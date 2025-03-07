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【高雄】高雄義大皇家酒店全新完工新房型 五星級花園家庭房 高雄住宿推薦 高雄飯店 高雄義大遊樂世界 義大世界購物廣場 星亞自助餐 高雄吃到飽 高雄景點 高雄旅遊

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2025-03-07 06:20:00 文字：Miki Chen
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Miki Chen

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【高雄】高雄義大皇家酒店全新完工新房型 五星級花園家庭房 高

 

高雄義大皇家酒店的全新完工新房型😍花園家庭房，抵達高鐵左營站搭乘義大客運即可直達酒店吃喝玩樂啦！

 

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來高雄義大世界玩首選住宿義大皇家酒店，前往遊樂園超方便！走過天橋就是購物Outlet

 

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房客免費使用：兩千坪休閒設施，千坪水樂園滑水道，健身房、三溫暖、室內水療池、蒸氣室、頂級檜木烤箱及視聽休息室

 

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戶外戲水區、兒童俱樂部、遊戲區撞球、桌球、投幣式電玩，客房免費上網服務等等

 

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義大皇家酒店的新房型，房間非常寬敞乾淨舒適，有專屬沙發區、辦公桌

 

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浴室乾溼分離、浴缸、淋浴間、花灑水量大洗澡很舒服，超級大床，躺感軟硬適中，非常好睡

 

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晚上點燈後的義大皇家酒店，金光閃閃富麗堂皇，超美的！

 

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晚餐在星亞自助餐餐廳用餐，房客用餐享8折優惠，高雄人氣自助式吃到飽餐廳

 

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餐台上菜色繽紛豐盛，供應各式各樣中、日、西式風味料理，海鮮非常新鮮

 

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座位空間寬敞，還能欣賞一旁夢之湖水舞景觀，多樣化的熟食充分滿足大小朋友們的喜好！

 

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一夜好眠起床享用五星級的飯店早餐，種類非常豐富，有現煮青菜及麵食區、蒸籠美食區、各式炸物、熱炒、沙拉、起司、麵包、土司、清粥小菜、素食等等

 

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我最愛的雞蛋的料理更是有好幾種呢！烘蛋、荷包蛋、水煮蛋、西式奶油炒蛋，實在是太滿足了！

 

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義大皇家酒店設施多元齊全，待在飯店就可以玩一整天相當放鬆心情，飯店接待也非常友善，讓人感覺賓至如歸，飯店結合休閒度假、大型購物商場與主題遊樂園，非常適合全家大小一起家族旅，遊推薦給大家！

 

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最新消息可參見官網: 

https://www.edaroyal.com.tw/

｜義大皇家酒店｜

🔲 地址：高雄市大樹區學城路一段153號

🔲 電話： 07-656-8111

 

★為響應環保，自即日起，客房內不主動提供一次性備品（如牙刷牙膏／刮鬍刀／浴帽／理容組及拖鞋等)。客房內僅主動提供毛巾、洗髮精、沐浴乳、小香皂。

 

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