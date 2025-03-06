到沖繩除了outlet必逛之外，永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom 也是必去之一

沖繩來客夢是沖繩最大購物之一，超過200家店、餐廰也有許多選擇，停車位更是高達4000個以上

去過的都知道…怎麼安排時間都不夠(如果不逛街購物應該是夠啦 …)

我們這次沖繩遊是跟團，在來客夢待應該有超過四個小時…但真的超不夠

因為這裏有小孩最喜歡的「寶可夢中心Pok’emon Center Okinawa 」，在這裏就待了快一小時吧

第一間店就差點走不出去…並且開始退稅，但是出遊不就是不按牌理出牌，開心盡興即可…

逛完寶可夢趕緊先去覓食，這裏有許多餐廰可以選擇，美食街在四樓、餐廰類在五樓

(可以連結至：https://tw.aeonmall.global/shop-okinawarycom/?s=&Shop_Genre%5B%5D=04 查詢)

看了看選擇沖繩最大的連鎖牛排店「JUMBO STEAK HAN’S」，主要是提供澳洲牛、石垣牛和沖繩本土牛

並且有沙啦吧、飲料吧、冰品…蠻適合一家大小在這裏用餐

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永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom

沖繩縣內最大規模的休閒渡假中心，超過200家店好逛好買

還有如水族館裏的大魚缸，小孩最愛的寶可夢中心…來到這裏真的很好買很好逛

官方介紹：https://tw.aeonmall.global/mall/okinawarycom-aeonmall/

官方臉書：https://www.facebook.com/aeonmall.chinese?utm_source=btob&utm_medium=p&utm_campaign=2017vers

美食街在四樓、餐廰類在五樓

(可以連結至：https://tw.aeonmall.global/shop-okinawarycom/?s=&Shop_Genre%5B%5D=04 查詢)

好多店都看了都好想試…但胃只有一個

最後我們決定選擇「JUMBO STEAK HAN’S」

JUMBO STEAK HAN’S是沖繩最大的連鎖牛排店，網路上介紹他JUMBO是走CP值路線

所以深受許多人喜歡。JUMBO提供澳洲牛、石垣牛和沖繩本土牛，有牛肉原肉或是漢堡排，

而這裏還有提供自助吧選擇，有沙拉、湯、咖哩、飲料、冰淇淋…等等

JUMBO STEAK HAN’S位在旺夢樂城 沖繩來客夢的四樓

不在美食街的那一區，但離不遠…門口有隻可愛的牛

為什麼會選擇吃這牛排呢?! 因為導遊有推薦可以試試這裏的牛排…

當然也是因為我們也愛吃牛排囉

JUMBO STEAK HAN’S位在419

看可查看官方網站看圖：https://tw.aeonmall.global/img/mall/okinawarycom-aeonmall/floorguide.pdf

到日本用餐…最喜歡先看看店家門口前擺放的食物樣品

可以先看看記住自己喜歡的食物。

而且日本的食物樣品比較不會有「詐騙」感，不會看到樣品很豐盛…端上又是另一會事(很空虛)

JUMBO STEAK HAN’S分店資訊 ：https://steak-hans.jp/store-list/

店內環境

店裏非常美式風格…

加上牛肉的味道一度讓我們覺得這裏是賣美牛???後面會說為什麼呢

沙發椅，採用IPAD點餐

各式調味料

JUMBO STEAK HAN'S 菜單

飲料、果汁、酒精類 (開車不喝酒、喝酒不開車)

如果前面提到這裏有助吧， 自助吧也有提供飲料…但這裏的點餐方式與台灣不太一樣哦

不是點主餐一定要包含自助吧! 這裏有分含自助吧 或是不含自助吧的價錢

JUMBO STEAK HAN'S 菜單 - 炸物類

加 ¥500 可享「生菜、飯、咖哩、湯」，加 ¥300 「飲料、冰淇淋」

或是 ¥100 蒜片、煎蛋、柚子醬油泥蘿蔔 (需要再加服務費)

JUMBO STEAK HAN'S 菜單 - 龍蝦套餐

JUMBO STEAK HAN'S 菜單 - 龍蝦套餐

這套餐都是不含自助吧~需要再加價

JUMBO STEAK HAN'S 菜單 - 漢堡排

漢堡排的套餐分「A」與「B」，與不同的重量 …有分200克和300克

「A」套餐含湯、咖哩、飯、飲料、冰淇淋。「B」套餐則是湯、咖哩、飯

JUMBO STEAK HAN'S 菜單 - 排餐類

也有雞腿排、豬肉可以選擇

JUMBO STEAK HAN'S 菜單

蒜蓉牛油牛排配飯…感覺好好吃，還是「數量限定」

食記介紹

點了：肋眼牛排240g ¥3520，再加 ¥550+¥300 可享「生菜、飯、咖哩、湯、飲料、冰淇淋」

牛排(100g)與漢堡排(150g) ¥1870

兒童牛排餐兩份¥1870，Orion draft beer (生啤酒) ¥550

自助吧

自助吧 - 生菜沙拉.. 高麗菜絲、紅蘿蔔絲、紫甘藍、洋蔥、玉米、豆芽菜、萵苣、義大利麵

咖啡、白飯、玉米濃湯

對了，店家請客人從第二個盤子開始拿哦

飲料機、霜淇淋

飲料有：柳橙汁、烏龍茶、百事可樂、 薑汁汽水

咖哩飯、玉米濃湯

玉米濃湯吃起來很像摩斯漢堡的玉米濃湯

Orion draft beer (生啤酒) ¥550

杯子還是事先放進冷凍櫃裏…好冰涼

讓這生啤酒更加好喝…好順口

兒童牛排餐 - ¥935 (天丫~這也太佛了吧

這骰子牛…可是沒有筋、並且肉質軟嫩。好好吃

旁邊有小孩愛的薯泥、花椰菜、果凍，

白飯上面還有小旗子~~深受小孩的喜愛

牛排(100g)與漢堡排(150g) ¥1870

並且選擇為蘑菇醬…這裏的蘑菇醬可是可以看到「菇類」

很香很好吃…

肋眼牛排240g ¥3520

這肋眼牛排口感與味道上…吃起來沒有和牛味道

偏像美牛的香氣，…所以我們一直覺得不像日本牛…只能說見識不夠多…

最後一定要來杯霜淇淋…但這還不是ending

來到美食街再找其他食物…

築地銀章魚燒

築地銀だこ，英語：Tsukiji Gindaco是日本一家專門售賣章魚燒的連鎖店

在香港、台灣、韓國及泰國均設有分店。

各種口味：特製醬汁九條蔥美乃滋章魚燒、九條蔥美乃滋佐柚子明太章魚燒、

章魚燒、香蔥章魚蔥、起司明太子章魚燒、照燒雞蛋美乃滋章魚燒

吃得再飽也要來一份，我們點了原味的章魚燒

現做的…所以超級超級燙

內餡比較偏軟~所以吃的時後要小心…調味上選擇原味

而章魚是不是蠻大塊的呢?! 超有口感的~~

到日本旅行每次都覺得什麼都好好吃!

什麼都好想吃~來到永旺夢樂城…一樣是什麼都好想吃

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JUMBO STEAK HAN’S 地址：沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地イオンモール沖縄ライカム4F (永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom 四樓) 電話：098-930-2983 營業時間 - 11:00～23:00（最後點餐.22:00） 相關網頁 ：https://steak-hans.jp/ 分店資訊 ：https://steak-hans.jp/store-list/ 官方臉書：https://www.facebook.com/jumbo.steak.hanshonten *相關訊息請依店家公佈為主*

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