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香港2024香港澳門|香港東涌世茂喜來登酒店。浴室水壓強、出水快、地板超止滑!飯店提供到東涌站免費接駁車!

2025-03-06 15:05:26 文字：纖茹
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纖茹

纖茹

香港2024香港澳門|香港東涌世茂喜來登酒店。浴室水壓強、出水快、地板超止滑!飯店提供到東涌站免費接駁車!

為了方便明天到迪士尼玩樂

我們選擇住在東涌的世茂喜來登酒店

飯店有提供到東涌站的來回接駁車

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對於住宿的人來說相對便利

大廳挑高寬敞

櫃台的接待人員很親切的為我們服務

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完成入住手續告知我們電梯的方向

準備去開箱我們的房間

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客房外走廊跟東隅酒店有點類似

因為是新飯店的關係，給人感覺就是「新」

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房間雖然稱不上大

但在香港來說已經是中等以上的空間

房間是兩張加大單人床

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浴室和房間採用玻璃隔間

放心、放心有簾子可以放下來的

不會一直有人欣賞你上廁所或沖澡囉!

這樣的設計純粹就是讓空間有放大的效果啦!

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原本乾淨的桌面被我們的東西堆的有點小亂

利用木桌延伸到電視櫃前

感覺就像一個加長桌子，不但空間感也有被延伸

可以放置的東西也可以多更多

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迷你吧檯這裡有提供礦泉水

茶杯、咖啡機、快速熱水壺

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抽屜打開

裡面除了杯子、茶包、糖包、咖啡膠囊是免費的

其它的都是要另外收費的喔!

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再往下一層抽屜拉開

就是近期新飯店都愛使用的下拉式抽屜冰箱

會安南岸新世界酒店 New World Hoiana Hotel

也是使用相同的設計

如果想冰自己的東西可以請飯店把冰箱的飲品收走喔!

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衣櫃在入口處的右方

空間中等

裡面有保險箱、室內拖、燙衣板和熨斗

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入口處的左手邊就是浴室

洗手台的設計和房間的桌子如出一輒

都是用延伸的方式，讓空間加大

洗手台又寬又深，洗臉的時候水都不易濺灑出來

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飯店的備品相當的齊全

環保意識的抬頭

一次性的用品我們大多都是自帶了

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浴室最底部

一分為二

 一邊是廁所、一邊就是淋浴間

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廁所因為空間的關係

無法獨立一間

勉強讓廁所有一個「開放式」獨立空間感...

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浴室的水壓超夠勁!

而且熱水的出水速度也很快

地板的防滑也做的相當的好

洗澡洗來超舒服的啦~

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沐浴三寶都有

都很好用喔!

沐浴乳洗完身體不乾澀、洗髮精先完頭髮也不打結

再加上護髮素一起使用

下次再來這裡住，自己的沐浴用品完全不用帶了嘛!

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因為我們是三個人入住

所以在訂房的時候就有要求要加一張床

床一擺~空間整個都被局限住了

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雖然加床佔空間

但也因為送來的是一張正床

不是那種很難睡的行軍床

空間小一點沒關係，好睡覺才是重點!

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飯店對我們很好耶!

當初訂房只要求要高樓層

沒想到給了我們海景房

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雖然沒有藍天白雲

但從房間就可以看到海景還是覺得心情舒暢

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希望我們今天去迪士尼的時候

天氣可以是陰天...但不要下雨就行囉!

拜託、拜託!

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