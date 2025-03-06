離開稚內之後

我們趕緊往南趕

車上多了很多旅伴

超可愛~

前方戶長大喊：有狐狸快拍

路邊的稻草堆真的有一隻小狐狸

是不是超可愛٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

我們開著開著來到初山別村岬台公園的露營場

戶長原本想要安排來這裡露營

但我們時間真的不夠

另外這裡還有一個我想來的亮點

這個初山別みさき台公園キャンプ場是免費的

這個露營區還可以遠眺日本海

可惜今日沒有藍天

不然景色應該很美

露營車的位置距離廁所比較遠一點

幸好沒有來這裡露營

想要看亮點

就要從這裡下去到海邊

這裡就是通往豊岬金比羅宮

初山別豊岬金比羅宮建於西元1907年

距今已超過110年了

供奉保佑海上交通的金比羅神

我們到訪的時候正好是退潮

可以見到鳥居下的基座

這裡也是攝影者的愛好景點

幸運的話可以拍到夕陽在鳥居之中的絕美景色

這裡沒有光害

有機會的話也許也能見到銀河

金比羅神供奉在崖邊

很特別的神社٩(✿∂‿∂✿)۶

時間不夠要離開了

趕緊請Jass幫我拍一張留念

要爬這段樓梯回去

我有點頭暈(’へ’)

露營場旁邊還有初山別天文台

我們沒時間參觀了啦！

哭哭

趕路要緊(ง •̀_•́)ง

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Day 1 2019.7.25

北海道露營裝備&虎航初體驗→露營車初體驗→根室花丸迴轉壽司→ 函館Homac→ 洞爺湖花火大會→洞爺湖車中泊

Day 2 2019.7.26

昭和新山&熊牧場→千歳さけますの森 さけます情報館→石狩しんしのつ公園道の駅車中泊

Day 3 2019.7.27

秩父別町鳴鐘道の駅→ベルパークちっぷべつキャンプ場 遊戲場→コムケ国際キャンプ場→ベイエリアオートサイト海洋公園露營場

→撞車事故

Day 4 2019.7.28

紋別海豹中心→冰海展望塔→海豹樂園→カニの爪、流冰公園→紋別はまなす通り夜市→紋太の湯

Day 5 2019.7.29

日の出岬展望台→枝幸町道の駅→千疊岩→さるふつ公園道の駅→宗谷岬→稚內港の湯

Day 5 2019.7.30

稚內森林公園露營場→稚內鹿群→稚內水族館&科學館→稚內港防波堤&最北道の駅→初山別みさき台公園キャンプ場&金比羅宮→

→小樽有料駐車場車泊

Day 5 2019.7.31

小樽水族館→

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