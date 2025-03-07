金田屋於 2022 年在日本東京銀座開幕後，大受各國遊客歡迎，幸福的台灣粉絲現在也能吃到，金田屋來台在赤峰街展店，以打造甜品藝術的職人精神，精細雕琢每一款甜品大福，兼具傳統和菓子的典雅造型與法式甜品製作精神，採用高品質原料、新鮮的時令食材，讓給人既定印象是飽滿、外觀樸實的大福甜點，更為華麗立體。還創造了「可以喝的大福」，讓甜點迷從視覺到食感，都有新奇的體驗。

金田屋・日本大福專賣營業資訊

金田屋・日本大福專賣

地址：台北市大同區赤峰街49巷20號1樓

(台北捷運中山站與雙連站，近中山地下街R9出口)

營業時間：12:00-17:30

電話：02-25592600

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建築

▼金田屋將台灣首店選址在赤峰街，赤峰街在日治時期有眾多日本人在此居住，所以建造多戶台、日式平房，需多老屋能看出當年的日式建築工法，日本甜點選在與日本淵源深厚的赤峰街意義非凡。

▼金田屋的店舖外觀 ，以日式和風美學，建構出質樸沉靜的風格，手工磚、碳化木、鏽蝕鐵板帶出赤峰街過去作為打鐵街的濃濃懷舊歷史感，一體融入赤峰街老屋，比東京銀座店多了在地性。

內部空間

▼金田屋台北首店目前僅提供外帶，無內用區。左邊設計日式庭園景觀，綠意與石景，氛圍靜謐，富有生機又內斂。

▼金田屋台北首店黑金的主色調跟東京銀座店色系一致，燈光投射下特別能襯出品牌的高質感。櫃檯前設有桌子，買了甜點想要迫不及待想現吃，也可好好利用。

▼右邊是產品展示區，在等待的空檔能放鬆身心，欣賞像是藝術品的甜點。

▼角落設置起手台，萬一手遭到甜點沾黏不困擾，馬上能清洗。

▼每款大福在展示區以磁吸懸浮方式展示，不停旋轉著，誘惑每一個甜點迷，就像漂浮中的大福。每次去日本在美食街晃蕩時，印象最深的是，他們實際出餐的餐點大多都跟模型長得一樣，不會讓人有偷工減料的感覺。

金田屋・日本大福專賣菜單

▼常態販售的產品有：栗子蒙布朗、蜜漬蘋果、香蕉巧克力、沁香鳳梨、果實總匯、薩摩紫薯，其中蜜漬蘋果、香蕉巧克力、香沁鳳梨、以及菜單沒列入的特選草莓四款，為台灣限定金田和菓四韻禮盒。除了常態販售產品，也會隨季節變化推出限定款的口味，像是白草莓大福。

飲品有抹茶紅豆大福飲、草莓牛奶大福飲、抹茶歐蕾、拿鐵、美式咖啡，以高端甜點品牌定位不算太貴。

栗子蒙布朗、薩摩紫薯

▼栗子蒙布朗據說在東京店賣得很好，底部的大福採用精選糯米與加入竹炭的糯米皮，包覆奶油乳酪與白豆沙，因此吃起來甜中微鹹，不會吃幾口就膩了，表皮的彈性也很好，栗子泥濃郁細緻。

薩摩紫薯（紫御地瓜）我很喜歡，吃起來的前味有淡淡花香再轉化成蜜香的感受，當日最愛的第一名。

蜜漬蘋果

▼水果口味的大福均採用新鮮水果製作。蜜漬蘋果的果肉略微柔軟，吃得出果肉爽脆感，還有溫和的蜜香。

沁香鳳梨

▼沁香鳳梨的鳳梨果肉細嫩，沒有鳳梨的刺舌感，一小塊果肉剛好一口， 沁香四溢。撒上起司與加入卡士達奶油醬提升了耐吃度。

金田屋特選草莓大福

▼我本身很愛吃大福，覺得一顆大福能吃到多種口感，份量也很剛好。金田屋的大福作工，顛覆了外型、品嚐的次序，先嚐水果，再嚐大福，能吃到果肉較原始的味道，風味由淡至濃，循序漸進的味覺，不會越吃越感到味覺麻痺。

▼食用次序是先輕輕拿起中間層的小立牌，品嚐上層的水果與濃郁奶油起司，體會絲滑與淸甜的平衡，再將特製餡料的大福與水果一起咬下，讓奶油起司與水果的酸甜在口中交織。怕酸的人不會感覺酸，吃不了太甜的人也不會覺得太甜，都為無法吃太酸、太甜的族群設想到了，還不會弄髒手。

香蕉巧克力

▼看到如同水果塔的堆疊法，不得不佩服製作上的費工，水果厚度要均一，否則擺放就歪掉了。取用的是香蕉較為內部的果肉，口感更香滑，看表層很像有烤過，還加入巧克力醬、巧克力片，雖走香濃路線但是份量不至於讓人有負擔。

金田屋期間限定白草莓大福

▼白草莓又稱為「草莓屆愛馬仕」，果肉綿密嬌嫩，比紅草莓更清爽，推薦給喜歡輕盈系甜點的朋友。

註：白草莓因產季即將邁入尾聲，依每日白草莓進貨狀態供應為準。

果實總匯

▼有選擇障礙的人請直接點這款，三種色彩、三種不同酸甜度的草莓、柳橙、藍莓等水果，視覺彩度與味覺都相對豐富，與卡士達醬是完美搭配，蘊含乳香，但不失清爽，甜度也恰到好處。

草莓牛奶大福飲、抹茶紅豆大福飲

▼草莓牛奶大福飲、抹茶紅豆大福飲同步開賣。

▼草莓牛奶大福飲、抹茶紅豆大福飲是能吃也能喝的飲品，草莓牛奶大福飲以牛奶與大福調製，上層用草莓果肉、鮮奶油妝點，濃厚乳香配上清新果香對大眾有很高的接受度。

▼抹茶紅豆大福飲用日本抹茶與牛奶調製，用鮮奶油與細密紅豆泥妝點，先飲一口茶有開胃效果，讓抹茶香氣灌入口腔，再吃上一口 QQ 的大福體驗嚼感，最後再吃一小口紅豆泥，感受上獨特又新奇。但是動作要小一點，攪太大力就像我一樣噴了一些抹茶出來，好浪費啊！

金田屋禮盒

▼「金田和菓四韻」禮盒，內含蜜漬蘋果 /香沁鳳梨 / 香蕉巧克力 / 嚴選草莓等四款口味，每次開放預購都秒殺，第二波預購資訊詳見官網公告。

▼單買一顆也有很高級的外帶盒幫你裝，很像高級首飾盒。

結語

金田屋・日本大福專賣每顆大福都如如珠寶般耀眼，顛覆既定的大福製作方法與吃法，能吃到食材的原味與純粹，還有職人融合不同食材特性與達到適口性、使其平衡的功力。而日本銀座為歷史悠久的甜點勝地，品嚐金田屋・日本大福的同時，也品嚐到日本傳統甜點文化交織現代藝術美學，以及東京人的午後日常。