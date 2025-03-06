義大利羅馬餐廳很多，除了披薩還有甚麼美食呢？今天就來推薦一家羅馬美食～Mille 13 Bistro， 這家Mille 13 Bistro不只有羅馬必吃的義式培根起司蛋黃麵，還有豬排也不錯吃，價格更是蠻親民的，如果有機會來羅馬觀光，想品嘗美食的話，不妨考慮這家Mille 13 Bistro喔！

Mille 13 Bistro地點

Mille 13 Bistro位在羅馬國家博物館附近，步行過來也只需7分鐘，若有機會來參觀羅馬博物館，倒是可順便來吃個飯

我們去參觀完羅馬競技場後，就來這家Mille 13 Bistro吃午餐，他們的外觀是土黃色建築，鐵門上就懸掛著寫了店名的布條，從外面看起來像是個庭園餐廳

大門旁邊就有列出它們的招牌菜和價格，看起來都不貴，想知道詳細菜單還有下方的QR Code可掃碼

走進大門後就先看到這個庭院，果然不出所料是家庭園餐廳，外面也擺了好幾張桌子，是說義大利人還挺隨興的，落葉也都沒在打掃

進入餐廳後就看到這個吧台，架上放了不少酒瓶和酒杯，玻璃櫃內還擺了柳橙、檸檬和酪梨等各種水果

餐廳內部面積不算大，只有這幾張桌子，剛好我們一團32人就直接包場了，不過裝潢還算簡潔，用餐也挺舒適

Mille 13 Bistro菜單

拍一下他們的菜單給大家看，含前菜與主菜二道菜的套餐，價位從14~20€不等(合台幣約$400~700)

Mille 13 Bistro美食介紹

嫩煎培根豬排

這道看似平凡無奇的嫩煎培根豬排，吃起來味道卻是不錯，只不過看起來份量似乎有點少，旁邊還加了一些生菜作點綴，當開胃菜吃還挺合適的

豬排給了二塊，先切一塊起來吃吃看，不知是否醬料調製得當？吃起來倒是出乎意料地美味

斷面秀也拍個特寫，豬排的確挺薄的，不過看在好吃的份上就不計較了，畢竟我們期待的主菜還沒上桌呢！

培根起司蛋黃麵

期待許久的培根起司蛋黃麵終於上桌了，這道單點的話是12€(合台幣約$400)，據說是來羅馬必嘗的美食

在義大利培根起司蛋麵被稱為Carbonara， 使用濃郁的蛋液以及新鮮起司粉來做醬汁，再搭配煎得酥脆的培根肉，吃起來相當濃郁又好吃

最後再用這個巧克力奶酪當甜點，正好是一個完美的結尾！也許分量不多，但Mille 13 Bistro的餐點其實還挺美味的，吃完有意猶未盡之感，推薦喔！

Mille 13 Bistro 地址：Via dei Mille, 13/a, 00185 Roma RM 電話： +39 06 444 0286 營業時間：平日11:00~15:30 17:30~23:00 假日18:00~24:00