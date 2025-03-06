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花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐點美味，送餐機器人服務到桌

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2025-03-06 23:10:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

這次花蓮快閃完全沒有計畫，走到哪吃到哪，在市區就上網找到了這間櫻花壽司】，谷歌評價有4000多則4.7星，說真的每年都會來花蓮，市區的日本料理店有好多家都是遠近馳名，所以這一回就該輪到櫻花壽司了，抱著非常期待興奮的心情來嚐鮮吧

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

  花蓮_櫻花壽司｜位置與交通  

櫻花壽司】位在花蓮市區的中美路上，這個店面是搬遷過的新址，開車導航即可抵達，不過店家沒有附設停車場，所以必須自行在附近白線內找位置。

店外環境裝潢得美輪美奐，門口就很好拍照，不過老爺一心想要快點品嚐美食，踩著小碎步連忙進店，根本無暇理會想在門口拍照的老婆(好啦趕緊吃飯去)

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

櫻花壽司】店家資訊  

■ 地址 : 花蓮縣花蓮市中美路134號 

■ 電話 : 03 8342000

■ 營業時間: 11:00-14:20/16:30-20:30 

■ 公休日 : 週三

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

  花蓮_櫻花壽司｜店內環境  

櫻花壽司】這一間許多網友都說人不少，所以我們抵達前特別打了電話確定有座位才去，提醒你們也提前預訂一下比較好。來吧~ 走進店裡看看，用餐空間蠻寬敞的，燈光也很明亮

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

環境乾淨整潔，座位區不擁擠，

整體來說是讓人覺得舒適的

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

▼熱茶供應區

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

▼也有提供果醋喔

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

  花蓮_櫻花壽司｜菜  單 

櫻花壽司】的菜單如下

提供的品項有 刺身、握壽司、手卷、炙燒類、烏龍麵、丼飯…其他酒類及小菜等等

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

最酷的是還有送餐機器人耶

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

  花蓮_櫻花壽司｜餐點分享  

我們中午稍微點了幾樣填充，

因為想留點肚子到處吃喝

蘆筍蝦手卷 、鰻魚握壽司、北海道干貝握壽司、海膽壽司、茶碗蒸、起司蝦炙燒壽司、味增湯

 蘆筍蝦手卷 $70 

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

蘆筍蝦手卷 這是老爺想吃的，我覺得他每次到日本料理店都很愛點這一道(是真愛吧 😂) 這手卷我不得不稱讚真材實料，有一些店的手卷握起來有空虛感，但是他們家不會，裡面的蝦子和蘆筍不但新鮮而且配料滿滿

鰻魚握壽司 $120 

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

鰻魚握壽司 一份3貫，鰻魚肉好鮮美好香嫩，因為喜歡吃鰻魚所以特別點來自我滿足一下，果然沒有失望，握壽司的米飯是QQ也好吃

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

起司蝦炙燒壽司 $150 

鰻魚握壽司 一份5貫，炙燒也是我的愛~ 當然也要點啊，香氣十足蝦子鮮甜，太滿足了

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海膽壽司 $180 

一份兩貫，有人說想吃看看海膽壽司，我淺嚐了一口還是不感興趣，全部都讓老爺吞食了哈哈

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北海道干貝握壽司 $100 

干貝握壽司用精緻小碟子擺盤，顯得可口極了，干貝新鮮度有，厚度也有，這一小份吃得也開心

花蓮市美食『櫻花壽司』谷歌評價4.7星｜環境舒適人員親切，餐

日式茶碗蒸 $70 

我個人很愛茶碗蒸，每次吃日式料理總是忍不住會點，原本很期待的小品當天卻有一絲絲的失望感，不知道是否比例火侯不對，茶碗蒸的高湯濃度是有，但水嫩度稍顯不足，我還是比較喜歡綿密感多一些些啦

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 味增湯 $30 

一小碗30元的味增來喝喝看，小碗歸小碗料還是挺多的，豆腐、鮭魚、海帶全都給了，湯頭的濃淡度適中，喝起來香醇順口也好暖胃

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  花蓮_櫻花壽司｜食後心得  

這次初訪櫻花壽司】大致上來說都不錯，雖然茶碗蒸並沒有讓我特別鍾愛，其他品項的表現是OK的，我對他們的環境、和善的服務感到滿意，所以還是分享給大家，如果有到花蓮市區旅遊或用餐，櫻花壽司也是好選擇之一喔

💚 花蓮一日快閃行程 分享

➡️七星潭 ➡️櫻花壽司 ➡️花蓮將軍府1936

➡️吉安慶修院 ➡️日勻甜點工作室 

➡️玉里橋頭臭豆腐花蓮店➡️南濱海堤公園

➡️花蓮太平洋燈會➡️新新牛肉店

  花蓮_櫻花壽司｜店家資訊  

■ 地址 : 花蓮縣花蓮市中美路134號 

■ 電話 : 03 8342000

■ 營業時間: 11:00-14:20/16:30-20:30

■ 公休日 : 週三

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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place花蓮縣花蓮市中美路159號
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美味度
4.17
服務品質
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裝潢氣氛
4.17
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