年啟建五朝祈安王醮；民國92年進行廟宇修繕，並增祀南海佛祖左右護法，二樓則增設太歲殿，安奉六十甲子太歲星君；民國103年，廟旁增設王船閣，停放即將送王的王船；民國112年歲次癸卯，歷經三年的新冠疫情，溫府千歲諭示啟建修設七朝水火禳灾護國祈安清醮，驅瘟除疫，安定民心，並祈求國泰民安、風調雨順；所以高雄東龍宮是少數啟建七朝清醮的廟宇。也因為經過多次重修，就是目前的【高雄東隆宮】，主祀【溫府三千歲】，又號【高雄 第三東隆宮】。

奉祀神祇

高雄東隆宮主祀：溫府千歲、李府千歲、另有延靈自南鯤鯓代天府的吳府千歲、學甲慈濟宮的保生大帝、民祀歸公的田都元帥、自南鯤鯓代天府與赤山龍湖的觀音佛祖之外，亦有中軍府、城隍爺、中壇元帥……等。

一樓正殿

李府千歲、溫府千歲、溫府二千歲、吳府千歲、保生大帝、田都元帥、中軍府、城隍爺中壇元帥、鎮山將軍、遊天元帥、水府元帥、黑虎將軍。

李府千歲

每年李府千歲聖誕在農曆四月十五日，高雄東隆宮會擇於四月十三日回三寮灣東隆宮謁祖，同時也會前往保生大帝與觀音佛祖的祖廟進香。

溫府千歲

溫府千歲的聖誕是在農曆十一月初一，廟方則是會提前在十月廿八日，先前往東港隆宮進香祝壽，並且聖誕當日溫府千歲還會巡營釘府，並在信眾過平安橋後，幫忙祭解改運。

溫府二千歲

來自三寮灣的溫府二千歲是在第三次建廟期間前來相助，眾善信為了感毘溫府二千歲，於是為其雕塑金身奉祀。

吳府千歲

靈源自南鲲鯓代天府，吳府千歲 姓吳，諱名孝寬，在五府千歲（李、池、吳、朱、范）中排行第三，世人多稱之為吳三王，是五王中唯一沒有留鬍鬚的王爺之外，五王爺還是一位著名的武將。

保生大帝

靈源自學甲慈濟宮，保生大帝是一尊醫神。

田都元帥

田都元帥是一道教護法神，與二郎神、華光天王、西秦王爺等同為戲曲神，田都元帥其實是田、都元帥，都元帥其實是軍銜。

劍、印將軍

比較特別的是溫府千歲還有劍、印兩位將軍手捧王爺的劍與印，跟隨在王爺的左右兩側。

馬將軍及王馬

東隆宮亦有泥塑神尊的馬將軍及王馬，馬將軍就是替王爺牽馬照顧馬的馬僮，平時廟方也會準備蕃薯給王馬享用。

永祀王船與旗桿

另外還有永祀王船與旗桿：宮內有一大一小的永祀王船，而且比較特別的是大船頭是朝內，小船則是朝外，也就是所謂的大船入小船出。

二樓後殿 青山寺

觀音佛祖、彌勒佛、福德正神、註生娘娘、鎮山姑娘、十八尊者。

觀音佛祖

另外二樓還有設置靈霄寶殿：玉皇上帝、三官大帝、南斗星君、北斗星君……等神尊；二樓 太歲殿：北姆星君及六十太歲；二樓 文昌殿：文昌帝君、月老星君、武財神。

法事服務

拜契：民間習俗上，在小孩子可能體弱多病、壞脾氣或是夜啼……等，或是不好管教的情況時，就會到廟裡拜請神明作為乾爹或是乾媽，好讓小孩子可以順利長大。

濟世：每月國曆逢10、20、30日，溫府千歲都會降駕來濟世，為民眾信徒指點迷津，消災解厄。

東港迎王

高雄東隆宮訂於民國113年9/28至10/05，將舉行「一起來鬥樂鬧 相揪東港迎王」的大型廟會活動，即日起可於櫃檯登記，一起坐遊覽車前往東港迎王。

登記日：即日起至國曆9/20日止– 名額有限，滿額將會另行公告於廟方公佈欄及官方粉絲頁。

相關資訊

高雄東隆宮-溫府千歲 粉絲頁 IG

電話：07-251-8150

地址：801高雄市前金區文武一街136號

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