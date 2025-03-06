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泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-06 15:05:10 文字：neru.foodie
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泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍛平價樸實打拋豬肉飯⚡️來泰國就要吃辣🌶️

泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌🔸MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช 
🔸1/11 Trok Maha That, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200泰國
🔸10:00-20:00
🔸Google評論分數4.9顆星(190評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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到鄭王廟就是要體驗穿泰服！

我們在Sense of Thai還完泰服後

 

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在附近找到這家打拋豬肉飯簡餐店吃道地的泰式打拋豬肉飯🌶️

 

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กะเพราหมูอนามัยPORK GAPAO ฿78｜可選擇各式辣度｜怕辣的話建議再買一瓶水鎮壓辣度(?)

🔸店內蠻乾淨不過也蠻小的～選擇了地獄級辣度蠻過癮的😆喜歡吃辣來泰國一定會滿足👍

這次泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦泰國MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食分享就到這裡啦！

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