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新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2025-03-07 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

踢小米
 

新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

園區附近長春街的文青風小店「裏食」，提供港式點心、蒸飯和港式燉湯 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

港點選擇性不多，不過是真正現點現做的手工點心 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

小米看到師傅手工現包現蒸燒賣，不是提前做好冷凍起來的，現在手工現做的港點比較少見喔！

蒸飯小米也很喜歡，還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉裏食LI SHIH位置及停車方式

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裏食位於長春街上，開車的朋友可以把車停在長春街和新莊街129巷的停車場，走過去很近~

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👉裏食LI SHIH環境介紹

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文青風的裝潢，不說還以為來到咖啡廳 XD

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店面由老宅改建而成，保留部分老宅的元素 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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有吧台和2-4人的座位，一個人來用餐也不會奇怪，是單身友善餐廳~

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店家提供免費白開水和醬料。

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店家很專業有提供喼汁(梅林醬)，酸甜的滋味搭配油炸食物很解膩喔 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

還有醬油、黃芥末等醬料可以選擇。

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小米看到師傅手工現包現蒸燒賣，不是提前做好冷凍起來的 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉裏食LI SHIH菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

雖然港點選擇性不多，不過基本的腸粉、燒賣、荷葉糯米雞、蒸飯等等都有提供 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

大家可以點蒸飯搭配小點，或是點一碗蒸飯簡單吃也可以~

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👉裏食LI SHIH用餐心得分享

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來開動吧！

今天帶著小結巴來吃港式料理，第一次來不小心手滑一整桌，讓我們吃超飽的 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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蠔皇鳳爪(138元)肉質軟嫩入味，外皮Q嫩，帶有蠔油的鹹甜帶香 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

愛吃飯的朋友可以點蠔皇鳳爪飯。

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鮮蝦魚子燒賣(78元)現點現包現蒸。

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肉餡帶有鮮美紮實的口感，加上魚子和鮮蝦鮮甜，我們兩人一人一顆瞬間就秒殺它了 XD

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裏食流沙包(48元)非常推薦，熱熱地吃有爆漿口感，軟綿的外皮加上甜甜的內餡，大小朋友都會很喜歡 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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混醬腸粉(78元)手工製作，這種口味在新竹比較少能吃到，醬料有香港甜醬、花生醬、特製醬油，在港澳稱之為豬腸粉 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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一口咬下滑溜Q彈，加上鹹甜的醬汁，是很棒的小點，小朋友應該也會很喜歡喔！

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北菇蒸雞飯(168元)搭配微鹹帶甜的醬汁，醬汁全部加上去也不會很鹹喔 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

點餐時可以免費加飯一次唷！

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軟嫩雞肉與吸飽醬汁的泰國香米結合很好吃，加上有汁感、厚度的花菇是很正宗的北菇蒸雞飯 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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港式蘿蔔糕(88元)吃得到蘿蔔絲的口感，加上臘腸香氣，港味十足 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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荷葉糯米雞小米很愛吃，糯米的口感有點濕又不會太濕是最好吃的，裏食的糯米雞完全符合小米心目中好吃的要求 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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荷葉糯米雞(78元)糯米口感Q不會軟爛，加上臘腸、草菇、香菇、鹹蛋黃等餡料讓人一口接一口吃不停！

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桂花雪梨燉排骨湯(158元)小結巴超愛的，她每次去澳門都一定會喝 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

喝得到雪梨香甜的風味和桂花、排骨的甜味，屬於養顏美容滋補的湯品，喜歡港式燉湯的朋友來這裡就對了 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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這也是小結巴很愛的楊枝甘露(128元)，有芒果、葡萄柚、西米等滿滿配料。

甜度屬於微甜到半糖之間，不會太甜膩，冰冰涼涼的很好喝 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

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最後是愛喝的汽水朋友必點的鹹檸七(88元)，鹹檸檬搭配七喜汽水，解渴又解膩 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上是我們的心得分享，裏食專門提供精緻港點，雖然種類不多，但大部分都是手工製作，很有港味，想要簡單吃或豐盛就看個人啦 新竹市東區園區周邊港式點心文青小店！ 老屋裡吃著現點現做的手工港點和港式蒸飯！必點爆漿流沙包！- 跟著踢小米吃喝玩樂趣

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👉裏食LI SHIH營業時間地址

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🌟店家資訊：裏食LI SHIH
🏠地址：新竹市東區長春街92號
☎電話：03 577 0193
⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30(周一、二公休)
粉絲團：裏食
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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