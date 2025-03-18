岩井屋(官網):鳥取縣岩美郡岩美町544，電話: +81 857-72-1525()

如果你喜歡去日本泡湯那一定多少聽過「秘湯守護協會」，即便在日本這個協會有一些爭議，但對我來說追過的幾個無疑都是好湯。是以，也讓我把收集這些祕湯加進了「小虎吃貨團」，除了米其林、鐵道、星野外的固定行程重點。今天來分享我們泡過的第四個祕湯，也是山陰唯一的一座1300年古溫泉、150歷史溫泉飯店。另外，岩井屋的氛圍和料理，也是我住過溫泉旅館中數一數二好的。

秘湯守護協會成立於昭和50年(1985)4月，由朝日旅行會創造出「祕境溫泉」這個名稱。協會初期由33處隱藏在日本各地山林間、交通不便的溫泉組成，理念為「有歷史、有優質泉源、位處交通不便的深山林內、不用循環式溫泉源…」，自2024年為止供計有147處祕境溫泉加入協會，有興趣的朋友可以到祕境協會的官網去看看自己泡過幾個，官網上依縣市來區分這些祕境溫泉，同時也提供訂房的連結服務。每年也會固定出版一本手冊日本の秘湯，如同米其林一般。

一般來說這些祕湯都有一個共同的特點就是交通不便，以我去過的來說多半是在山裡。目前為止，岩井屋算是相對容易到達的。雖然離鳥取市還是有半小時左右的車程。即便是使用大眾交通工具的遊客，也可以搭JR山陰線到岩美駅(20分)再轉計程車。另外鳥取車站也有往岩井溫泉的巴士可以搭(約1小時)。

岩井溫泉是山陰最古老的溫泉，同時也是選為日本100名湯之一，更是極少數的其歷史可追溯到1300多年前。這次帶「小虎吃貨團」團員來住的「岩井屋」更是極少數「秘湯守護協會」的祕湯之一。

岩井溫泉除了各家的溫泉旅館外，還有兩處共同溫泉，湯冠溫泉和田喜桑(TAKISAN)溫泉，因為前者湯冠溫泉就在岩井屋隔壁，於是晚餐後我便帶團員過來一起多泡一個湯。湯冠溫泉的外觀其實還蠻漂亮的，帶有一點黑瓦白牆的藏氛圍。

湯冠溫泉營業時間為早上六點到晚上十點，費用是380元，毛巾等清潔盥洗用具這裡也通通可以買到。

就鳥取友人的說法，1300多年的岩井溫泉全盛時期有10多家溫泉旅店。可惜1934年的一場溫泉鄉大火讓地止的溫泉產業快速沒落，加上疫情的衝擊，目前僅剩岩井屋明石家兩家溫泉旅館。就岩井屋的工作人員表示，現在的岩井屋是在1935年大火後重建的，館內的裝潢古民風帶著新溫暖。

純榻榻米的地板每一步都感受到岩井屋待客的溫度，休息處也是我偏好的古民風喫茶風。

館內有免費的咖啡，chick in或是泡完湯、吃完飯後，在這喝上一杯咖啡，那是每個旅人都該有的享受。

窗外的庭園造景小而巧且，石上的鮮苔、小橋流水，誰說不是一幅古山陰的山水畫。

岩井屋除了是祕湯守護協會的一員外，也是間為了津津樂道的民藝旅館。實際上岩井屋的第7代女將山田洋子，也是鳥取的傳統民間工藝品的守護者。整間岩井屋幾乎都是鳥取的工藝品。比方說大廳裡的木桌椅等家俱幾乎都是鳥取工藝大師吉田璋也的作品，就連椅墊也是日本人國寶級「型絵染」，出自鳥取染織工藝大師寺口敬子的作品；玻璃櫃裡的是日本人間國寶暨沖繩陶藝家金城次郎的陶燒，以及鳥取的岩井窯、延興寺窯的陶藝品，事後我們也在女將的介紹下採訪了延興寺窯，有機會再跟大家好好介紹分享;另外在岩井屋裡，到處都可以欣賞到古畫、書法、染織工藝品。

去了兩次，每次都敗了不少咖啡杯、碗盤等陶藝品。

甚至把人家旅館內所有這個鳥取知名品牌的保養品全掃光，就女團員表示這個保濕、吸收力很強，還有團員想代理這個品牌....。後來我也買了幾瓶回台送女性友人，多數都是一致好評，更有託我再買，但真的不太好買。

岩井屋的溫泉得穿過像是驛站古道彎曲的走廊，有一點像是別館、別院，穿著浴衣走過，也有一點參加廟會的氛圍。

開頭先說接下來的照片都是有經過第7代女將山田洋子的同意下才拍的(第一次來採訪時拍的)。純木造的更衣室，透著窗外的溫泉微光。

這裡的共用溫泉有兩處，比較大的是「長寿の湯」。走進如大正溫泉風的拍片現場，挑高木造、昭和彩繪玻璃、馬賽克拼貼地磚，一整個美到不行。

溫泉池雖然不大，但池底是檜木造的，泡起來除了溫泉味，還多了木頭香。

岩井屋的溫泉是含芒硝石膏温泉、温度50℃，泉質為無色、帶著點鹹味。就內將的說法，因為這裡的溫泉不加水，溫度太高時便得翻水降溫。

露天溫泉則為池背戸の湯，大顆圓滑的溪石環繞，有一種泡在野溪的怡然，日本秘湯を守る会的招牌白色紙燈籠讓這溫泉帶著一抹神祕的氛圍。

另一處「祝いの湯」同樣掛有白色的日本秘湯を守る会的紙燈籠，但這邊只有室內湯，並沒有外湯。兩邊的溫泉會在固定的時間男女交換。建議入住的旅客可以算好時間，兩邊都泡一泡。

這是岩井屋有一間的溫泉湯屋（切貸風呂），有專用的榻榻米休息室以及專屬湯池。費用是一室3300日圓(2人)，時間45分鐘(當天預約)

餐廳在二樓(另有兩三間房間也在二樓)，同樣全榻榻木，古色古香。

用餐的包廂蠻大的，但當天我們包場(忘了拍全體照)。

晚餐會席料理共十道，除了但馬牛火鍋外，還有鳥取日本海的各種海鮮。

鳥取松葉蟹、鳥取鮪魚、鳥取名物白花枝、猛者蝦。真心推薦喜歡海鮮的來鳥取，一整個物美價廉。

鳥取地酒「瑞泉」純米大吟釀300ml每人一瓶，不夠再追加。

八吋是鳥取的鄉土料理拼盤，還有鰈魚西京燒和烤栗子。

主餐是但馬牛涮涮鍋，超嫩超甜，好吃得亂七八糟，可惜不能追加(笑)。

季節天婦羅是鳥取白花枝、穴子、猛煮蝦、香菇、青椒。

湯品是菇類和蛤蜊的土瓶蒸。

食事是鳥取的星空舞，醬菜、甜點是鳥取有名的西條柿，鳥取大山乳酪加西條柿果醬。

接下來為大家介紹房間，第一間是基本的房型，一進屋就是滿滿的榻榻米香氣，牆間的裝飾佈置都古色古香。

小陽台外可以看到藍調的岩井溫泉街景。

茶具、茶點，浴衣，也有匠人的毛和襪子。

吃完晚餐，房間已經舖好床。

另外這間是二樓比較大一點的房間，感覺上大上一點。

可能是去日本太多次，住的溫泉旅館也多，對於溫泉飯店的早餐越來越無感，通常是為了拍照，拍完常常只吃一兩口..但岩井屋的我吃到一粒白飯都不剩，超好吃!!!岩井屋也是目前為止鳥取我最推薦的溫泉旅館，沒有之一。

岩井屋(官網):鳥取縣岩美郡岩美町544，電話: +81 857-72-1525()

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