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【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現煮，「龍虎斑」一魚二吃，品味新鮮海味的極致享受，宜蘭多人包場聚餐推薦！

2025-03-06 16:36:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
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金亮亮部落客吃喝玩樂趣

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【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

「蟹老闆活海鮮」這裡有提供停車場，停車方便不用特地尋找

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

店門口除了樓梯還有小斜坡，對娃娃車和輪椅族很友善

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

「蟹老闆活海鮮」坐落在宜蘭頭城烏石港，位置超方便

衝完浪、玩完龜山島，剛好來這裡補充體力，大啖新鮮海鮮

吃飽喝足再繼續旅程，讓這趟宜蘭行更加滿足！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

「蟹老闆活海鮮」主打產地直送，活海鮮現撈現煮，新鮮直達餐桌

門口水槽裡滿是活蹦亂跳的海鮮，挑中哪一隻就能馬上現撈現煮

料理方式可依個人口味客製化，如清蒸、煮湯、蒜香爆炒等，多種風味任選

新鮮食材搭配廚師的純熟手藝，每道料理都能滿足饕客挑剔的味蕾，帶來驚喜的美味體驗

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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「蟹老闆活海鮮」擁有寬敞的用餐空間，桌數眾多，無論圓桌或方桌，皆能靈活安排

可一次容納大量賓客，是公司聚餐、家庭宴會的理想選擇

旅遊旺季時，遊覽車一輛接一輛，座位往往一位難求，熱鬧非凡

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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店家招待的滷土豆香氣十足，口感帶著恰到好處的韌性

完全是讓人意猶未盡的開胃小點！用來滷豬腳一定很讚～

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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「綜合生魚片」嚴選鮭魚、鮪魚、旗魚共12

擺盤精心搭配花朵、橙片、櫻桃和金桔裝飾，視覺加分！

鮭魚油脂豐潤，每一片都柔嫩滑順，我私心最愛～

鮪魚色澤艷紅透亮，口感紮實鮮美濃郁，有著滿滿海味

旗魚紮實彈牙，帶有淡雅甘甜，每一片都展現極致魅力

沾上鹹香醇厚的醬油和微嗆的哇沙米，層次感瞬間提升！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

「櫻花蝦高麗菜」大盤爽脆高麗菜搭配香酥櫻花蝦，鮮甜與海味完美結合

簡單卻不平凡，清爽不膩口，大魚大肉之間來上一道，剛剛好平衡味蕾！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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「蒜泥鮮蚵」熱騰騰上桌，濃郁蒜香瞬間撲鼻，微微辣感更添層次

鮮蚵肥美多汁，份量滿滿，每一口都是鮮甜與蒜香的完美結合

色香味俱全，拌飯更是一絕，這道料理表現可圈可點，推薦必點！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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「避風塘瀨尿蝦」這道料理榮登我們心目中的MVP

瀨尿蝦外殼炸得金黃酥脆，咬下去發出迷人脆響

裡面的蝦肉鮮甜彈牙，一吃就讓人愛上～

搭配經典的避風塘炒法，濃郁的蒜香讓味蕾瞬間甦醒

再配上爽脆泡菜不僅解膩，還增添一抹清爽口感

而「卡滋卡滋的蝦餅」是小朋友的最愛，讓這道料理更加完美！

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「泰式卡達花蟹」端上桌很氣派，招財進寶寓意美好！

花蟹被濃郁的咖哩醬緊緊包覆，花蟹的蟹肉細嫩多汁

香酥麵包塗抹金黃咖哩醬超對味，絕對是必點佳餚，不嚐嚐太可惜！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

「龍虎斑」店家幫我搭配一半清蒸一半煮湯，一魚二吃雙重享受！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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「清蒸龍虎斑」魚肉鮮嫩Q彈，以細緻的薑絲與青蔥點綴

搭配醬油的甘醇香氣，每一口都層次豐富，回味無窮

讓人忍不住一試成主顧！吃的時候魚刺有點多，要仔細小心～

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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「龍虎斑魚湯」將魚肉精華完美釋放，湯頭清甜醇厚，鮮美而不膩

每一口都溫暖入心，讓人忍不住一碗接一碗！

搭配滑嫩豆腐、清香青蔥與細緻薑絲，層次豐富，風味更佳

魚肉緊實彈牙，魚皮Q彈，富含膠原蛋白，營養又美味！

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

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飯後招待甜點與冰品，來個完美的收尾，水梨口感水潤相當清甜，爽口冰擁有多種口味，滋味清新宜人

【蟹老闆活海鮮】宜蘭頭城烏石港美食推薦！活海鮮產地直送現撈現

蟹老闆活海鮮

電話：03 9780009

地址：宜蘭縣頭城鎮石港路67

粉絲團：https://www.facebook.com/seafoodyu2022

ＩＧ：https://www.instagram.com/seafoodyu2022/

營業時間：週一至週日10:3019:30，週三公休

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蟹老闆活海鮮 宜蘭頭城 烏石港 龍虎斑 宜蘭包場 活海鮮 龜山島 產地直送 生魚片
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蟹老闆活海鮮

phone03-9780009
place宜蘭縣頭城鎮烏石港路67號
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美味度
4.70
服務品質
4.80
裝潢氣氛
4.40
CP值
4.70
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