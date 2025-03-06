🍛平價樸實打拋豬肉飯⚡️來泰國就要吃辣🌶️

店家資訊

🙌 🔸MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช

🔸1/11 Trok Maha That, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200泰國

🔸10:00-20:00

🔸Google評論分數4.9顆星(190評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁、Facebook粉絲專頁～

到鄭王廟就是要體驗穿泰服！

我們在Sense of Thai還完泰服後

就在附近找到這家打拋豬肉飯簡餐店吃道地的泰式打拋豬肉飯🌶️

กะเพราหมูอนามัยPORK GAPAO ฿78｜可選擇各式辣度｜怕辣的話建議再買一瓶水鎮壓辣度(?)

🔸店內蠻乾淨不過也蠻小的～選擇了地獄級辣度蠻過癮的😆喜歡吃辣來泰國一定會滿足👍

這次 MOOMGAPAO มุมกะเพรา ท่ามหาราช｜曼谷美食旅遊景點推薦 分享就到這裡啦！

喜歡我分享的內容的話！ 也請大家不吝嗇追蹤我的部落格