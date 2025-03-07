今天要來跟大家推坑我家巷口超讚的吃喝玩樂景點啦！說到台南中西區，大家第一個想到的絕對是超熱鬧的國華街、正興街，當然還有今天的主角海安路，如果你是第一次來台南玩，不知道該從哪裡下手，我跟你說，來中西區就對了，尤其是貫穿整個中西區的海安路，這裡根本就是台南中西區美食的大本營，說台南必吃美食小吃有八成在這裡一點都不誇張。而且啊，海安路的交通超級方便，整條路都有滿滿的機車停車格，開車的朋友更不用擔心，直接停到海安路地下停車場，上來就能開始逛街吃美食。沒開車也沒關係，台南公車超多班都會到海安路這一帶，就算從火車站慢慢散步過來也很方便喔。

台南市海安觀光商圈海安街道美術館 導覽地圖

台南市海安觀光商圈海安街道美術館

官網｜https://smoa.art/

摺頁下載｜https://reurl.cc/r9plvx

這次的海安街道美術館主要展場就在海安路中央軸帶，這裡可是府城故事的起點，以前的五條港流域就在這裡，充滿迷人的歷史故事。這次的展覽還擴大了範圍，以河港元素為主題，帶領大家跟著帆船、船的聲音、水流，一起進入府城的故事。從巷弄、古井，感受台南獨有的慢活步調，再從海安路走到運河邊，看看這個城市的未來樣貌。藝術作品不只在已經變成陸地的海安路上，還延伸到水岸邊的河樂廣場和大涼生態公園旁邊，讓大家可以跟著藝術品，從以前的水道遺跡走到真正的水邊。



2024年的海安街道美術館作品白天是很有設計感的裝置藝術，晚上就會變身成超美的聲光藝術。這次還加入了新的媒體藝術和更多互動元素，讓大家在城市裡也能有充滿趣味的藝術體驗，更展現了台南濃濃的人情味。不同年代、住在同一個城市空間的人們，都能在海安街道美術館美好相遇喔。

海安街道美術館 展覽資訊

展覽名稱：

海安街道美術館–城市的故事，從這裡開始



展覽日期：

2024/07/13～2025/07/13

（海安路作品將展至2026年）



展覽時間：

展覽現場為24小時 免費開放參觀

展覽地點：

台南市中西區海安路（府前至民族路段）、中正路與環河街交叉路口、大涼生態公園

這次2024「海安街道美術館」主要分布在民族路到府前路之間的海安路中央軸帶，另外有兩件作品在河樂廣場和大涼生態公園旁邊。我實際來來回回走了三次，發現真的很容易錯過藝術品耶（笑）。所以，我決定用一個方向，帶大家把2024「海安街道美術館」的裝置藝術品全部收集起來！



導覽方向：

從神農街前方的 海安路中央軸帶 開始，依序可以看到>>>

1.喉光普照

2.閃閃海安/歡喜踅啊踅

3.亮亮雲&亮亮海安

4.魔女的海安極速飛行/濕地水文

5.Verse U-窗/井

6.海安五条、喜樂之流

7.記憶的重量、漂浮之塔

8.厚禮、光電獸#5-兩牆、光椅

9.厚禮SO

10.匯河、紛流、原色時代-光柵

11.海安開港、人客來坐

河樂廣場 及 大涼生態公園 >>

12.時空-瀑布

13.海安帆城

1.喉光普照

「喉光普照」是藝術家梁任宏創作的裝置藝術。設計概念是像「鐵公雞」一樣隨風轉動「跳舞」，展現它很厲害的樣子。這個藝術品從2018年就一直在這裡了，已經六年多了，根本變成這個區域的地標了！作品對面就是水仙宮市場，象徵著一大早從雞叫開始，菜市場就充滿活力，人潮滿滿。

2-1.閃閃海安

這個作品在民權路和海安路口，晚上看更美喔。

2-2.歡喜踅啊踅

作品13. 《歡喜踅阿踅》／藝術團隊：國立臺南藝術大學 建築藝術研究所 B群 、梁賴昌 流動的時光，轉動的城市。積木拼成的彩色木馬，拉回兒時雀躍的記憶，化成故事的起點。上方燈光旋轉映射出城市的影像，與擷取清朝時期的臺南地圖「城池圖」塊狀的積木牆面，讓不同的時空光影變化互相疊加，使人沉浸在臺南府城不同的故事氛圍。

3.亮亮雲 & 亮亮海安

作品在海安路靠近忠明街，民生路附近。

作品《閃閃海安》／藝術團隊：國立臺南藝術大學 建築藝術研究所 B群 、梁賴昌 以前的台江內海是陸地和水路交織的五條港，現在已經變成車水馬龍的海安路，很多歷史痕跡都藏在這個城市裡面。作品用水波紋路和不同時期的天際線剪影組合的圖案，加上金屬隔柵，產生一種視覺上的錯覺效果。當行人和車輛經過的時候，這些圖案會若隱若現，在這條邁向未來的路上，展現海安路豐富的歷史和無限的未來。

4-1.魔女的海安極速飛行

作品位於 民生路＆海安路口附近

作品《魔女的海安極速飛行》／藝術家：陳怡潔 作品用抽象化的動畫角色彩色同心圓，展現日系角色騎著掃帚和台江的黑面琵鷺一起自由飛過海安路的畫面。這個場景展現了角色在故事情節中面對生命的勇氣和獨立開拓生活的態度。搭配晚上流動的燈光意象，傳達出台南這個文化古都四百年來不斷變化的生命力，以及人們持續勇敢追夢的軌跡。

4-2.濕地水文

作品《濕地水文》／藝術家：陳怡潔 環繞花台的座椅用漣漪的意象呈現，描繪出台南的濕地水文。座椅上方是抽象的動畫角色和飛翔中的黑面琵鷺，這些元素象徵著它們從濕地出發、穿越時空，從海安路的歷史和現在飛向未來。這幅充滿動感和想像力的超現實濕地風景，不斷在台南的每個角落流動延續著，展現了這個城市的不斷變遷和永續發展。

5-1.Verse U-窗

作品位置：海安路＆民生路口，即可看見（近正興街側）

作品 《Verse U -窗》／藝術團隊：貳進 2ENTER 戶連接內外；曾經是府城入口的五條港區所在的海安路，現在變成台灣和世界連接的窗戶。LED螢幕就像兩扇窗，呈現Verse U這個虛擬鏡像城市的景象：台南市和海安路的街景元素，和四百年間的過去與現在，都在裡面交融。觀眾掃描QR code後，可以用手機創建虛擬角色並上傳到這個虛擬城市，和其他角色即時互動，讓人們可以用另一種方式連結。

5-2.Verse U-窗井

作品 《Verse U -井》／藝術團隊：貳進 2ENTER 連接地面和地下的水井，以前是主要的飲用水來源，而且充滿神秘色彩。老一輩的府城人相傳赤崁樓的古井有秘密通道通往安平；而五條港區南勢港海安宮前的半月井，信徒更會在端午節取那裡的「午時水」來避邪祈福。藝術家把半月井轉化為街道傢俱，好像古代和現代共存，也是連接未知、現實和虛擬之間的入口。掃描QR code，觀眾可以創建虛擬角色，穿梭到Verse U世界，和別人連結互動。

6-1.海安五条

作品位置：海安路＆正興街口

6-2.喜樂之流

作品《喜樂之流》／藝術家：紀嘉華 這個作品用以前五條港最南端的「安海港」水波流動的線條作為造型發想。台南豐富的山海資源孕育了獨特的物產，藝術家從在地的景色和物產中擷取靈感，呈現五種溫暖愉悅的色彩，分別是：玉井芒果黃、麻豆文旦綠、五條港水路藍、井仔腳魚塭粉紅和官田菱角紫。這些色彩不只展現了古都包容多元文化和熱情的性格，也把歡樂的氛圍注入在人與人的互動之中。

7-1.記憶的重量

作品位置：海安路的 正興街＆中正路區間

7-2.漂浮之塔

接下來，就順著走到海安路和中正路口，可以看到海安商圈的商圈LOGO。晚上拍起來特別美喔！旁邊就是街道美術館的作品：「厚禮」。往海安路地下停車場的電梯旁邊，本身也是藝術作品：「光電獸」。

8-1.厚禮

8-2.光電獸#5-兩牆、光椅

「光電獸」是聲音發電的喔，仔細看電梯亭的天花板還有一個收音麥克風。大聲說話或製造聲音，燈光就會瞬間亮起來，超有趣的！大家可以試試看。

9.厚禮SO

作品位置：海安路＆友愛街口

旁邊就是台南舊市場「沙卡里巴」。前陣子推出了吉祥物代表「菜奇鴨」，萌萌的可愛模樣加上諧音梗，很受歡迎喔。

10-1.匯河

作品位置：『尊王路＆府前路段』 的海安路

作品《匯河》／藝術團隊：有用主張 UxU Studio 海安路以前是台江內海，經過四百年的歲月流轉，雖然水已經不在了，但是來來往往的人潮和車潮卻依然存在。藝術家用流動的光來喚起水的想像，把「海流」、「河流」、「人流」和「車流」等意象結合在一個環形裝置上，利用漸變的手法創造出空間的景深。白天，隨著天空光線不斷變化；夜晚，光流不斷循環，好像流向無盡的時空，這個奇幻的意象為這個場域帶來無限的想像。

10-2.紛流

作品《紛流》／藝術團隊：例外制作 四百年前，這裡曾是台江內海的一片汪洋，現在已經變成店家林立、人潮眾多的海安路。作品召喚海的水域記憶，手工打磨的綢絲紋不鏽鋼椅面，就像內海一樣圍繞著美麗的大樹，自由奔放的水流意象，呼應海安路的水文歷史，聚集並濃縮了台南四百年的時光。這個作品邀請來往的人們停留在這片流水般的意象上，感受那美好的過去和現在。

10-3.原色時代-光柵

11-1.海安開港

作品位置：海安路＆府前路口

作品 《海安開港》／藝術家：王仲堃 「開港」khai-káng（閩南語「聊天」的意思）不只呼應台南開港的歷史背景，當人們坐在這些繫船柱造型的座椅上，就像登上一艘船，開始一段穿越古今的四百年歷史復興之旅。當座椅旋轉的時候，會觸發氣動開關，發出像船笛號角的樂音：這個藝術裝置不只跟坐在上面的人互動，也跟周圍的行人、環境，甚至整個城市和它悠久的歷史，展開了一場充滿意義的對話。

11-2.人客來坐

作品《人客來坐》／藝術家：王仲堃 「人客」lâng-kheh（閩南語「客人」的意思），在通風塔後面的兩個碼頭繫船柱造型座椅上，民眾坐下的時候會透過氣壓發出聲響，跟《海安開港》前後呼應，讓人聯想到以前五條港區碼頭船隻和商行聚集的繁榮景象。客人的參與，無疑成為這個藝術作品中最美的一道風景。

海安路的街道美術館藝術裝置到這邊就結束囉。今年還加碼兩個藝術展品，在運河兩側。大家往中正路走到河樂廣場尾端就能看到「時空-瀑布」。

『時空-瀑布』 就位於 河樂廣場 旁的 廣8廣場 ：台南環河街廣場(廣8廣場)新樣貌，夜步金色河岸，好浪漫~讓你從河樂廣場一路逛來台南運河河畔!/台南環河街廣8水岸廊帶

12.時空-瀑布

作品 《時空-瀑布》／藝術團隊：有用主張 UxU Studio 台南經過四個世紀，「水」始終是連接古今、穿越時空不變的存在：台江內海變成陸地，陸地上開鑿了五條港，五條港逐漸變成街道，而河樂廣場又把水引回這片土地。這一切的變遷，就像一場都市的奇蹟。橫空出世的巨大瀑布，象徵著城市的滄海桑田，源源不絕的生命活水，在時空錯置的奇幻中，隱含很多思考。這個作品邀請大家一起體驗台南四百年來的蛻變和不變，感受這個城市的生命力和歷史厚度。

接著！就走過運河，一走近：大涼生態公園，就會看到 最後一個作品：『海安帆城』

13.海安帆城

作品《海安帆城》／藝術家：范承宗 建築聚集而成的城市面貌，就像海上船隻聚集的景象。基地旁邊是日治時期的造船廠遺跡，作品用實木結構錯落像船帆一樣，詮釋府城四百年來的歷史建築印象，好像在水岸邊聚集很多船隻。船帆起伏交疊，那是即將要出航的時刻，也是航行者回來的景象；那是大家團結相聚的地方，更是城市記憶的追尋和重現。登上船、揚起帆、迎著風、邁向大海；我們出發，我們回家。這一刻，不只是歷史的回顧，更是未來的啟航。

看完美美的街道美術館作品，就可以來吃吃美食囉！

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>>沒有抽到吊牌的朋友 別擔心！於店家集滿點數 嗨嗨我照樣送！

【消費折抵卷使用店家】️

說明：單筆消費使用一張，單筆消費金額為多少，視各店家而定。

店家列表：

舞鶴燒烤舖 台南海安店

台南 莊子土豆仁湯

嘟嘟滿牛排海安民族店

幸の町 雪花冰專賣店

炸雞洋行海安店

雞茶隊香雞排（尊王店）

串亦燒-台南海安店

莫忘鯛魚燒【台南國華店】

集品蝦仁飯

山夢 Shan Mong bar 酒吧

福洲麵館

川囍紅湯串串鍋

Heylo.

開鍋Caguo 海安店

久川維新茶飲Hisakawa海安店

King & Queen Bar

鮮利牛排館

七響串烤

食在福鍋燒意麵-總店

大岡山羊肉專家

Bark2輕餐食酒館 台南公園店

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歡喜來意麵滷味複合式餐飲小吃攤

感性茶飲、果汁

念水町鐵牛行動食堂日式再生酒場

茶研室 – 神農店

杏花村

非螄不可-螺螄粉滷味專門店

Ms甜蜜家飲

海安路Brown珈啡色

墨閣 Moger

Bark露天茶飲酒吧 台南海安店

Chachaba 恰恰吧！- 蘿蔔糕專賣

Light Hostel仲青行旅

台南福憩背包客棧 Tainan FUQI Hostel

時之幸福輕手工蛋捲

主廚帽印度餐廳 Chef’s Cap Indian Restaurant

總裁點²頭 President Nod Nod

UGM music bar 音樂酒吧

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店家列表：

念水町鐵牛行動食堂（日式再生酒場）

舞鶴燒烤

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感性茶飲-海安店

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幸の町 雪花冰專賣店

Bark露天茶飲酒吧 台南海安店

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店家列表：

念水町鐵牛行動食堂（日式再生酒場）

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大岡山羊肉專家

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幸の町 雪花冰專賣店

久川維新茶飲 海安店

莫忘鯛魚燒【台南國華店】不定時店休

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Bark露天茶飲酒吧 台南海安店

海安AI遊 嗨嗨人生 活動說明｜請詳閱：

1.活動正式開跑：2024/10/15（周二）

2.店家50元消費折抵卷、店家隱藏版美食兑換卷，統一兑換至11/18逾期失效。（註：使用規範，以各店家公告為主）

3.海安商圈吊牌兑換卷，統一兑換至11/18。

兑換地點： 舞鶴燒烤舖（地址：台南市中西區尊王路92號）

兑換時間： 每日 18:00-00:00 可兑換 (店休除外)

4.到11/18前，還有機會獲得 抽免費iPhone16的兑換卷 ，並於11月底前公開抽出，中獎者Line通知。 https://lin.ee/pL1pvri

5.店家集點，單筆消費集ㄧ點，需在不同集點店家，

集滿點後，請於 10/26、10/27兩天 #2024海安萬聖節COS調皮鬼萌翻萬聖節 的 服務台兑換（服務台位置：海安路跟中正路口）。

6.加入海安商圈官方Line，即可參與以上活動。

另提供 網站版，特別注意！使用網站版，兑換卷需輸入個人Line的帳密登入，集點不適用於網頁版。 PS.每人每天限玩三次

7.獎項皆為限量 領完為止（免費iPhone16，僅有一名）

8.活動優惠不能合併使用且須遵照店家規範說明為主，如未盡述敘事項，主辦單位保留活動最後更改說明的權利。

精選台南海安商圈 20 間 必吃店家｜美食開箱

1、集品蝦仁飯

2、舞鶴燒烤舖

3、七響串烤

4、感性魯味

5、莫忘鯛魚燒【台南國華店】不定時店休

6、炸雞洋行 海安店 CHICKEN HOUSE

7、哈胖high胖-海安店

8、串亦燒-海安店：點這看美食開箱文

9、Bark露天茶飲酒吧 台南海安店

10、念水町日式再生酒場

11、幸の町 雪花冰專賣店

12、山夢ShanMong

13、開鍋CAGUO(海安店）

14、恰恰吧蘿蔔糕

15、莊子土豆仁湯

16、大岡山羊肉專家

17、King&Queen Bar

18、主廚帽印度餐廳

19、BarK2輕餐食酒館 台南公園店

20、久川維新茶飲 海安店

海安商圈必吃美食之1、集品蝦仁飯

集品蝦仁飯

開始於民國93年，至今已20年，目前由第2代老闆陳政林先生接手經營，將這別具特色的府城小吃傳承下去。

這家 集品蝦仁飯

也是我的心頭好～

印象吃了十幾年，很喜歡那濃郁蝦味又帶點日式柴魚甜味的 臺南式丼飯～

（是我們在地人喜歡的台南甜無誤！）

這家店同樣有收錄在我的著作中：臺南享食慢旅

政大書城有販售，歡迎大家去支持購買

//推薦餐點//

蝦仁飯$65

鴨蛋湯$35

>>火燒蝦獨有的濃厚蝦味

飯粒充分融合了炒蝦醬汁、柴魚高湯、蔥段，呈現濕潤濃厚蝦味飯，類似日式丼飯的作法，讓大家一吃就愛上。每日新鮮手炒、成就了台南老字號必吃的蝦仁飯！

>>鴨蛋湯也是他們家必點的特色招牌!

鴨蛋特有的濃郁蛋香

搭配香甜日式柴魚湯

鹹甜好喝暖胃又營養

//店家資訊//

店家名稱： 集品蝦仁飯

電話：06 2263929

地址：台南市中西區海安路一段107號

營業時間：09:30～20:00

公 休 日 ：無固定公休

海安商圈必吃美食之2、舞鶴燒烤舖

台南老字號燒烤店-舞鶴燒烤舖 台南海安店

店家位於尊王路靠近海安路的路口

轉角就是 感性滷味

簡單點了一些燒烤來吃吃～

//推薦餐點//

原燒牛舌$150

豬五花捲番茄（2串）$80

明太子雞翅（2支）$90

>>牛舌切得薄薄的，搭配自製蔥鹽，再擠點檸檬，吃起來非常清爽！

>>豬肉烤的外面酥酥的，裡頭的小蕃茄酸甜多汁滋味，搭配特調烤肉醬，鹹甜恰到好處、而且吃起來非常的揪西～超驚艷~有喜歡！

>>明太子塗滿整個表面，帶著明顯辣感和明太子的鮮味，搭配軟嫩肉質的雞翅超合拍

//店家資訊//

舞鶴燒烤舖 台南海安店

電話：0925-856927

地址：台南市中西區尊王路92號

營業時間：18:00～01:00

固定公休日：無固定公休日

備註：無

海安商圈必吃美食之3、七響串烤

這家 七響串烤

位於尊王路和海安路口

前身是有名的焦糖楓串烤，原班人馬 換名再出發

把知名的 焦糖串燒 口味再調整

更迎合大家喜好的口味

除了原本醬汁的焦糖甜香特色，在 甜 和 鹹拿捏中 更加平衡

他們的食材品項滿多的

大家可以挑有興趣的吃吃

店內飲料很多種，有一款是很浪漫的淡紫色

葡萄綠茶 超特別～

/推薦餐點//

鹽烤鮭魚大腹 $188

蒜蓉烤扇貝 $130

炙燒豬五花 $130

>鮭魚的油脂豐潤，表皮烤得非常的香酥，搭配鮭魚細緻的肉質，剛剛好的焦糖燒烤醬汁，鮮甜迷人！咀嚼的時候，那表皮酥脆聲更增添美味～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

>扇貝表面多了噴槍炙燒的詳細，搭配蒜蓉醬，蒜香迷人～超好吃！

>豬五花 屬於比較不肥的那一種，多了特別的馬告香氣，整體不油膩，搭配檸檬更清爽、多了檸檬香，好吃！

點了滿滿的烤肉串、烤蔬菜串

個人特別推薦的有：

>烤洋蔥，多了燒烤的香氣，把洋蔥的甜味更多的釋放，吃的時候還能吃到洋蔥的爽脆口感，我和媽媽都很喜歡！

>烤櫛瓜，外脆內軟又多汁。

>烤茄子，茄汁的水甜襯托了燒烤醬的甜鹹滋味！

香烤豆乾、青龍辣椒、花枝丸、甜不辣、米血、都很不錯！

烤肉串的部分，讓我印象深刻的是：

>豬五花包裹著一整把的蔥段，咀嚼的時候耳朵會一直傳來口腔製造的香酥水脆聲音～實在太迷人！

>烤雞翅，最能感受到店家特調焦糖醬汁的香甜滋味！甜蜜加分！

>黑糖麻糬牛肉捲，讓我一吃就驚艷，軟Q的麻糬，濃郁的黑糖香氣，把牛肉襯托得更好吃了，意外的超級合拍！

/店家資訊//

七響串烤

電話：06-2238855

地址：海安路一段161號

營業時間：18:00-01:00

固定公休日：無

備註：可線上訂餐

海安商圈必吃美食之4、感性魯味

這家海安路的 感性滷味 開到凌晨兩點

是下夜班的朋友最愛的平價宵夜！

感性滷味 已經在地營業五十年

陪伴很多在地台南人從年輕到娶妻生子、爺爺奶奶又帶孫子來吃～承載了大家50年的成長歲月，也是很多人的青春回憶！

用餐走的是台南人的慢活愜意氛圍，海安路騎樓上的露天座位空間，讓你吹著府城的溫暖微風、品嚐美味的滷味佳餚、享受和好友歡聚的食光！

內用要先找座位，記得桌號後再去點餐！

//推薦餐點//

滷味拼盤 $230

古早味麵線 $80 、肉燥飯$35

豆漿紅茶 $40 火龍果多多$60

>> 滷味拼盤，隨意夾了一些喜歡的滷味小菜，熱滷上桌超澎湃好吃！

滷汁蠻有味道的，如果沒有沾任何醬料，單吃就很好吃

我們切的這些是招牌必點，

有⋯小豆乾、海帶、米血、貢丸、粉腸、三色蛋、鑫鑫腸、大腸、芋條、⋯

個人很推薦他們的米血，完全吸附滷汁，喜歡那軟中帶米的口感！

小豆乾帶有孔洞，吃起來也很有味道。

>>沾醬的部分，提供7種醬料選擇。

很推薦搭配他們的辣椒醬，多了辣醬的香氣，增添風味，而且不會太辣

酸菜 酸鹹拿捏剛好，拌進滷味、麵線、飯內都很適合

>>招牌肉燥飯

上方的肉燥給的份量蠻多的，滷得非常的夠味、黑金色澤

肥瘦適中，他們家的肥肉是吃到口中整個軟化的那種感覺，完全不會覺得過度油膩

鹹香迷人～

>>古早味麵線/圖片是兩人份

多了油蔥酥和蒜末 蒜頭，整體香味超讚

肉燥增添鹹香，麵線的軟硬度掌握得很好

吃起來還帶有彈性，超推薦!

感性滷味 隔壁就是感性茶飲，如果想喝茶類、果汁、啤酒（未成年請勿飲酒/喝酒不開車），都可以去那邊點來喝！

>>火龍果多多，多多味道融合 紅龍果滋味，酸甜清爽！

>>豆漿的味道濃郁，加上紅茶，變成健康版的低糖奶茶～

//店家資訊//

店家名稱： 感性滷味

電話：06 223 3951

地址：台南市中西區尊王路90-1號

營業時間：1700-0200

固定公休日：無/臨時公休會公佈粉絲專頁

海安商圈必吃美食之5、莫忘鯛魚燒【台南國華店】不定時店休

這家 莫忘鯛魚燒

是海安路的人氣鯛魚燒店，木質外觀 清新風格

旁邊就是久川-維新茶飲，推薦兩家一起買！

散步甜食+飲料，下午茶組合一次get!

//推薦餐點//

>>珍珠鮮奶茶$45

使用紅茶茶葉加珍珠，伯爵紅茶的香氣非常迷人，珍珠是軟Q燙口的那一種

鯛魚燒餅皮香酥，餅皮的邊邊還會脆脆的~很好吃!

>>萬丹相思Q $45

使用屏東紅豆加麻糬，來自屏東萬丹的紅豆 熬煮到軟綿香甜，搭配軟Q原味麻糬，很好吃！

>>熔岩巧克力$45

獨家巧克力配方，香濃的巧克力 甜度適中，不會過度甜膩

>>糖磚愛呆丸$45

台灣地瓜加黑糖麻糬的搭配，地瓜綿密香甜，搭配濃郁黑糖香、麻糬帶有彈性口感，非常合拍

//店家資訊//

店家名稱： 莫忘鯛魚燒【台南國華店】

電話：0901 260 858

地址：台南市中西區海安路一段242號

營業時間：14:00-21:00

固定公休日：無

備註：可外送/有配合外送平台

海安商圈必吃美食之6、炸雞洋行 海安店 CHICKEN HOUSE

在台南經營10年（since2014年）的 炸雞洋行

已經變成 代表台南的炸雞專賣店！

從知名的正興街大菜市場起家，一路展店至海安路、安平、東區榮譽街。堅持美味好品質、獨特的味道，才能在挑嘴府城台南人心目中擁有屹立不搖的地位！

炸雞洋行 台南海安店，位於海安路和友愛街口，有別於正興街邊店攤，海安店擁有2樓室內用餐空間，重點是冷氣很涼！人生最幸福的事，就是在炎熱的天氣裡可以吹著涼涼的冷氣、吃著熱騰騰的炸雞～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

//推薦餐點//

八兩雞 $85

馬鈴薯 $45

雙截雞翅 $40

香酥小雞塊 $55

鹹檸七 $45

>>必吃的八兩雞，霹靂無敵大雞腿，記得拿到以後就要馬上吃，可以吃到滿滿的雞汁，鮮嫩的肉質、獨有的香料調味，讓你一次就愛上！

>>小顆裝的馬鈴薯，平凡外觀有著綿密的內心～單純品嚐馬鈴薯的天然滋味，可是店家的招牌必點！

>>雙截雞翅，屬於非常薄辣皮的那一種，皮薄肉嫩，吃起來意外的辣口！

>>香酥小雞塊，無骨雞肉的呈現，香酥嫩甜有雞汁。

>>鹹檸七，多了鹹檸檬的鹹香，讓七喜多了鹹味、更清爽！

//店家資訊//

店家名稱： 炸雞洋行 台南海安店

電話：06-223 1739

地址：台南市中西區友愛街246號

營業時間：15:00～22:00

固定公休日：星期二

備註：有配合熊貓外送平台

詳細圖文：炸雞洋行：全台灣第一的炸雞就在台南淺草商圈！超爆汁！肉質香嫩又啾西！

海安商圈必吃美食之7、哈胖high胖-海安店

哈胖high胖-海安店 位於海安路上，冷氣開放、座位空間寬敞舒適，加上沒有特別限制用餐時間，是很多年輕人夜間找地方聊天用餐的首選。採自助式點餐，入內直接找到自己的座位，記得座號，直接填寫菜單結帳完成即可。

晚餐、夜間宵夜場也能吃到豐盛的早餐組合，脆皮蛋餅、三明治、吐司、漢堡、鬆餅、炸物、鍋燒麵、鐵板麵、各式飲品、⋯通通有！店家推薦獨家金黃脆皮蛋餅配上靈魂炸物小吃，宵夜首選！這邊也能吃到小時候經典沙茶鍋燒配古早味奶茶，既回憶且回味。

還有！絕對不能錯過！手工製作的漢堡肉，更是外面吃不到的口味，推薦必吃！

//推薦餐點//

哈胖豬肉總匯三明治 $75

金黃嫩蛋搭上手工製作的漢堡肉排、火腿、小黃瓜絲，豐盛又美味～

波浪薯條 $45

熱炸的非常的香酥脆口

搭配番茄醬，一級棒！

//店家資訊//

店家名稱：哈胖high胖-海安店

電話：06-2225252

地址：海安路一段191號

營業時間：晚上1800～凌晨0200

無固定公休

備註：可外送 亦有熊貓Uber平台

串亦燒-台南海安店 位於海安路上，近中正路口

外觀呈現日式居酒屋氛圍、還有日本神社拍照打卡牆～超有日本味！

店家餐點選擇超級多：日式料理、生魚片、串燒烤物、飯麵、鍋物、⋯通通有，是很多在地人用餐、下班後聚餐的好選擇！

//推薦餐點//

>>招牌 軟殼蟹鮭魚捲 $220 （照片是兩份）

表面多了焦糖炙燒，香甜滋味呈現

香軟鮭魚包裹酸甜醋飯、內餡是香酥帶脆的炸軟殼蟹，整體口感層次豐富！

很推薦先品嚐原味、再擠上酸香桔汁，多了清爽果香，更驚豔！

>>盛和刺身 $310

綜合生魚片拼盤，由店家搭配當日新鮮魚種，吃起來新鮮厚切。

>>鮭魚炒飯 $100

鮭魚粒本身很香酥，搭配粒粒分明的炒飯，金黃蛋粒、青蔥點綴，整體乾爽涮嘴。炒功了得，超推薦！必點！

>>串盛（明太子、起司、塔塔醬、薄鹽蔥、胡麻醬）$300/5串

雞肉串燒，5種招牌口味一次品嚐！

明太子有些微顆粒波波；起司香濃鹹韻；塔塔帶酸香；蔥鹽 薄薄鹹味；胡麻香濃

建議先品嚐串燒口味，然後再擠上桔汁 ，增添酸香清爽感受～

//店家資訊//

店家名稱：串亦燒-台南海安店

電話：06-224-1555

地址：台南市中西區海安路二段15號

營業時間：17:00 ~ 01:00

固定公休日：無

備註：有外送平台(UBEREATS、FOODPANDA)

線上預訂網址：https://iding.tw/stores/b6d2ae20/menu

詳細圖文：串亦燒-台南海安店/日式居酒屋風格好拍又好吃/必吃軟殼蟹鮭魚捲.綜合串燒/海安路必吃美食餐廳推薦

海安商圈必吃美食之9、Bark露天茶飲酒吧 台南海安店

BarK露天茶飲酒吧 台南海安店 創立於民國96年（Since2007）

目前為 海安路上最有特色、歷史最悠久的一間露天茶飲酒吧，陪伴台南大學生們從成年之際轉變為 成熟社會人士、甚至結婚當爸媽！近年來旅遊興盛，也不乏看到許多國外旅客來到台南海安路指定到 BarK露天茶飲酒吧 台南海安店 放鬆體驗台南海安路的夜生活～

值得一提的是，BarK露天茶飲酒吧 台南海安店 首創：調酒 啤酒、飲料 買一送一 的 創始店，而且入選為 全台唯一海安商圈地圖酒單 十二大酒區 。

店內消費方式為：每人最低消費$100元，另有創意調酒 買一送一的優惠（以空杯換杯）



BarK 海安店 用餐座位除一樓露天區，一、二樓室內還有沙發區、塌塌米半包廂區跟獨立包廂區。記得小心踩踏老屋木梯，一窺2樓的老屋氛圍。



//推薦餐點//

>>創意調酒 珍珠港颶風 $350元/買一送一

美美漸層送上，繽紛亮眼，超美打卡景！記得攪拌均勻再喝，前韻香甜、後韻酒感才起！記得慢慢喝、搭配炸物拼盤、三五好友歡聚，更是爽快！

>>歡樂炸物三拼 $250

內含：波浪薯條、金錢薯餅、雞塊，熱炸上桌，就是美味～

//店家資訊//

店家名稱：BarK露天茶飲酒吧 台南海安店

電話：06 222 2438

地址：台南市中西區海安路二段19號

營業時間：PM19:00-AM03:00

固定公休日：無

預約 客服 詢問/可傳官方Line：https://lin.ee/jys9oIq

海安商圈必吃美食之10、念水町日式再生酒場

念水町日式再生酒場

位於海安路上，日式居酒屋外觀，是海安路段超人氣的店家之一！

店家主打：日式創意關東煮、味自慢串燒，有一些日式料理和沙拉小菜。假日還有現場駐唱，非常熱鬧！店家充滿人情味，可以看到現場人員主動招呼走過的遊客，也會跟現場的客人閒聊，讓大家下班後可以簡單吃吃小酌、享受夜晚放鬆時光！



>>店家用餐規定：

請勿攜帶外食和外酒，每人低消$150 （不含酒水/三歲以下除外）

未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車

//今日餐點//

>>鱈魚肝蔬果醋盤 $180

和風沙拉醬汁調得很好，酸甜平衡

加了特調的檸檬金桔汁，更顯清爽

整份沙拉份量足夠，洋蔥處理的完全不辣，鱈魚肝口感滑嫩

>>推薦店家特調的辣椒醬，非常辣、辣的很過癮，喜歡吃辣的人別錯過喔！

店家的關東煮也是招牌必吃！

只要來店用餐，就可以免費喝湯

店家的湯頭為蔬果熬製還特別加了清酒，喝起來非常的甜，炒過的洋蔥熬湯、甜味整個融入在湯裡，別有一番風味！

//店家資訊//

店家名稱：念水町日式再生酒場

電話：0938 276 778

地址：台南市中西區海安路二段42號

營業時間：下午6點~凌晨1點

固定公休日：星期二

海安商圈必吃美食之11、幸の町 雪花冰專賣店

幸の町 雪花冰專門店

位於海安路段，日式外觀吸引不少人佇足拍照！幸の町 雪花冰專門店 專賣雪花冰、日式甜點，店前也有精美模型可參考。走進店內滿滿日式昭和老屋氛圍，來碗造型雪花冰、日式糰子，不用買機票也能感受滿滿日本風～

//推薦餐點//

>>仲夏鳳梨 $170

使用：新鮮鳳梨、鳳梨果蜜

牛奶雪花冰呈現濃郁牛乳香，搭配香甜鳳梨、鳳梨果蜜，再來點檸檬片的酸香，整體清爽沁人！

>>抹茶富士山 $180

抹茶控必吃！牛奶雪花冰淋上滿滿日式抹茶汁，再妝點上紅豆泥、香草冰淇淋、雙色白玉糰子，超好拍的日風甜點呈現！吃起來是非常濃郁、帶甘苦茶韻的抹茶冰，搭配香甜紅豆泥、乳香濃甜的香草冰淇淋，超級合拍！

//店家資訊//

店名： 幸の町 雪花冰專門店

地址：台南市中西區海安路二段48號

時間：星期一~五 13:30–21:00｜星期六、日 13:30–22:00

電話：06-222 7185

公休：週二

詳細圖文：

1.（台南。中西區）幸の町 雪花冰專門店：日式雪花冰，盛夏的清涼。還有很日風的手工烤團子

2.夏季限定的芒果牛奶雪花冰開賣啦!!! /同場加映-熱銷新品-芝麻日式雪花冰

3.冬季限定草莓季開跑啦！巨鼠一次把草莓商品點好點滿全開箱



海安商圈必吃美食之12、山夢ShanMong

海安路上新開幕質感酒吧：山夢Shan Mòng Bar

起源於⋯

三個愛喝酒的大學男孩，在畢業後轉變成男人的故事，集結三個人的夢想，於是！山夢的誕生。

山夢Shan Mòng Bar

位於海安路上、近正興街的巷口，店外可見黑色的山脈圖騰。

走進店內有別一般酒吧擁擠空間，山夢則是給予最寬敞舒適的沙發座位，讓來店的客人都能隨意窩在某個角落，輕鬆愜意的品上一杯創意調酒，一解當日的辛勞或內心憂愁。

值得一提的是，

山夢Shan Mòng Bar 二樓

也是台南少見的戶外露營風酒吧，

踏上二樓可以隨意選擇露營桌椅，

很chill地邊啜飲聊天、邊欣賞海安街道美術館所妝點的繽紛燈影夜景。

店家特別推薦人氣排行榜酒單：奶酒特調、荔枝費士 、綠色蚱蜢

（#開車不喝酒/ #未成年請勿飲酒）（也能製作為無酒精調飲）

//推薦餐點//

>>奶酒特調 $350

貝里斯奶酒風味濃郁，整體口感柔和，後帶酒感！是山夢的人氣調酒！

也可做成無酒精的，偷偷說是類似蘋果牛奶的味道～（超熟悉）

>>綠色蚱蜢 $350

結合mojito和奶酒特調的招牌調酒，粉嫩的草綠色澤，上方還有層柔軟綿密的奶蓋～喝起來薄荷味道濃郁迷人，屬於奶酒系的女孩會喜歡的特色調酒。

//店家資訊//

店名： 山夢Shan Mòng Bar

住址：台南市中西區海安路二段79巷6號

行動電話：0938391059

營業時間：晚上9點-凌晨5點

有無店休日： 無

海安商圈必吃美食之13、開鍋CAGUO(海安店）

開鍋caguo頂級個人火鍋

為 海安路上 已營業六週年的 精緻鍋物店

>堅持100%原肉提供、不用重組肉

>選用高品質USDA Prime美國牛肉、WAGYU日本A5和牛，還有西班牙伊比利豬、⋯超多種肉品選擇！

>點餐方式：先選鍋底，再選副食、主餐

>>鍋底選擇：日式昆布、辛味噌湯、泰式酸辣、豚骨養生加$30、川味麻辣加$50

>>副餐選擇：白飯、寬冬粉、雞蛋加$5、科學麵加$10、烏龍麵加$10

主餐的肉品選擇非常的多，牛豬海鮮通通有！

//今日餐點//

>國農牛乳鍋 加價$60/ 烏龍麵 加價$10

>主餐選擇西班牙伊比利豬 XL $499

整體鮮奶風味淡雅、豬肉嫩實，菜盤豐富。鍋物煮沸後，店員會將整瓶國農牛乳加入，乳香風味更增～

>麻油燒酒土雞鍋 $359

>加價$40 多一份蛤蠣

現場香炒、麻油香氣撲鼻而來，先將雞肉炒過，然後再分次加入麻油酒、高湯烹煮，湯頭變得更濃郁香醇！喝起來身心舒暢！

秋冬涼爽天氣，

超推薦來鍋 麻油燒酒土雞鍋，

給你溫暖開胃極致體驗～

//店家資訊//

店家名稱：開鍋caguo頂級個人火鍋

電話：06-221 5688

地址：台南市中西區海安路二段90號

營業時間：11:30-1400，17:30-21:30

固定公休日：無

備註：有配合外送平台

海安商圈必吃美食之14、Chachaba 恰恰吧！- 蘿蔔糕專賣

Chachaba 恰恰吧！- 蘿蔔糕專賣

為路邊攤車，專賣蘿蔔糕，外帶形式的散步小吃；

位於正興街上（近海安路），附近就是知名的蜷尾家甘味処冰淇淋。



專賣蘿蔔糕，主打吃得到蘿蔔絲的蘿蔔糕，老闆娘特製喜好的比例為口感帶有點Q感的蘿蔔糕，原物料很天然，沒有添加任何小孩、老人不能吃的食材，煎恰恰後，就是外酥內軟的蘿蔔糕！

喜歡他們家的蘿蔔糕，也可以直接購買真空包裝，回家想吃就有得吃！

//推薦餐點//

>>現煎蘿蔔糕$70

>>現煎隱藏版蘿蔔糕 $120

（口味都不一定，有可能是起司、九層塔、金沙、皮蛋辣椒、⋯）

>現煎蘿蔔糕，拿到的時候燒燙燙，吃起來表皮酥酥恰恰，超好吃！吃的到原味蘿蔔糕、白蘿蔔的天然甜味，仔細品嚐還可以發現白蘿蔔絲，真材實料！

>店家的特製醬汁、辣椒醬，都是手工自製，推薦可以加一些嚐嚐，辣椒醬香辣過癮！

>不定期有隱藏版口味，這次吃到的隱藏版是九層塔口味，加了九層塔和雞蛋，增添九層塔香氣，份量更飽足！

//店家資訊//

店家名稱：Chachaba 恰恰吧！- 蘿蔔糕專賣

電話：0956-018 433

地址：台南市中西區正興街104號

營業時間：週六日、國定假日11:00-18:00

固定公休日：週一～週五僅提供真空包裝預訂購買，無現煎

備註：

滿10份可預訂外送

有配合uber外送平台

海安商圈必吃美食之15、莊子土豆仁湯

莊子土豆仁湯冰品

最初起源於1946年挑擔沿街叫賣的無名攤販，直到第三代老闆設店於海安路和民生路口，為了方便客人叫喚，才正式取名為：莊子，沿用至今。店家至今已營業78年，超過一甲子的歲月，堅持使用台灣本土花生、古法熬煮甜湯，讓大家可以一直品嚐到：莊子土豆仁湯冰品 的好味道！

//推薦餐點//

花生仁湯（H or I) $65

燒麻糬 $45

>>選擇 冰的花生仁湯，可以挑選四種料

我選擇了紅豆、芋頭、粉圓，不足四種的部分，店家會以花生取代

吃到一半覺得冰不夠，也可以免費加冰

芋頭煮非常的軟綿，花生和紅豆綿口，粉圓很Q、有咬感

整體甜度適中，炎炎的府城氣候來一碗～真的透心涼～

>>個人也很推薦必吃的！燒麻糬

有花生和芝麻口味

推薦挑選綜合口味，可以一次品嚐到花生和芝麻的香氣～

麻糬熱軟帶Q甜，咀嚼有米香，是店家的超人氣古早味甜點！

//店家資訊//

莊子土豆仁湯冰品

電話：06 221 8529

地址：臺南市中西區民生路二段86號

營業時間：14:00～22:00

固定公休日：週二

備註：有配合foodpenda

海安商圈必吃美食之16、大岡山羊肉專家

大岡山羊肉專家

台南在地30多年的炒羊肉專賣店

店家開到很晚，深夜想吃炒羊肉時就能來吃

而且我覺得他們家的份量滿多的

CP值很高～٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

//推薦餐點//

芥蘭羊肉 $120

排骨湯 $90



>>芥蘭羊肉：

目前因為芥蘭菜缺貨，店家暫時用油菜來替代。他們家的芥藍羊肉，肉的份量蠻多的，羊肉有事先醃過，肉質料理的軟嫩不柴，帶些微沙茶香佐蒜香，涮嘴又下飯。

>>排骨湯：

可選擇當歸湯或是清湯的搭配，可免費加湯1次。精選羊小排骨，份量給的蠻多塊的，意外吃起來非常的嫩口！多了薑絲的湯，喝起來微辣爽快，涼爽寒冷天氣來一碗很完美～(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

//店家資訊//

店家名稱：大岡山羊肉專家

電話：06-226 2319

地址：台南市民生路二段106號

營業時間：17:00-00:00

固定公休日：週日

備註：有配合外送平台Uber Eats

詳細圖文：大岡山羊肉專家：台南30年老店!海安民生路宵夜場.大推當歸羊肉湯.肉給超多.還可免費加湯/深夜想喝羊肉湯來這準沒錯!

海安商圈必吃美食之17、King&Queen Bar

King & Queen Bar

座落於海安路、和平街口（水仙宮7-11後面），正前方就是綠化中島及海安地下停車場的出入口！地理位置十分方便好找。

King & Queen Bar 濃濃的飲酒氛圍，一踏入店內輕鬆與歡樂的氛圍迎面而來，感覺自己是個出了社會好久沒回家的老小孩，店內還有飛鏢機、卡拉OK機，還會贈送獨家台式爆米花碗，讓大家來到King & Queen Bar 可以盡情享受屬於自己的自由。因為 King & Queen Bar 營業到半夜四點，所以想要待晚點、或是續攤的朋友非常喜愛來這家酒吧。2樓也有多人私人包廂，大包廂需要滿足低消$5000，有需要的朋友，也能預訂！

King & Queen Bar 很受年輕族群、觀光客、外國朋友的喜愛，因為店內提供非常放鬆的氛圍，很多不同桌的朋友都會互相聊天飲酒，也因此能擁有新朋友圈。店內的酒單每年更新，調酒師也會依照來店朋友的喜好客製調酒，讓大家可以喝到屬於自己的命定調酒～

（喝酒不開車開車不喝酒 #未成年請勿飲酒）

//推薦餐點//

炸物拼盤 $380

少女心 $380

柚海 $380

環遊世界 $400

炸物拼盤，熱炸上桌，一次就能享用到美味炸薯、雞米花、雞塊、洋蔥圈。

搭配特色調酒，就是美好的放鬆時光！

個人特別推薦「少女心」，酸甜果汁和酒精的平衡，喝起來少女心滿滿！

//店家資訊//

店家名稱：King & Queen Bar

電話：0917 357 399

地址：台南市中西區和平街32-7號

營業時間：21:00-04:00

固定公休日：無

海安商圈必吃美食之18、哇噢極 Vaah Ji 印度中式料理

台南少見的 印度式中華料理：哇噢極 Vaah Ji 印度中式料理

地址雖是民族路，其實位於海安路巷內內，記得從海安路找269巷就會看到！

哇噢極 是印度語言，

意思是：哇～很會做菜的人，

店內主要販售的是：印度當地的中華料理、也就是「印式中餐」。主廚也是印度人，使用的香料、料理方式都是原汁原味呈現的印度當地口味，所以台南在住的印度朋友們，思念家鄉味的時候就會來這邊用餐！

特別值得留意的是，

印度在地人滿多人是吃素的，所以店內餐點很多是印度式素食料理（可加價加肉），但！印度的素食和台灣的素食完全不同，且印度的素食料理會使用洋蔥、蔥蒜，所以台灣吃素朋友要留意哦！

//推薦餐點//（素食無法去蔥蒜）

獅吼飯 $150 / 加羊肉 $70

哈客麵 $150/ 雞肉加$50

雞肉馬啾尼 $199

印度雞肉餃子$110

印式咖喱組合$199

>>印度雞肉餃子：

印度吃餃子不加醬油，加的是特製印度沾醬。水餃品吃起來很像我們的雲吞皮，雞肉水餃內餡單吃就很清爽的味道。沾醬的部分一個是辣醬，一個是不會辣的甜醬。推薦搭配沾醬品嚐！

>>哈客麵 $150/ 雞肉加$50

印度炒麵的概念，本身是印度素食的口味，如果想加肉，可以加價選擇。吃起來帶微微的辣韻，很開胃。麵條屬於細麵條，軟硬適中。

>>雞肉馬啾尼 $199

雞肉丸子的概念，口感類似餃子內餡，表面特製醬汁鹹甜帶些微辣（有點像糖醋紅燒的感覺），可以吃到洋蔥的脆甜！整體的口感層次蠻豐富的！

>>獅吼飯 $150 / 加羊肉 $70

想吃肉的人可加價，配料選擇有：雞肉、魚肉、蝦仁、蛋。

特殊的鮮紅色炒飯，搭配羊肉，羊肉大塊實在。獅吼 就是SEJWAN醬，紅色醬料吸睛，吃起來不辣！飯本身意外是淡雅滋味呈現～

>>印式咖喱組合$199

類似以前上學午餐鐵製餐盒的呈現，裡面有：香料馬鈴薯塊、印度雞肉咖喱、米飯（屬於煮到比較粒粒分明的那種），綜合蔬菜，烤餅。可以隨意互相搭配品嚐，有趣味的呈現組合。

//店家資訊//

店名：哇噢極 Vaah Ji 印度中式料理

電話：目前没有

地址：台南市中西區民族路69號

（海安路二段269巷口）

營業時間：17:00～23:00

公休日：週四

備註：有配合外送平台

海安商圈必吃美食之19、BarK2輕餐食酒館 台南公園店

今天來介紹海安路蠻有名的酒吧：Bark露天茶飲酒吧 台南海安店

在公園路也有姊妹店：BarK2輕餐食酒館 台南公園店

BarK公園店

為日式老屋風格，本身為日治時期的百年老屋，位於民權路和公園路交叉路口，

以貓咪元素來設計公園店，所以店內可以看到不少貓咪的裝飾，整體呈現慢活慵懶的輕鬆氛圍，

貓在熟悉的地方會完全放鬆，BarK2輕餐食酒館 台南公園店 希望帶給人們像家的感覺。

台南市區公園路與民權路交叉口，在日治時期是很熱鬧的地方，離台南州廳(現台灣文學館)也很近，

即使拆了很多，但仍有一些老房子留下，轉角有間80多年歷史的木造房屋，就是BarK公園店。

店家最大的特色就是：天天暢飲日

目前都是免費加入會員，加BarK的官方Line跟IG追蹤，就能享有餐點和調酒、飲品 買一送一！

>>持空盤/空杯 至櫃檯 ，即能免費續杯續盤。

//推薦餐點//

創意水果香氛類調酒 $350

歡樂炸物拼盤 $350

>>創意調飲，繽紛顏色層次吸睛，很好拍～

>>炸物拼盤

裡面有：波浪薯條、黑糖饅頭、花枝丸、辣雞米花、干貝酥

沾醬提供3種：蕃茄醬、帕帕醬、泰式甜辣醬

熱炸上桌，燒燙美味

花枝丸還能吃到花枝顆粒，真材實料～

//店家資訊//

BarK2輕餐食酒館 台南公園店

電話：062233466

地址：台南市中西區公園路33號

營業時間：PM19:00-AM03:00

固定公休日：週一或二（連假順延 粉專公告為主）

備註：

預約/客服詢問可傳官方Line：https://lin.ee/jys9oIq

海安商圈必吃美食之20、久川 海安店

這家位於友愛街和海安路口的 久川維新茶飲Hisakawa

海外品牌回台，在台南目前已有2間門市：海安店、國華店

主打愛台灣在地食材、創意茶飲

店內多款茶飲 結合多款水果

水果特別精選使用台南在地&台灣食材，如：大內&南化酪梨.玉井芒果⋯等當季水果。

粉角系列也是店家主打，必喝！

//推薦餐點//

十里桃花 $75

紫心粉角鮮奶茶 $70

>>十里桃花

使用 水蜜桃.桂花.香水檸檬.綠茶的香香搭配～

超推薦的果茶系！（推薦可自己帶透明環保杯，美拍又能環保愛地球、折價$5元）

水蜜桃的香氣和桂花香，喝起來有股沁人的芬芳氣息，香水檸檬的香氣多於酸味，讓整體喝起來芬芳清雅卻不酸口。這款是店家秋季新品，讓我滿驚豔的，喝完整個口腔都香香的～女孩們會愛!

>>紫心粉角鮮奶茶

紫心粉角為紫色地瓜製作，色澤粉嫩討喜，紫色亮眼超美拍，吃起來很有咀嚼Q彈口感，帶有淡淡地瓜香～

//店家資訊//

店家名稱： 久川維新茶飲Hisakawa

電話：06-223 6509

地址：台南市中西區海安路一段250號

營業時間：10:00-22:00

固定公休日：除夕夜下午

備註：有配合外送平台 熊貓、Uber

進食的巨鼠Giant Mouse 吃喝玩樂小天地 台南在地女子/部落客/作者/食尚玩家駐站部落客 一個分享我所聞所見所食所行的小天地！

我吃故我在！

我旅遊，才了解生命的意義！

我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！

評分者：進食的巨鼠 Giant Mouse 吃喝玩樂小天地















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