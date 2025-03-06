在尋找好油的這條路上尋尋覓覓，使用過許多油品，但我從來沒使用過酪梨油~這次來開箱喬山生機的「紐西蘭Turners Harvest冷壓初榨酪梨油」，一瓶含有20顆以上的頂級Hass酪梨，擁有豐富營養~蘊藏優質Omega-9，擁有高發煙點，適合亞洲人常用的「熱炒、油炸、油煎」等料裡方式~更推出香蒜、萊姆風味，適用於各式料理~超方便！

店家介紹

大家都知道近幾年酪梨風靡全球~酪梨有著「森林中的奶油」之美稱，脂肪高且富含營養與維生素，也是許多飲控族群喜好的油類攝取來源之一！而喬山生機的「紐西蘭Turners Harvest冷壓初榨酪梨油」是嚴選紐西蘭頂級Hass酪梨來製作，並且每瓶都含有20顆酪梨以上的含量，且不含化學溶劑、符合世界食安標準、有通過SGS食安認證、紐西蘭銀蕨認證把關、低溫物理壓榨，且絕不添加化學溶劑！

每罐酪梨油含不飽和脂肪酸85%以上，且蘊藏優質的Omega-9，Omega-9在大眾較熟悉的「好油」-橄欖油也有！但酪梨油又富含維生素、葉酸、葉黃素、胡蘿蔔素等營養！且擁有高發煙點200度C，除了更穩定、更適合煎炒炸以外，也適合烘焙、涼拌等等~用處很廣！

商品介紹

「紐西蘭Turners Harvest冷壓初榨酪梨油」有三種口味：原味、香蒜風味、萊姆風味

背後都有明確的營養標示及成份~

以深色玻璃瓶的包裝，防止酪梨油因光照容易變質~確保品質穩定！

三款倒出來到沒有太明顯的色澤差異~色澤綠黃色清澈感，聞起來有種清新感

我特別用三道料理來呈現三種口味油品的呈現，分別是香煎鮭魚佐時蔬、蒜味蝦佐法國麵包、生菜沙拉佐香煎香料雞柳

▼ 香煎鮭魚佐時蔬 ft. 原味酪梨油

原味很適合搭配原本就有味道的食材，例如：鮭魚，鮭魚先用香料簡單醃過，直接下鍋煎就好，因為酪梨油高發煙點特性，所以不怕煎過頭~時蔬再簡單加鹽胡椒炒一下，而且酪梨油能散發微微奶油與堅果香氣，香氣層次更豐富！若是加義大利麵清炒感覺也很適合！輕鬆get色香味俱全的一道菜！

▼ 蒜味蝦佐法國麵包 ft. 香蒜風味酪梨油

香蒜風味酪梨油一打開蒜香撲鼻而來~我老實說我是不喜歡直接吃生蒜的人~這個完全是我這個愛蒜味但怕生蒜的福音！！！原本以為會是非常淡的蒜味，沒想到意外濃郁，而且需用蒜爆香的各式料理也很適合！超級萬用！！！

加入蝦仁炒成蒜蝦，不需爆香搞得滿身油煙，就可以吃到蒜蝦超讚！搭配烤過微酥的法國麵包，整個儀式感都來了！不需加蒜就能有此風味~我超愛！

▼ 生菜沙拉佐香煎香料雞柳 ft. 萊姆風味酪梨油

萊姆風味也是比我想像中的還要濃郁~能聞到萊姆的清香！

用萊姆風味酪梨油煎雞柳~有種檸檬雞柳的感覺，再搭配生菜直接倒入少許萊姆風味酪梨油拌開後~吃起來更清爽了！而且用酪梨油取代成份較複雜的沙拉醬，更加單純~很適合減脂族群試試！

結語

整體來說，我其實不愛酪梨本人，所以一直以來都是使用橄欖油或是玄米油來料理居多，但沒想到酪梨油不只好處多多、營養價值更多！而且沒有我害怕酪梨的味道，多了更多滑順的奶油感~然而「紐西蘭Turners Harvest冷壓初榨酪梨油」推出的香蒜與萊姆風味，超級萬用！不需特別爆香或醃製就有這些香味~料理更容易了！推薦給大家~

店家資訊

【 喬山生機 】 ▸ https://reurl.cc/6dGlOd 店家官網 ｜ ▸ Turners Harvest 冷壓初榨酪梨油 購買網址 ｜ https://www.healthjohnson.com/pages/Turner's%20Harvest 紐西蘭冷壓初榨酪梨油 購買網址 ｜ ▸ MOMO ｜ https://reurl.cc/YqD6aX ▸ https://reurl.cc/VM2XxA 博客來 ｜ ▸ PChome ｜ https://reurl.cc/ZV27Ll ▸ FB ｜ https://www.facebook.com/uncle.johnson.care/ 店家 ▸ 實體通路 ｜ 新光百貨超市

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