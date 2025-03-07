又要來分享點主食可享蔬食自助吧的火鍋店 - 竹間精緻鍋物

提供火鍋料、蔬菜、甜點、飲料、冰品自助吧

即使現在有那麼多家提供自助吧火鍋⋯競爭如此激烈情況下

竹間還是一直深得人心 ⋯除了鍋物好吃、蔬菜吧內容選擇多之外

最重要的是竹間鍋物提供的「明治冰淇淋、樂天冰淇淋」口味多、

並且冰淇淋好挖不會硬梆梆挖不起來(很重要)。讓女兒好愛這家火鍋店

(此篇食記為手機拍攝記錄)

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 竹間精緻鍋物 ▪ 停車資訊 ▪ 店內環境 ▪ 菜單 ▪ 食記介紹 ▪ 自助區 ▪ 餐廰資訊

竹間精緻鍋物

位於竹北中華路上的竹間精緻鍋物，此「竹間」不是連鎖店「築間」

竹間只有在竹北有分店。主打有明治冰淇淋任你吃、蔬食自助吧~

鍋底選擇多 - 石頭湯底、鮮菇奶香、韓式泡菜、胡椒豬骨雞湯、剝皮辣椒、青花椒、青花椒鴨血、川味麻辣湯底、

川味麻辣牛奶、藥膳湯底、台式蒜頭湯雞、養生御膳白湯底，可依個人喜好做加價換湯底。

這不是我們第一次到竹間…雖然食記停留在2021年…中間也一直有到竹間用餐

很開心竹間鍋物這麼多年來…它的冰一樣好挖…

竹間精緻鍋物之前食記

https://s2905074.pixnet.net/blog/post/557160463

自助吧鍋物食記

新竹-荖子鍋Plus✔大潤發好停車✔個人鍋✔自助吧、飲料、霜淇淋✔DIY自製生麵

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竹北-煮流鍋物➤自助吧火鍋➤甜點、飲料、冰品無限量暢飲

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竹間精緻鍋物竹北中華店 - 停車資訊

可以把車停在中正東路上的 ➤ 竹北農會停車場 或是 ➤ 橋下停車場

店內環境

走進店內右手邊是櫃檯,服務人員會先確認是否有訂位

並且幫忙安排入座

櫃檯前方的招財貓，看起來威力十足⋯

座位有兩人、四人、六人

竹間精緻鍋物為寵物友善...寵物不落地

六人座位

不知道如果是六個大男生 會不會有點擠 ！

菜單

選鍋底、主餐、副食

鍋底： 石頭湯底、鮮菇奶香、韓式泡菜、胡椒豬骨雞湯、剝皮辣椒、青花椒、青花椒鴨血、川味麻辣湯底、

川味麻辣牛奶、藥膳湯底、台式蒜頭湯雞、養生御膳白湯底，可依個人喜好做加價換湯底。

副食：白米飯、烏龍麵、蒸煮麵、王子麵、冬粉絲、機能蛋

主餐：牛肉、羊肉、豬肉、雞肉、鴨肉、海鮮、雙拼 可以選擇，價錢400~1400 左右 (菜單需加收10%服務費)

也有素食可以選擇

菜單-加點區

小孩收費方式：身高121~140公分 - 每位酌收190元

身高110~120公分 - 每位酌收90元，身高末滿110公分不收費

均需收10%服務費。並且不可折抵消費

食記介紹

雖然姐姐沒有140公分(約129吧~)…仍然點了三鍋，加一個120公分小朋友

(*多點一個鍋 不能直接折抵兩個小孩的費用

點了：石頭鍋 Prime熟成牛小排鍋200克 750元、附餐白飯

原味鍋 伊比利豬鍋200克680元、 附餐 蒸煮麵

青花椒鴨血鍋$100、綜合魚片鍋400元 、 附餐 蒸煮麵

還有一個 110-120cm $100 (均需加收10%服務費)

自助區

有飲料、冰淇淋、醬料、蔬食、火鍋料自助吧

與其他間火鍋自助吧不同的是竹間的附餐是用點的…一鍋一份，若需要則是再加點

蔬食、火鍋料自助吧

服務生會一直來補菜，我們用餐過程…至少看他們過來三次以上…

並且有些菜吃完了會換上新的菜，像當天後來有換上「茼蒿、白精靈菇」

並且茼蒿可是限量的哦

自助區菜色 - 鵝白菜、青油菜、大陸妹、冬瓜、杏鮑菇、金針菇、香菇、蒟蒻

自助區菜色 - 地瓜葉、小白菜、木耳、地瓜、苦瓜、豆腐、馬鈴薯、魷魚、鳥蛋

自助區菜色 - 高麗菜、蝦餃、小魚如意球、海帶、南瓜、豬血糕

自助區菜色 -起司魚豆腐、黃金輪、金絲輪、日式蝦球、九層塔魷魚、芋頭、黃金堡、蟳味棒

豆皮

服務生一陣子都會來檢查自助吧…並且補菜

後來有吃到「茼蒿」超開心的啦

醬料區

醬料區 - 日式醬油、白蘿蔔泥、蒜泥、辣椒、蔥花、麻辣沾醬

醬料區 - 一般醬油、沙茶、果醋、美味醬

醬料區 - 辣椒片、花生粉、砂糖、香油

小孩們很開心可以自己夾菜…選擇自己愛吃的食物

不用一次取很多…喜歡再多拿幾次

霏仔…就愛吃這些。當然最後還是餵她吃了許多青菜、肉才讓她吃冰淇淋

原味鍋 - 無需再加價

石頭鍋

石頭鍋有用大火炒過洋蔥再加分湯底，味道蠻香的

但這裏不是在客戶面前炒石頭鍋，是炒好才端上桌 …

青花椒鴨血鍋 需加價100元

有分「青花椒湯底 +70元」與「青花椒鴨血鍋+100元 」。青花椒鴨血鍋有含豆腐與鴨血…青花椒鍋底則是只有湯底

…但陸某不吃鴨血但他愛青花椒鍋底滷得很夠味的豆腐…所以還是點含料的(鴨血鍋)

Prime熟成牛小排、 伊比利豬、 綜合魚片鍋

綜合魚片鍋400元

有鮭魚、鱸魚、鯛魚三種魚並且各四片

魚肉品質好…新鮮

石頭鍋 Prime熟成牛小排鍋200克 750元

伊比利豬鍋200克680元

肉類用青花椒鍋底涮過就很好吃…帶有微微的辣味不需要再沾調味

蒸煮麵

飲料 - 咖啡、可樂、雪碧、美粒果、檸檬紅茶

飲料 - 檸檬水、冷泡青茶、冬瓜茶

冰淇淋有「明治meiji」、「樂天LOTTE」兩個品牌

我們覺得都還蠻好吃的

樂天LOTTE - 仲夏野莓果、抹茶、香草巧酥、黑糖黃豆、炫彩大理石花紋、葡萄雪酪

明治meiji - 柚香雪酪、巧克力薄荷、爽快甜瓜、鮮芒雪酪、巧克力餅、北海道牛奶、完熟莓雪酪、濃純巧克力

裝了滿滿的一碗冰淇淋…漂亮的ending

消費結帳時 送好料七選一下次使用 ，(七選一：牛肉、豬肉、羊肉、雞肉、蛤蜊、鮮珂、鮮蝦）

自助吧鍋物食記

新竹-荖子鍋Plus✔大潤發好停車✔個人鍋✔自助吧、飲料、霜淇淋✔DIY自製生麵

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(此篇食記為手機拍攝記錄)