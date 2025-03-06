TRIAL 臨空城店

地址：〒598-0048大阪府泉佐野市臨空奧萊北1-10

TEL：+81724583288

營業時間：24小時

交通：南海電鐵『臨空城站』步行8~10分鐘

網站：https://www.trial-net.co.jp/shops/319/

關西旅行最後一天，我們搭的是中午的班機，為了讓行程輕鬆一點不用趕，選擇前一天晚上住在關西機場附近臨空城站的飯店，聽說臨空城這附近超好逛超好買的，但京都太好玩了，我們到臨空城已經很晚了，附近除了藥妝店及一些餐廳，可以血拼的商場幾乎已經休息了～但還沒買夠怎麼辦呢?！還好在GOOGLE地圖上發現飯店附近有24小時的大賣場，剛好可以在離境之前做最後的大採購，大賣場裡除了食品也有藥妝，也有家電，也有文具.........還可以辦理免稅，真的太好買了，離開關西機場前一定要去逛啦！

賣場很大，基本的零食、餅乾、泡麵、飲品..........什麼都有，我只能說超好買的，但價錢的部份我就沒有認真比價過了喔！反正就是做最後的衝刺這樣！

賣場有一區是賣懷舊零食，小孩超愛的，很適合買去分享給同學～

各式各樣的洋芋片、仙貝、餅乾、堅果、零嘴，品牌口味蠻多的，很多大家愛的品牌餅乾蠻齊全的，我們就在這裡淪陷了！

大家最愛買的日本泡麵選擇也超多的！

各式各樣的啤酒，到日本旅行每晚都要來一瓶！

口味多的眼花撩亂，沒喝夠就直接買回台灣吧！（但行李要記得買夠喔！）

飲品也是不甘示弱，陣仗排開，輸人不輸陣！

生鮮食品、蔬菜水果選擇很多，下酒菜可以直接這裡買，如果要去露營也可以來這裡採購！

我們最後一天晚上，也不放過吃草莓的機會！

賣場裡有一區是藥妝，但商品沒有一般藥妝店那麼齊全喔，不過一些遊客常買的商品基本上都有，如果有漏買的可以在這裡找找看～

賣場有一區是家電區，有需要可以去比價看看，這裡也有免稅服務~

對了～日用品、清潔用品、文具都可以找的到喔！

賣場有免稅服務，消費滿5000日元一樣可以在免稅櫃台辦理退稅，對於旅客來說是很貼心的服務。

到關西旅行，回台前如果有時間，記得安排最後掃貨的行程！

賣場24小時營業，想什麼時候來逛都可以喔！

提醒：從京都出發必須先搭到關西空港，再轉搭南海電鐵到臨空城喔！

別忘了給Liz一個讚喔！