新的一年當然要好好犒賞自己一下～

來「詩嫚特 SMARTER」放鬆舒壓！

平時除了保養皮膚，身體當然也要顧👏🏻

姐妹推薦我來詩嫚特好好保養一下～

-

由於平常長時間用電腦跟手機工作，

肩頸很痠痛、頭很脹痛、眼壓也很高⋯

到了半夜常常睡不好，壓力好大啊😭

來體驗詩嫚特 SMARTER的課程「顱釋重負」，針對頭部經絡的按摩釋壓～

-

詩嫚特SMARTER環境寬敞、乾淨明亮

有休息區、梳化區、盥洗區等等

一開始會到諮詢的地方了解身體狀況

填寫資料後，選擇喜歡的精油香味！

-

「顱釋重負」課程整體約 1 小時，

療程實際按摩約 35 分鐘～

課程包含：迎賓、品茗心靈花茶、精油薰香、更衣、精緻茶點！

一開始先上胸按摩淋、肩頸鬆筋釋壓

過程中芳療師會詢問力道是否需要加強

還有哪裡比較痠痛，會加強該部位～

光是躺著按就超級放鬆，好舒壓呀👍🏻

接著會放一個熱枕，頸部熱敷放鬆舒活

讓頸部有溫熱感，緊繃感慢慢不見啦！

再來是強健髮根精華滋養，冰涼舒適

最後加上芳香精油，幫頭部按摩一下

我選的果香精油，聞起來超級療癒啊🥰

-

接著是顱部鬆筋循環刮痧，用特別器具

在刮的過程中超級舒適，快睡著啦～

最後還有眼額舒穴的按摩，好好休息

整個療程超級棒，過程也十分滿意呢👍🏻

課程結束來吃個精緻茶點，有紅豆湯、餅乾、熱茶，坐在沙發上品嚐太享受啦

不用花大錢就能享受貴婦級的服務！

來詩嫚特SMARTER好好保養一下💗

-

🎉活動優惠資訊🎉

限時單堂體驗 1499 元，

顱釋重負加贈眼額舒穴！

-

加碼告白！很喜歡他們家的神靈油

味道是草本植物香氣搭配薄荷的涼感，很舒服

肩膀痠痛時，輕輕滾一滾真舒緩

精神疲憊時，擦在太陽穴上好提精

滾珠設計小小一瓶隨身攜帶超方便

📍SMARTER 詩嫚特SPA

✨IG：@smarter__official

✨官方網站