新的一年當然要好好犒賞自己一下～
來「詩嫚特 SMARTER」放鬆舒壓！
平時除了保養皮膚，身體當然也要顧👏🏻
姐妹推薦我來詩嫚特好好保養一下～
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由於平常長時間用電腦跟手機工作，
肩頸很痠痛、頭很脹痛、眼壓也很高⋯
到了半夜常常睡不好，壓力好大啊😭
來體驗詩嫚特 SMARTER的課程「顱釋重負」，針對頭部經絡的按摩釋壓～
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詩嫚特SMARTER環境寬敞、乾淨明亮
有休息區、梳化區、盥洗區等等
一開始會到諮詢的地方了解身體狀況
填寫資料後，選擇喜歡的精油香味！
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「顱釋重負」課程整體約 1 小時，
療程實際按摩約 35 分鐘～
課程包含：迎賓、品茗心靈花茶、精油薰香、更衣、精緻茶點！
一開始先上胸按摩淋、肩頸鬆筋釋壓
過程中芳療師會詢問力道是否需要加強
還有哪裡比較痠痛，會加強該部位～
光是躺著按就超級放鬆，好舒壓呀👍🏻
接著會放一個熱枕，頸部熱敷放鬆舒活
讓頸部有溫熱感，緊繃感慢慢不見啦！
再來是強健髮根精華滋養，冰涼舒適
最後加上芳香精油，幫頭部按摩一下
我選的果香精油，聞起來超級療癒啊🥰
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接著是顱部鬆筋循環刮痧，用特別器具
在刮的過程中超級舒適，快睡著啦～
最後還有眼額舒穴的按摩，好好休息
整個療程超級棒，過程也十分滿意呢👍🏻
課程結束來吃個精緻茶點，有紅豆湯、餅乾、熱茶，坐在沙發上品嚐太享受啦
不用花大錢就能享受貴婦級的服務！
來詩嫚特SMARTER好好保養一下💗
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🎉活動優惠資訊🎉
限時單堂體驗 1499 元，
顱釋重負加贈眼額舒穴！
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加碼告白！很喜歡他們家的神靈油
味道是草本植物香氣搭配薄荷的涼感，很舒服
肩膀痠痛時，輕輕滾一滾真舒緩
精神疲憊時，擦在太陽穴上好提精
滾珠設計小小一瓶隨身攜帶超方便
📍SMARTER 詩嫚特SPA
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