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【台北按摩推薦】詩嫚特SMARTER～顱釋重負課程限時優惠，還有送課程！台北平價spa

2025-03-06 23:47:00 文字：貓少女日記
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貓少女日記

貓少女日記

【台北按摩推薦】詩嫚特SMARTER～顱釋重負課程限時優惠，

新的一年當然要好好犒賞自己一下～

來「詩嫚特 SMARTER」放鬆舒壓！

平時除了保養皮膚，身體當然也要顧👏🏻

姐妹推薦我來詩嫚特好好保養一下～

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由於平常長時間用電腦跟手機工作，

肩頸很痠痛、頭很脹痛、眼壓也很高⋯

到了半夜常常睡不好，壓力好大啊😭

來體驗詩嫚特 SMARTER的課程「顱釋重負」，針對頭部經絡的按摩釋壓～

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詩嫚特SMARTER環境寬敞、乾淨明亮

有休息區、梳化區、盥洗區等等

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一開始會到諮詢的地方了解身體狀況

填寫資料後，選擇喜歡的精油香味！

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「顱釋重負」課程整體約 1 小時，

療程實際按摩約 35 分鐘～

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課程包含：迎賓、品茗心靈花茶、精油薰香、更衣、精緻茶點！

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一開始先上胸按摩淋、肩頸鬆筋釋壓

過程中芳療師會詢問力道是否需要加強

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還有哪裡比較痠痛，會加強該部位～

光是躺著按就超級放鬆，好舒壓呀👍🏻

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接著會放一個熱枕，頸部熱敷放鬆舒活

讓頸部有溫熱感，緊繃感慢慢不見啦！

再來是強健髮根精華滋養，冰涼舒適

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最後加上芳香精油，幫頭部按摩一下

 

我選的果香精油，聞起來超級療癒啊🥰

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接著是顱部鬆筋循環刮痧，用特別器具

在刮的過程中超級舒適，快睡著啦～

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最後還有眼額舒穴的按摩，好好休息

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整個療程超級棒，過程也十分滿意呢👍🏻

課程結束來吃個精緻茶點，有紅豆湯、餅乾、熱茶，坐在沙發上品嚐太享受啦

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不用花大錢就能享受貴婦級的服務！

來詩嫚特SMARTER好好保養一下💗

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🎉活動優惠資訊🎉

限時單堂體驗 1499 元，

顱釋重負加贈眼額舒穴！

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加碼告白！很喜歡他們家的神靈油

味道是草本植物香氣搭配薄荷的涼感，很舒服

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肩膀痠痛時，輕輕滾一滾真舒緩

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精神疲憊時，擦在太陽穴上好提精

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滾珠設計小小一瓶隨身攜帶超方便

 

📍SMARTER 詩嫚特SPA

✨IG：@smarter__official

官方網站

 

 

 

 

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