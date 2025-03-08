新竹很多有名的鴨肉店，今天要推薦的是位於中央路的「邱家鴨肉麵」

店家營業至下午一點，中午太晚來可是吃不到的鴨肉麵喔！

煙燻風味的鴨肉鹹香帶微甜口味，米粉使用100%純在來米製作的山川米粉，喜歡純米米粉的朋友不妨試看看

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

對餐飲想要創業的朋友可加LINE 洽詢：（請點我）

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

*******************

👉閱讀很方便

*******************

👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s

(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

👉邱家鴨肉麵位置及停車方式

*******************

邱家鴨肉麵位於中央路，藝友美術社對面。

不想等候的朋友，建議早上約10點前來客人比較少

👉邱家鴨肉麵環境介紹

*******************

店家提供內用座位。

使用的是純米製作的山川米粉。

👉邱家鴨肉麵菜單目錄搶先看

*******************

來看看菜單吧！

除了招牌鴨肉麵以外，還有鴨肉切盤、快炒、湯品等選擇。

👉邱家鴨肉麵用餐心得分享

*******************

今天小米忍住沒手滑，點了鴨肉米粉、炒鴨肉麵、炒鴨血和鴨肉切盤，這些都是懷孕的小結巴最愛吃的

(謎之聲:這樣叫忍住沒手滑嗎？)

煮鴨肉米粉(小65元)有三片鴨肉，湯頭清甜帶油蔥酥香，還挺順口的，推薦給喜歡湯麵的朋友。

鴨肉的煙燻蠻濃郁的，偏鹹香不會太甜的口感軟嫩~

米粉有特殊的米香，帶有脆度，口感挺清爽的

老饕必加的胡椒粉，胡椒香很濃郁，帶微嗆辣的風味。

湯頭建議大家可以先喝原味，再加上胡椒粉，可以有兩種不同風味的享受

個人偏愛炒鴨肉麵(小75元)，麵條吸附甜美湯汁口感Q滑，不會過於軟爛。

愛吃辣的朋友建議加上辣椒粉，辣香濃郁，跟麵條結合讓人一口接一口吃不停

炒過的鴨肉口感上會比較嫩一些~

1/4鴨肉切盤(時價)，沒有烹煮過的鴨肉口感扎實彈牙，偏鹹香的煙燻風味多吃也不膩

每分切盤會附上一份紅醬，搭配紅醬風味更佳，如果要加醬會加收5元

最後是孕婦最愛的炒鴨血(70元)，口味不會太酸，滑嫩的口感配麵食很不錯。

以上是我們的心得分享，新竹很多有名的鴨肉店，邱家的煙燻鴨肉口味偏鹹香，愛吃煙燻鴨肉的老饕們不妨吃看看喔！

👉邱家鴨肉麵營業時間地址

*******************

🌟店家資訊：邱家鴨肉麵

🏠地址：新竹市東區中央路66號

☎電話：03 525 0857

⏰營業時間：09:30–13:00

➡️現金交易/無收取服務費

👉竹北遠百吃什麼？➡️

👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉

👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘

（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

*******************

新竹美食懶人包請點我

延伸閱讀:

新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…

新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…

新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)

東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包

竹東美食古宅彩繪輕親子旅行

新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包

新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包

新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包

延伸閱讀:

更多台北美食懶人包請點我

更多台中美食懶人包請點我

更多踢小米廚房美食請點我

更多宜蘭美食懶人包請點我

更多彰化美食懶人包請點我

更多桃園中壢美食懶人包請點我

更多苗栗旅遊美食懶人包請點我

更多蘭嶼美食懶人包請點我

更多踢小米廚房請點我