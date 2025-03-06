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日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

2025-03-06 15:05:30 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

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日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

離開稚內之後

我們趕緊往南趕

車上多了很多旅伴

超可愛~

日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

前方戶長大喊：有狐狸快拍

路邊的稻草堆真的有一隻小狐狸

日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

是不是超可愛٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

我們開著開著來到初山別村岬台公園的露營場

戶長原本想要安排來這裡露營

但我們時間真的不夠

另外這裡還有一個我想來的亮點

日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

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這個初山別みさき台公園キャンプ場是免費的

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這個露營區還可以遠眺日本海

可惜今日沒有藍天

不然景色應該很美

露營車的位置距離廁所比較遠一點

幸好沒有來這裡露營日本【2019北海道。露營車夏令營】可遠眺日本海的露營場．初山別みさき台公園キャンプ場 & 北海道也有海上鳥居

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想要看亮點

就要從這裡下去到海邊

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這裡就是通往豊岬金比羅宮

初山別豊岬金比羅宮建於西元1907年

距今已超過110年了

供奉保佑海上交通的金比羅神

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我們到訪的時候正好是退潮

可以見到鳥居下的基座

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這裡也是攝影者的愛好景點

幸運的話可以拍到夕陽在鳥居之中的絕美景色

這裡沒有光害

有機會的話也許也能見到銀河

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金比羅神供奉在崖邊

很特別的神社٩(✿∂‿∂✿)۶

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時間不夠要離開了

趕緊請Jass幫我拍一張留念

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要爬這段樓梯回去

我有點頭暈(’へ’)

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露營場旁邊還有初山別天文台

我們沒時間參觀了啦！

哭哭

趕路要緊(ง •̀_•́)ง

 

 

 

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小樽水族館→

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