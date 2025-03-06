老四川火鍋以三香三椒三料．七滋八味九雜是他的精隨所在，

更將這份道地風味帶入讓饕客們也能盡情體驗這股令人著迷的麻辣香氣。

消費方式為每人鍋底費168元，每桌最低消費為850元，

並提供麻辣鴨血與豆腐無限量供應，讓人吃得過癮。

自助吧有提供飲料、熱茶茶包、

各式小菜(依照當天店家提供四樣)

與冰淇淋皆可無限量取用，

冰淇淋有提供甜筒、捲心酥及棉花糖可自由搭配

讓用餐的體驗更加的豐富。

口味會依照季節來做交換

每桌還會額外招待一份川味涼粉，酸辣爽口，開胃又解膩。

Ruby覺得他們家的涼粉真的是會讓人有難忘的味道。

醬料區提供基本款醬料，另有獨家特調醬料。

店家建議可以嘗試不同搭配，增添風味層次。

餐廳內部裝潢帶有濃厚的中國風元素，

連餐桌椅也是有中國風的元素在，更增添用餐氛圍。



Ruby這次選擇了經典的鴛鴦鍋，搭配四川麻辣鍋與養生白湯鍋。

麻辣鍋帶有濃厚的四川風味，店員建議搭配養生湯，

依比例二匙養生湯加一匙麻辣湯來品嚐，

可讓風味更均衡。還有其他特色鍋底可供選擇，

如黃金板栗雞鍋、胡椒豬肚鍋及酸菜白玉鍋，每一款都各具風味。

老四川線上菜單請點此

火鍋的靈魂除了湯底，優質的食材同樣不可或缺。

Ruby當天點了這些餐點。

現在店內還有機器人送餐，提升效率。不過當天店員的服務態度略顯冷淡，

讓Ruby用餐時稍感壓力，幸好整體體驗仍算不錯。

麻辣鴨血十分入味，吸滿湯汁，

每一口都能感受到濃郁的麻辣香氣，口感滑嫩有彈性。

而豆腐則柔嫩細緻，吸收鍋底精華，

咬下去時帶著湯汁的濃厚風味，令人回味無窮。

精選特級雪牛牛肉 (大) $728

油花分布均勻，肉質鮮嫩，涮煮後入口即化。

伊比例豬肉 (小) $428

豬肉適合搭配麻辣湯底。

滷水小拼盤 $418

包含滷牛肚、滷大腸與滷牛筋，放在麻辣湯底久燉，口感彈嫩。

花枝漿 $328

Q彈鮮甜，不管是放入麻辣或白湯都好吃。

丸子拼盤 $298

多種手工丸子拼組，不同口感層次。





蔬菇拼盤(季節性) $308

根據當季新鮮蔬菜搭配，營養滿分。

多利魚 $308

魚肉肉質細嫩，比較適合放在白湯裡煮。

絲瓜 $118

絲瓜吃起來滿清甜可口，為湯底多增添一份甘甜風味。

飯後到自助吧取一支冰淇淋，

當天的口味提供的是巧克力口味，為這頓美味畫下完美句點。



以正宗四川風味，鍋底與食材的搭配結合，用餐環境也很有獨特風格，

會讓麻辣愛好者喜愛，如果你是火鍋控，

也可來嘗試這四川獨特的麻辣口味體驗！



【店家資訊】

👉老四川巴蜀麻辣燙 台北長安店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市中山區長安東路二段112號

🚈捷運松江南京站

☎️02 2515 2222

⏰AM11:30~PM01:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

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