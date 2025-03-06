吃飽喝足
開始我們緩慢的移動腳步
搭乘地鐵到中環站A出口延著民耀街走
約走10~15分鐘就可以抵達
中環最新的觀光景點
「香港摩天輪AIA Vitality 公園」
嗯…今天的天氣是陰天…
拍不了那藍天白雲的景色
不過心情還是美麗的啦!
好心情完全不被打擾的囉!
站在這裡我們開著玩笑說後面哪一台的船是你呀？!
哈~~~做夢最好!因為夢裡什麼都有囉~
搭輪摩天輪的人比我們想像中還要多耶!
今天是星期六可能也有關係
摩天輪的門票我們是在KKDAY事先買好，一張約台幣80元左右
手機裡的QR碼可以直接掃碼排隊等待搭乘
個人小建議~可以的話還是準備一份紙本在身上
我們前面的人手機QR碼一直有問題跳不出來
我們因為手上有紙本反而快速無阻，沒想到多年來的習慣這次真的派上用場
排隊的排了約快30~40分才輪到我們
摩天輪的車廂提供了空調，所以四季來搭乘都合適
車廂還提供wifi
隨著車輪緩緩往上升
景色映入眼簾，這就是摩天輪的魅力吧!
可以在不同的高度看到不同的景色，帶來不一樣的視覺衝擊
摩天輪還有一些貼心小設計
不同的高度會有所停頓而不是不斷的往上升
這樣一來就可以短暫定點的欣賞景色、拍照都很方便
小貼心不止這些喔!
當大家坐完一圈還意猶未盡準備要下車時
發現又啟動了第二圈？!@@
整個車廂的人你看我、我看你
這是免費贈送？還是本來就是轉兩圈呢？
不過大家都是開心的
因為可以再一次捕捉到剛才不小心移漏的景色
這算不算是一種小確幸呢？!
天色漸暗，底下排隊的人越來越多
大多人應該是來看夜景的
不難猜~
坐在摩天輪上看夜景
肯定讓人更難忘懷吧!
下次有機會再來搭乘賞夜景吧!
要回飯店之前順便來附近買個拌手禮吧!
來香港之前有人介紹有一家蛋卷皇后不錯吃
在中環街市就有門市
全部的蛋卷都是鐵盒包裝
看起來超有質感的
現場提供了6種不同的蛋捲口味
如果要買回台灣的，記得不可以有肉鬆的喔!
今天一天下來行程不多
但有吃、有看、有買還不錯囉!
回飯店休息囉!
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