餐廳：Chivit Thamma Da coffee house

地址：หมู่ที่ 2 179 Bannrongseartean Soi 3, Mueang Chiang Rai District

電話：+66 81 984 2925

營業時間：9:00~22:00

FB：https://www.facebook.com/Natchivit/

IG：https://www.instagram.com/chivitthammada/

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清邁的必走行程之一就是清萊三廟，之前參加klook的併團行程之後，這次帶家人改用包車的方式，放棄更遠的黑廟改只走白廟和藍廟加一個藍廟附近的觀音寺以及清萊一間很美的咖啡館，同時更安排了這間可以好好用餐吃頓好料的Chivit Thamma Da coffee house，距離藍廟非常近(走路也可到的距離)，我們是從白廟結束後直接先來這裡吃飯，還要感謝司機先打電話幫我們訂位！

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Chivit Thamma餐廳本身就在河岸邊，剛好我們來的前一個月清萊正大淹水，餐廳也深受其害停業了快兩周的樣子，幸好我們來清邁的時間一切已經恢復如常，遠遠就能看到這充滿歐風的白色木造建築滿滿的浪漫氛圍。

尤其剛走近就看到門口前後停了兩台超美復古車，根本就是電影風格海報的畫面，很多人都會在這裡停下拍照。

Chivit Thamma店內的空間範圍其實有很多腹地，包含了河邊的室外區以及隔壁建築等等，但其實光是這個大門進來的地方挑高木造加上壁爐設計以及歐風的家具等等都讓人覺得特別的有氛圍。

戶外這個很忙碌的廚房怎麼看起來更像是個咖啡廳?意外的在旁邊草堆發現一隻偷懶的貓貓服務生，清邁真的到處都有貓，除了是跑咖人的天堂，也是貓奴們的樂園阿！

首先快速的來介紹個飲料部分，泰國的果汁本身就是強項，便宜、多樣、繽紛又好喝，這杯紅色系的梅果冰沙整個美爆！另一杯推薦大家的是這個看起來很像西米露的黃色與白色漸層果汁，不但整體組合特別，我覺得喝起來特別有楊枝甘露的味道，Chivit Thamma的菜單內容非常多，只有泰語英語，建議大家可以事先看好菜單，不然現場才開始研究的話挺耗時的，我是先列好了想吃的菜色加速點餐，不然包車可是算時間的！

首先推薦必點這道海鮮義大利麵Marinara (Seafood with Tomato Sauce)350泰銖，適合大眾口味的人，義大利麵好吃之外海鮮也給的很豐富，尤其淡菜控的我特別喜歡這道。

越南烤肉米線Vietnamese Grilled Pork with Rice Noodles and Crispy Spring Roll，350泰銖，很大一盆的份量，堆滿了生菜打底搭配烤肉、炸春捲和越南米線，搭配起來組合著一起包著吃最對味，尤其畫龍點睛的醬料絕對不能錯過。

鳳梨炒飯pineapple fried rice with prawn tempura，250泰銖，有看過我之前介紹Ginger Farm kitchen的，可以看出這裡的鳳梨炒飯完全不遜色，同樣是以鳳梨裝盛並且搭配了兩支炸蝦，加上具有泰國特色的配菜與醬汁，雖然份量不小吃起來以不同的組合產生多層次的風味魅力，炒飯本身也相當好吃，是我推薦必點的料理。

這道是臨時改的餐點，因為考量到父母牙口，想到小紅書友人分享Chivit Thamma的燉豬肉非常軟嫩，於是就臨時將咖哩改成這道料理，也不愧是網友們大力推薦，不但口感軟嫩、燉煮的風味也相當的入味深沉，搭配有炒飯、沙拉和炸物，那個炸物我有點不太確定是什麼，如果有人知道的話也歡迎告訴我。

最後是炒高麗菜(180泰銖)，在清邁這麼多天下來能吃到炒青菜的機會不多，所以就點一盤來增加蔬菜的比例，可以和服務人員註明要不要加辣，炒菜其實挺好吃的，但不是台灣泰式餐廳那種什麼蝦醬炒高麗菜喔。

整體吃下來，價位算是中上不便宜，可是所有菜系都相當好吃不雷，份量也算很大方，上菜速度又快，當然環境更是加分，如果要安排清萊三廟的人我會非常推薦Chivit Thamma作為午餐的好選擇！

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