台中武陵農場兩天一夜懶人包

【梨山、福壽山農場、武陵農場、武陵富野度假村】

「武陵富野渡假村」歷經一年整修，10/1重新開放！

飯店、客房設施、餐廳、活動大升級！

隨著「楓葉季」即將開跑，

趁有優惠房價訂起來追楓葉！

趁著天氣剛剛好的時刻，

出發台中旅行兩天一夜賞楓去！

▼我們是自行開車前往，武陵農場兩天一夜的行程安排規劃如下：

第一天 ： 台北→梨山→福壽山農場→武陵富野渡假村住宿

第二天 ： 武陵農場一日遊→台北

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【梨山賓館】

地址：台中市和平區中正路91號

位於梨山地區的中心位置的「梨山賓館」，是臺灣最高的宮殿旅館，

也是早年蔣公巡視臺灣時居住與接待國外賓客的主要行館之一，

古色古香的外觀，值得欣賞拍照一番。

【1956秘密花園楓之谷】

地址：臺中市和平區梨山里中正路91號

「楓之谷-1956秘密花園」(原名為：四季賞花園區)，

位於梨山賓館前50公尺、台8線中正路圓環下方。

園區依山勢栽植了各種花草樹木，還有專屬的步道，

秋天、春天都適合賞楓。

▼園區內有介紹台灣各地的賞楓地圖。

▼11月下旬，約有一半的楓葉陸續轉紅，

隨興到處拍都是好畫面。

▼到梨山，建議可以買當地盛產的水果回家當伴手禮！

水梨、柿子都很夯！

【福壽山農場】

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

福壽山農場位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，

海拔高度2100公尺至2614公尺，

群山環抱視野遼闊，盛產的高山茶和水果品質精良。

在這裡可以走步道、欣賞四季自然、人文景色，也可體驗採果樂，

很適合全家出遊、探尋秘境美景。

◎鴛鴦湖

走在環湖步道上，觀看寧靜雅致的鴛鴦湖，

步道旁還有香草園、奇花異草館、海芋區，可賞花。

◎賞楓區

◎果樹觀察區

來福壽山一定要看"蘋果王"！

因為這一顆蘋果樹上可同時發現43種不同品種的蘋果，只有福壽山農場才有。

▼園區有時會舉辦DIY採果活動。

▼福壽山農場內的景色

◎介壽松

這是一棵約180歲左右的原生二葉松，

其樹鱗如龜殼、樹形似「壽」字，故名為介壽松。

▼園區也有販賣當地種植的農產品，

這個叫「北瓜」還真是第一次見到！

Ⓞ靜觀亭

靜觀亭，位於往天池的路上，

可遙望觀賞農場美麗的山景。

◎天池

天池位於福壽山農場最高處，

是一座海拔 2580 公尺的高山池，

據說繞著池旁走左三圈右三圈，

吸收天地日月精華，願望就可以實現。

▼要把倒影也拍進去才好看！

【武陵富野渡假村】

地址： 台中市和平區武陵路3之16號 地址：

電話：04-25901399

官網： 武陵富野渡假村

由武陵農場耗資近四億，

政府OT富野渡假村經營管理的「武陵富野渡假村」，

有多樣化房型、餐飲、會議、娛樂、SPA、藝文展示等設施。

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▼我們住的是「四人家庭客房」，二大床。

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▼住宿有包含早、晚餐，皆是自助式buffet。

用餐各有分二個時間場次，需先預約！

▼這是我們吃的晚餐菜色，味道還行！

▼吃飽後，可以到SPA區，舒緩疲憊的身心！

▼SPA開放時間為15:30-22:30

裡面有一個水療按摩池+三個泡湯池

公共浴場，記得帶上泳衣泳帽喔！

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(▲圖片擷取自武陵富野渡假村官網)

▼晚上8:30~9:30 在2F泰雅廳，

有舉辦音樂會活動可參與。

▼天氣好的夜晚，還有觀星導覽活動。

看到滿天的星空，認識星座後，

終於結束這精彩的一天，能好好休息睡覺囉！

【雪霸國家公園武陵遊客中心】

地址：台中市和平區武陵路4號

武陵遊客中心於1995年11月落成啟用，

展示區有武陵地區景點、生態介紹，

可以在這裡獲得相關旅遊及登山資訊。

二樓提供國家公園生態解說品及紀念品販售，

是暫歇休憩的好場所。

◎松林大道

位於武陵遊客中心對面的馬路旁，

有整片的松樹和大草地，是野餐、休息的好場所。

【武陵農場】

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

武陵農場：春之花海、夏之果蔬、秋之楓紅、冬之瑞雪，

提供國人高品質的旅遊服務，讓古人的桃源夢境，真實呈現。

有多條步道可健走欣賞美景及生態景觀，

還有「台灣櫻花鉤吻鮭生態中心」，

可認識鮭魚生態、分布及保育成果介紹展示。

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◎武陵山莊

位於雪霸國家公園內，四周環繞著群山與綠意。

▼武陵山莊旁的武陵橋，是通往桃山瀑布步道的路徑，

桃山瀑布距此約有4.3公里(單程)，需斟酌考量體力與來回的時間。

◎露營區-陽光草原

11月中旬到此，一排的水杉及落羽松變色中。

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Ⓞ露營區-花海區

目前盛開著金黃搖曳的油菜花，

陽光照耀下美不勝收。

▼猴子吃油菜花！

滿山的猴子，都跑來吃這香甜的油菜花。

第一次看到這麼多猴子在油菜花田姿意啃食，挺嚇人的！

聽說這裡的猴子都很兇，記得要跟它們和平共處喔！

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Ⓞ武陵農場露營區

楓葉、水杉正在變色中，在藍天白雲與陽光的襯托下，場景超美！

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▼也幫自已的車車拍一張沙龍照吧！

◎武陵茶莊

有販賣武陵農場農特產品(醃白菜、水果、脫水高麗菜…等)，

還有武陵自行生產的茶葉（紅茶、金萱茶、烏龍茶…等）。

▼茶園的明媚風光，也很值得欣賞！

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◎台灣櫻花鉤吻鮭生態中心

台灣國寶魚：櫻花鉤吻鮭

也是第一級瀕臨絕種的保育類動物。

雪霸國家公園於武陵農場設立了櫻花鉤吻鮭生態中心，

來保護、復育這珍貴的魚類。

展示區有鮭魚生態、分布及保育成果介紹展示，

還有播放「台灣櫻花鉤吻鮭歷史溪流放流紀錄影片」給遊客欣賞。

▼戶外觀景池

▼館內有復育的鮭魚活體及原生的台灣鏟頜魚(苦花)

展示於模擬天然棲地的水族缸中。

◎銀杏林

位於桃花莊後方，金黃閃亮的銀杏，

也是11月下旬來武陵時必拍的景色。

▼在金黃色的銀杏樹圍繞下，

就像置身於電影場景。

◎武陵國民賓館

興建於民國70年，位在大甲溪上游七家灣溪畔，

採三層歐洲式建築風格，

依山傍水、高貴典雅，是來武陵農場住宿的另一選擇。

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▼武陵國民賓館後方的楓園，楓葉也轉紅了，

最後，在這裡停留一下，賞楓、拍照，

為此次的武陵行劃下完美的句點。

《蛋寶543》

兩天一夜武陵農場、梨山自由行，

遠離喧鬧的城市，過的很充實也很累人啊！

來到武陵裡欣賞楓葉與環山圍繞的景色，

感覺就像置身於世外桃源，

可沉澱心靈，舒緩緊繃的身心~

非常值得！一生一定要來一次!!!

如果時間充裕，建議可安排三天二夜的行程，

來趟深度之旅，更能感受武陵之美，

推薦給大家~~

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