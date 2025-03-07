這次特地來朝聖宜蘭頭城新開餐廳"漁光海"，就位在大溪漁港旁，這裡不僅是一間餐廳也是一間民宿，擁有無敵海景，緊鄰大溪蜜月灣，早上9:00就開門，推薦漁光海大早餐、大溪漁港海味拉麵，採用當地新鮮的魚獲和食材，不僅擺盤精緻，食物也很美味，用餐環境寬敞舒適，還有頂樓隱藏版海景座位區，老闆娘很親切溫暖，下回來頭城又多一個可以放空吃早餐海景餐廳。

美好的早晨，來自可以享用海味的早餐，開啟一天滿滿的幸福！影片分享

漁光海cafe & hostel擁有得天獨厚的地理位置，一早起就可以欣賞無敵海景，距離大溪火車站也只要步行約15分鐘，即可享受遠離城市喧囂的寧靜與療癒。

頂樓有隱藏版海景座位區，還有露台可以在此用餐、放空，看海，夜晚還可以看星星，享受超Chill度假氛圍。

漁光海由來：

「漁」代表大溪漁港，我們這裡擁有宜蘭第三大的漁港，鄰近龜山島，因為有黑潮經過，漁產豐富又多元，每天都會有新鮮漁獲入港，因此我們使用的海鮮也都是非常鮮甜的！

「光」代表日出，宜蘭的日出美得令人心醉，當太陽冉冉升起，照映在神秘的龜山島，那景象彷彿一幅美麗的畫作，令人難忘！

「海」指的是鄰近海洋，不論是從頭城或是福隆開車來我們的咖啡廳，這段路就像是國外的海岸線，沿途經過許多知名景點、衝浪聖地、博物館，還能遠眺龜山島的壯麗景色。

以上資訊來自官網

光門口就超吸睛的，圓型拱門、木質傢俱，整間店相當有質感，到處都充滿藝術氣息。

座位區相當寬敞舒遉，還有沙發座位區和抱枕，給人相當Chill的感覺～

頂樓戶外海景座位區，白天來可能會有點熱，傍晚吹著海風，應該很舒服。

漁光海位於頭城鎮濱海路上，2025新開民宿和餐廳，一切裝潢和傢俱都很新。

最新DM，實際DM以店家為主，不管你要享用早餐、午餐、下午茶都有，茶水自取，不收服務費。

甜點以當天現場為主。

漁光海大早餐單人份雞腿排340元，除主餐外，還有薯塊、麵包、沙拉、水果、水煮蛋、紅茶或綠茶等，一整個超豐盛的～

不僅擺盤精緻，色香味俱全，餐點也相當美味～

使用餐具都很有質感，附贈麵包也相當好吃。

招牌必點：隱藏版大溪漁港海味拉麵180元，一早就可以吃到滿滿的海鮮，海鮮以當季食材為主，當天有大蝦、黃鰭鮪魚、九孔鮑魚等，CP值超高。

海鮮很新鮮，黃鰭鮪超厚超大塊的，蝦子都幫你剝好咳了超貼心的～

平均每人不到300元就可以享用海陸大餐，相當推薦。

光大門就超好拍的，還有3D藝術繪畫，想必將來成為宜蘭IG打卡餐廳。

下回路過，不妨來喝杯咖啡或吃份早餐，感受當地人的熱情與美食。

漁光海Cafe&Hostel：宜蘭縣頭城鎮濱海路六段35號；營業時間：09:00-22:00

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