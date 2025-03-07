彰化美食陳家大小姐｜彰化市大埔路美食燉露湯料多實在.麵食.各樣功夫小菜～傳承古早味老手藝！

彰化市大埔路美食推薦陳家大小姐燉露湯，陳家大小姐是總舖師的女兒30餘年，傳承古早味老手藝， 款款都很用心，是家無雷店耶！當我們點起燉露湯，像是香菇蛤蠣雞湯、剝皮辣椒雞湯、干貝多多雞湯，三款料好實在、清澈湯頭自然回甘～大力推薦！店裡的主食像是椒麻炒手燃麵、雙醬椒麻燃麵、手作豚蔥拌麵、光是麵體口感很棒，那香氣與味道獨樹一格讓人一吃便上癮，家傳滷肉飯同樣也讓人喜愛，來陳家大小姐用餐，必點的桌上佳餚推薦各樣手作滷味小菜、功夫手路菜，我喜愛無骨鳳爪、滷豬腱肉、滷肝連肉、滷大腸頭都好好吃又很爽口，搭襯酸菜都想豎起大拇指說讚囉！若跟Kiwi一樣喜歡彰化市美食小吃，不妨就到陳家大小姐用餐～餐點都會讓你喜愛不已呦！

彰化市美食 陳家大小姐 在哪？

彰化市美食推薦陳家大小姐位在彰化市大埔路507號，旁邊有南海茶道、炒飯大獅、早安美芝城、炸魂雞排，在美食一級戰區裡開店，販售品項有讓人驚艷到，像是燉露湯、麵、滷肉飯、滷味、各樣小菜都很厲害！想要用餐停車也不是問題～中午外帶者居多，想吃請記得趁早來用餐，否則連非假日午間都一位難求。

彰化市美食推薦陳家大小姐內用環境

走入彰化市美食陳家大小姐的內部用餐環境，有小清新氛圍，自家風格很鮮明，簡單又能一目瞭然耶！

看見陳家大小姐的店裡掛著店裡招牌料理，還有這一處透明玻璃的設計，在這用餐好舒服呦！

彰化市美食推薦陳家大小姐 飲品

店裡也會提供飲品讓客人飲用，我很喜歡他們家的用心，很適合全家一起來用餐。

透明的冷藏櫃中也放著店裡最厲害的小菜，新鮮又可口。

不一會店裡快坐滿了，一點也不誇張！建議假日也要早點來用餐呦！

彰化市美食推薦陳家大小姐菜單MENU

陳家大小姐的菜單餐點多元化的方式呈現，主食、雞湯、手作滷味小菜、功夫手路菜、冷飲都可以個別做點選。

超值套餐也很推薦，199元一份套餐包含雞湯與麵食或飯食擇一，三款湯頭可選(蒜頭、香菇、剝皮雞湯），單人套餐很超值！

可愛的送餐喵喵，還可以跟它一起玩互動呦！

彰化市美食推薦陳家大小姐 餐點介紹

我們三人用餐，透過店員的推薦下，點餐的份量就稍微多些，但也吃得很盡興又滿意不已！

香菇蛤蠣雞湯

我很喜歡陳家大小姐家的湯品，每款湯品品嚐起來完全不同，湯底要先熬煮兩小時，當天現做不放隔夜，讓我們用餐起來也格外安心，

香菇、杏鮑菇的鋪陳讓湯也帶很多自然甜味，在湯料上也很滿，整隻雞腿鮮嫩好吃，真材實料完全都能見得到。

甘醇風味的湯頭，沒有那黏膩感，反而清澈也不油膩，喝了很多口後並無口乾舌燥，天然食材的熬煮讓你喜愛不已～

剝皮辣椒雞湯

香辣中帶甜的剝皮辣椒雞湯，濃郁湯底整個多重美味～香味瀰漫在用餐氛圍中，感受特別不一樣。

很入味的雞腿超級棒，軟嫩又吸附湯汁滿滿，我自己好喜歡呀！

完全就是手路菜的湯料理，每一口都愛不釋手，喜愛喝湯的朋友絕對不能錯過這家呦！

季節性的蔬菜下去熬湯，純粹的美味就是這份傳承的用心。

干貝多多雞湯

干貝多多雞湯，整個湯匙都是干貝，用料好實在，完全不手軟耶！雞腿蒸煮不失美味之餘，有些黏嘴卻不膩口～

鮮美動人的雞湯，蛤蠣與干貝的結合下，裡頭放了菜頭作為甘甜的秘密關鍵，溫暖您的脾胃更豐富您的味蕾。

家傳滷肉飯

家傳滷肉飯的絞肉也都是當日現做，如果不愛吃麵條，就可以點家傳滷肉飯，同樣都好美味。

意外的美味不僅如此有些綿密的肉燥香氣還有那油蔥噴香，肉角也成為靈魂之一，淋在飯上，一口接著一口很難以抗拒。

椒麻炒手燃麵

椒麻炒手燃麵，裡面的麵條是老師傅手作的麵條，搭配椒麻醬與炒手，味道完全不搶戲反而很好吃。

醬汁淋在一顆顆飽滿的炒手，這般的美味是麵食控的摯愛呀！

雙醬椒麻燃麵

雙醬椒麻燃麵，椒麻、麻醬，是另外一種辣吃起來香氣十足，建議可以點微辣後，下回再來點正常辣。

日式手工麵條有嚼勁又Ｑ，變冷還會像涼麵～口感更加美味。

手作豚蔥拌麵

手作豚蔥拌麵是店家招牌之一，豬肉加蔥，花生顆粒，加入特殊的獨家配方，讓這一碗麵條更讓人喜愛。

這款乾麵口感很像大陸口味，拌勻後食用，那蔥與豚味的香氣直撲鼻，沒有豬腥味只有滿滿鮮味。

滷味的部分完全手作，像是涼拌川耳、醋溜小黃瓜、冰鎮青花菜、芹菜干絲、千層豆干，真要說那一款特別深得我心，只能跟你們說，每一款都點起來就對了。

小菜各個都很入味，完全不鹹膩，等待其他料理上桌的同時，也可以品嚐美味小吃呦！

陳家大小姐在小菜的用心度唯有自己親自來品嚐，才能曉得Kiwi為何說每一款都好吃到不行。

我自己很喜歡功夫菜，滷味超強大，像是滷豬腱肉、滷肝連肉、滷大腸頭都厲害。

古早味的肝連肉保留老師傅的手藝，老滷汁製程的小菜很經典，香醇入味。

滷大腸頭乾淨無腥味，配酸菜品嚐更有層次風味感。

口感彈韌的大腸頭，香氣濃郁，一入口都是懷舊的好滋味～

滷豬腱肉，滷香完全的融入於腱肉中，口感略帶扎實，一上桌立馬秒殺，不好好推薦一下會對不起自己啊！

彰化市大埔路美食推薦陳家大小姐燉露湯，除了老手藝風華再現，我們從燉露湯品開始就喜歡上陳家大小姐的真材實料，當你喝到湯品的第一口就會曉得用心滿滿，湯料又多，香菇蛤蠣雞湯、剝皮辣椒雞湯、干貝多多雞湯這三款都好推薦～很道地的手工麵加上特製醬料，麵食也很厲害，即使帶回家放冷也不會團團包圍，鬆散扎實麵條口感很棒，來到這絕對不能錯過小菜，手作滷味小菜、功夫手路菜，每一款都爽口又好吃，在陳家大小姐家品嚐到的餐點都很養生，不用擔心加成風味，新鮮又自然的食材做成每道料理，不小心就想要大力推薦陳家大小姐囉～喜愛美食小吃，快點一起到陳家大小姐用餐啦！

彰化市美食小吃推薦陳家大小姐

住址：彰化縣彰化市大埔路507號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

電話： 0975 826 885