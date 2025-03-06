奶泡貓咖啡 民權店，台中西區民權路美食，台中下午茶推薦這家位在台中勤美誠品綠園道附近的超萌貓貓蟲咖波主題餐廳，有咖啡、輕食、蛋糕、下午茶，二樓是卡特島選品有超多周邊商品可以購買，咖波迷千萬別錯過。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/奶泡貓咖啡-民權店/

台中下午茶推薦

地址：台中市西區民權路229巷11號

電話：0974 367 537

營業時間：11:00-19:00 (周一公休)

奶泡貓咖啡目前在台中有兩家分店，民權店和台中驛站(台中火車站)，還有專門賣周邊商品的咖波屋，之前有跟大家分享過(下面文章給大家參考)，現在已遷到民權路229巷，整個環境空間變得更大、更美了呢。

勤美草悟道下午茶，咖波屋新力作，卡哇伊甜點奶泡貓提拉米蘇，奶泡貓咖啡

一進來就看到好多好可愛的周邊可以選購呢。

奶泡貓咖啡的用餐空間位在一樓以及戶外還有些許座位，目前不提供訂位，採現場候位，在外面排隊等候會有服務生會幫忙帶位，當天是假日的下午時段來的，候位沒有等太久，我們坐戶外的座位。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/奶泡貓咖啡-民權店/

所有飲品都可以加購買奶泡貓雞蛋糕 $39，放在杯蓋上真的超級可愛，奶泡貓會因為季節關係口味不一樣，這次是草莓口味的雞蛋糕，也有提供單人、雙人套餐，每人須點一杯飲品(10歲以下小孩不用)，客滿用餐時間為90分鐘，寵物進室內請用寵物推車以不落地為主。

還有提供輕食、甜點可以選擇，甜點以當天的蛋糕櫃有的品項為主喔。

目前不提供蛋糕預訂，早點來甜點的選擇會比較多喔，當天約下午三四點剩這些。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/奶泡貓咖啡-民權店/

二樓是卡特島選品，有各式各樣的周邊商品，除了貓貓蟲咖波以外，也有其他的周邊喔。

黑糖珍珠牛奶 $120。

濃郁香氣的黑糖珍珠加上牛奶，香濃甜蜜，上面還可以選購奶泡貓雞蛋糕，超級可愛，雞蛋糕的口感偏QQ的，草莓口味不會太突出。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/奶泡貓咖啡-民權店/

冰淇淋布朗尼 $150。

奶泡貓雞蛋糕 $39。

詳細圖文請至原文出處： https://cyndi.tw/奶泡貓咖啡-民權店/

ʕ•ᴥ•ʔ追蹤小荻，知道更多美食旅遊資訊：小荻粉絲團 小荻Instagram

ʢᵕᴗᵕʡ台中公益路美食餐廳直接這裡找：台中公益路美食餐廳懶人包

ʢᵕᴗᵕʡ台中逢甲夜市美食餐廳直接這裡找：台中逢甲夜市美食餐廳懶人包

台中其他咖啡廳下午茶餐廳

民生咖啡 People & Life.Cafe，審計新村附近老宅復古高質感咖啡店，手作限量甜點一定要試試

山水啡 Cafe&Meal，新社熱門庭園景觀餐廳，可愛草莓鬆餅輕食下午茶，超大片草地，寵物友善餐廳

城中咖啡，145元起輕食、義大利麵、燉飯、下午茶，高挑質感，城市中的小書香，包廂會議場地

雛菊見，森林系網美特色餐廳，首創客製化畫盤生日慕斯壽星優惠，晚餐慶祝更浪漫，分享餐749元起

KOI PLUS，50嵐新品牌，珍奶生吐司、鬆餅、可愛小熊歐蕾、燉飯、漢堡、披薩、咖哩飯這裡都有

台中勤美誠品綠園道草悟道美食餐廳懶人包，走路12分鐘內可以到達的美食餐廳

台中西區美食餐廳懶人包，30家美食餐廳都在這，好吃美食一網打盡

台中新光三越大遠百秋紅谷七期附近美食餐廳懶人包，質感好吃美食餐廳都在這

台中咖啡廳早午餐美食餐廳懶人包，三明治/帕尼尼/漢堡，大份量吃飽飽

台中下午茶美食餐廳懶人包，超人氣下午茶鬆餅/舒芙蕾/甜點/蛋糕，網美餐廳

台中火鍋美食餐廳懶人包，鍋物/涮涮鍋/石頭火鍋/麻油雞鍋/麻辣鍋/龍蝦火鍋

台中燒烤餐廳懶人包，烤肉直接來餐廳省去準備食材麻煩也可以享有烤肉樂趣