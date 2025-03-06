離開稚內之後
我們趕緊往南趕
車上多了很多旅伴
超可愛~
前方戶長大喊：有狐狸快拍
路邊的稻草堆真的有一隻小狐狸
是不是超可愛٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
我們開著開著來到初山別村岬台公園的露營場
戶長原本想要安排來這裡露營
但我們時間真的不夠
另外這裡還有一個我想來的亮點
這個初山別みさき台公園キャンプ場是免費的
這個露營區還可以遠眺日本海
可惜今日沒有藍天
不然景色應該很美
露營車的位置距離廁所比較遠一點
幸好沒有來這裡露營
想要看亮點
就要從這裡下去到海邊
這裡就是通往豊岬金比羅宮
初山別豊岬金比羅宮建於西元1907年
距今已超過110年了
供奉保佑海上交通的金比羅神
我們到訪的時候正好是退潮
可以見到鳥居下的基座
這裡也是攝影者的愛好景點
幸運的話可以拍到夕陽在鳥居之中的絕美景色
這裡沒有光害
有機會的話也許也能見到銀河
金比羅神供奉在崖邊
很特別的神社٩(✿∂‿∂✿)۶
時間不夠要離開了
趕緊請Jass幫我拍一張留念
要爬這段樓梯回去
我有點頭暈(’へ’)
露營場旁邊還有初山別天文台
我們沒時間參觀了啦！
哭哭
趕路要緊(ง •̀_•́)ง
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Day 1 2019.7.25
北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊
Day 2 2019.7.26
昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊
Day 3 2019.7.27
秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場
→撞車事故
Day 4 2019.7.28
紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯
Day 5 2019.7.29
日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯
Day 5 2019.7.30
稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→
Day 5 2019.7.31
小樽水族館→
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