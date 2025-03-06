為了方便明天到迪士尼玩樂

我們選擇住在東涌的世茂喜來登酒店

飯店有提供到東涌站的來回接駁車

對於住宿的人來說相對便利

大廳挑高寬敞

櫃台的接待人員很親切的為我們服務

完成入住手續告知我們電梯的方向

準備去開箱我們的房間

客房外走廊跟東隅酒店有點類似

因為是新飯店的關係，給人感覺就是「新」

房間雖然稱不上大

但在香港來說已經是中等以上的空間

房間是兩張加大單人床

浴室和房間採用玻璃隔間

放心、放心有簾子可以放下來的

不會一直有人欣賞你上廁所或沖澡囉!

這樣的設計純粹就是讓空間有放大的效果啦!

原本乾淨的桌面被我們的東西堆的有點小亂

利用木桌延伸到電視櫃前

感覺就像一個加長桌子，不但空間感也有被延伸

可以放置的東西也可以多更多

迷你吧檯這裡有提供礦泉水

茶杯、咖啡機、快速熱水壺

抽屜打開

裡面除了杯子、茶包、糖包、咖啡膠囊是免費的

其它的都是要另外收費的喔!

再往下一層抽屜拉開

就是近期新飯店都愛使用的下拉式抽屜冰箱

在會安南岸新世界酒店 New World Hoiana Hotel

也是使用相同的設計

如果想冰自己的東西可以請飯店把冰箱的飲品收走喔!

衣櫃在入口處的右方

空間中等

裡面有保險箱、室內拖、燙衣板和熨斗

入口處的左手邊就是浴室

洗手台的設計和房間的桌子如出一輒

都是用延伸的方式，讓空間加大

洗手台又寬又深，洗臉的時候水都不易濺灑出來

飯店的備品相當的齊全

環保意識的抬頭

一次性的用品我們大多都是自帶了

浴室最底部

一分為二

一邊是廁所、一邊就是淋浴間

廁所因為空間的關係

無法獨立一間

勉強讓廁所有一個「開放式」獨立空間感...

浴室的水壓超夠勁!

而且熱水的出水速度也很快

地板的防滑也做的相當的好

洗澡洗來超舒服的啦~

沐浴三寶都有

都很好用喔!

沐浴乳洗完身體不乾澀、洗髮精先完頭髮也不打結

再加上護髮素一起使用

下次再來這裡住，自己的沐浴用品完全不用帶了嘛!

因為我們是三個人入住

所以在訂房的時候就有要求要加一張床

床一擺~空間整個都被局限住了

雖然加床佔空間

但也因為送來的是一張正床

不是那種很難睡的行軍床

空間小一點沒關係，好睡覺才是重點!

飯店對我們很好耶!

當初訂房只要求要高樓層

沒想到給了我們海景房

雖然沒有藍天白雲

但從房間就可以看到海景還是覺得心情舒暢

希望我們今天去迪士尼的時候

天氣可以是陰天...但不要下雨就行囉!

拜託、拜託!

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