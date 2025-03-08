最近藝人陳翊萱在＂女人我最大＂節目上推爆台北最好吃的像洗腳水的臭豆腐！

其實起源是在新竹，老闆在各地方開了不同店名的臭豆腐，白底紅字的招牌可能很多新竹人都知道XD

以前就分享過很多次了，現場吃真的是又酥又臭，吃完都有臭豆腐的味道～～～～

但是真的就是好吃又爆汁，在新竹縣市各地方都有他們足跡，小米就整理好懶人包給大家參考囉！

讓老饕們不愁沒吃到臭豆腐了

大家可以先來看看他們的介紹：

以下照片引用 女人我最大

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藝人陳翊萱說的台北延吉街就是這間老店脆皮臭豆腐！

位於延吉街，靠近松山運動中心。

白底紅字的招牌新竹人應該很熟悉，沒想到紅到台北去了！

PS. 往下滑有新的地址。

晚上就來個超台的宵夜小吃

他們的臭豆腐又酥又臭不是沒有原因，是用兩鍋油來炸，低溫先炸，之後再高溫油炸鎖住水份及讓臭豆腐變得更酥

老闆很強調每天換新油，因為用新油才能炸得夠酥！現場看油還蠻乾淨的說～

老闆說每家分店作法是統一保持品質，像每一家皆使用朝天椒做出獨門又辣又香的辣椒醬，提醒很會吃辣的朋友再來挑戰

臭豆腐會淋上帶蒜味的油膏，素食的朋友記得跟店員說，他們會換成沒有蒜的醬油膏

如果外帶是用醬料包，就是乾濕分離的啦！帶回家吃不會軟趴趴。 如果再微波加熱更好吃XD

麻辣鴨血臭豆腐也是店內人氣餐點喔

店內有三寶臭豆腐、麻辣鴨血臭豆腐和小腸豬血湯，是非吃不可的台式宵夜組合

內用的話熱熱地吃口感最酥脆，外帶回家的話，是比較軟酥的口感

臭豆腐都是現點現炸，用餐時段人潮較多需要稍候一下，也可以先打電話及前預訂。

內用現場來吃特別的很臭又酥XD

臭豆腐(75元)(可素食)會加入辣醬在旁邊。

每塊都挺有厚度的，吸附滿滿的醬汁，大口一咬爆汁的口感超過癮

醬汁鹹中帶微甜加上蒜香，跟臭豆腐的搭配很完美

吃素的朋友提前告知，老闆就會加不含蒜泥的醬汁喔！

泡菜是他們自己醃漬，微酸帶甜爽脆的台式泡菜口感，中間還夾著淡淡的鳳梨香，是有解膩的作用

將泡菜和辣椒塞入臭豆腐，外酥內軟加上泡菜爆汁等多層次口感，絕對讓你欲罷不能

小腸豬血湯(60元)，小腸跟豬血的份量挺多的，而且發現這家店的豬血切比較厚，不知是不是每天都不一樣

小腸跟豬血份量不少！小腸處理得很好，沒有異味，嫩嫩的不會難咬

這麼臭的臭豆腐很推薦給大家唷！

🌟店家資訊：老店脆皮臭豆腐

🏠地址：台北市松山區延吉街2號

☎電話：0983 306 768

⏰營業時間：15:00–00:30

🌟店家資訊：金牌臭豆腐

🏠地址：新竹市北區北門街199號

☎電話：0977704728

⏰營業時間： 15:00~00:30

🌟店家資訊: 黃金貴臭豆腐

🏠地址：新竹市光復路一段475號

☎電話：035670377

⏰營業時間: 15:00~00:30

🌟店家資訊：郭董脆皮臭豆腐

🏠地址：新竹市東區建功一路56號

☎電話：0902 221 065

⏰營業時間：15:00–00:30

🌟店家資訊: 台中一中街臭豆腐

🏠地址: 新竹縣竹北市三民路395號

☎️電話: 0968 516 838

⏰營業時間: 15:00~00:30

🌟店家資訊: 士林夜市臭豆腐

🏠地址: 新竹市林森路74號

☎️電話: 097171 716 922

⏰營業時間: 15:00~00:30

🌟店家資訊: 金牌臭豆腐

🏠地址: 新竹縣竹北市莊敬五街102號

☎️電話: 0906351232

⏰營業時間: 15:00~00:30

🌟店家資訊: 士林臭豆腐

🏠地址: 新竹市金山十七街一號

☎️電話: 03-6663939

⏰營業時間: 15:00~00:30

🌟店家資訊：金牌脆皮臭豆腐-湖口店

🏠地址：新竹縣湖口鄉中山路二段92號

☎電話：0976 317 380

⏰營業時間： 15:00~00:30

🌟店家資訊：金牌臭豆腐（竹北中正西路店 ）

🏠地址：新竹縣竹北市中正西路106號

☎電話：0958764631

⏰營業時間：15:00–00:30

🌟店家資訊：金牌脆皮臭豆腐-新豐店

🏠地址：新竹縣新豐鄉建興路一段194-3號

☎電話：0909 773 067

⏰營業時間： 15:00~00:30

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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