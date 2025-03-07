🍓草莓季來了，宜蘭甜點專賣店心之所嚮推出一系列的草莓甜點，每樣看起來都好可口喔～最新還推出CP值超高的草莓甜點盤，五款草莓系列的甜點加草莓奶昔，只要550元，可扺二人低消還不收服務費，老闆也太佛心了，每天限量發行，實際品嚐每樣都精緻可口，色香味俱全，尤其是草莓奶昔也太好喝了，喜歡草莓的朋友要把握時間來嚐鮮喔～

就是為了草莓甜點盤而來～浮誇系草莓甜點，扣除飲品，五款草莓甜點只要380元，CP值超高。影片分享

地點就位在宜蘭巿區復興路上，碩大白色招牌相當顯眼。

店內只有販售甜點和飲料，低消150元或飲品一杯。

最新推出草莓系列甜點盤和草莓舒芺蕾220元。

蛋糕甜點以現場為主，玻璃櫃裡甜點每樣看起來都好可口喔～

冰的車輪餅一個30元，裡面包冰淇淋，可惜只有夏天才有。

一樓座位區，店內座位不多，草莓甜點盤只能內用，想吃得早點來。

二樓預約包場活動區。

茶水自取，不收服務費。

草莓奶昔170元，非常香醇好喝，讓人一口接一口停不下來。

附贈餐具和餐盤很有質感，還附小刀相當貼心。

草莓甜點盤550元，五款草莓甜點380元＋草莓草昔170元。

當天草莓甜點有草莓生乳泡芺、草莓生乳戚風蛋糕、草莓布朗尼、草莓達克瓦茲、草莓香草焦糖鮮奶布丁，每一款吃了都有幸福感。

每一口都有滿滿草莓香甜，幸福滿點！

扣除草莓奶昔170元，五款草莓甜點居然只要380元，平均一個不用百元銅板甜點，CP值超高。

草莓達克瓦茲法式甜點，外酥內軟，唯一可惜草莓是冰凍的，吃起來比較硬，建議最後再吃。

草莓牛奶泡芺裡面有滿滿的卡士達餡料，一口咬下去還會爆漿，外皮酥脆，相當好吃。

店內有許多可愛POP MART泡泡瑪特玩偶。

草莓控一定不能錯過的草莓季甜點，品嚐具甜蜜系草莓甜點。

心之所嚮甜點專賣店：宜蘭市復興路一段115號；營業時間：12:00–20:00 (售完為止)（周二、三公休）

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