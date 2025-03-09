新竹舊城區有許多年輕師傅經營的日本拉麵店，這家位於中央路的「麵屋杉玉」
去年2024年4月開幕，是桃園中壢翔大ラーメン的姊妹店~
湯頭有濃湯、清湯和泡系濃湯系列，可搭配鮮貝、雞豚、魚介醬油和鹽味等風味
師傅都是年輕的帥哥，女士們看著帥哥煮麵應該覺得特別好吃 XD
快跟著小米一起去看看吧。
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👉麵屋杉玉位置及停車方式
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麵屋杉玉位於中央路，靠近小米的愛店三信行。
三信行有花草茶、精油、南北貨、養生食品等等，品質好、價格公道，想要找這些食材的朋友不妨去看看喔
每次經過這裡都能看到許多人排隊，這天要去城隍廟水豚麥伴之前，帶小結巴來嚐嚐~
👉麵屋杉玉環境介紹
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在門口的點餐機購買票券後，就可以等待叫號機叫號入內
店內充滿濃濃的日式氛圍，座位不多，主要是吧台座和2人桌。
看著帥哥師傅專注料理，讓我們很期待接下來的餐點
👉麵屋杉玉菜單目錄搶先看
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來看看菜單吧！
湯頭有濃湯、清湯和泡系濃湯系列，可搭配鮮貝、雞豚、魚介醬油和鹽味等風味。
情侶或夫妻兩人前來可以互相分享湯頭的風味
加麵要加價，不提供打包和外帶~
特別提醒布丁是必點的，太晚來可是吃不到的
👉麵屋杉玉用餐心得分享
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來開動吧！
最近小米吃了好幾家日本拉麵，最近會陸續分享給大家
喜歡濃湯的小米點了特盛鮮貝濃湯(340元)。
湯底使用鹿野土雞熬製，醬底使用乾干貝、昆布、厚削柴魚、瀨戶內藻鹽和新鮮蛤蜊。
濃郁不死鹹，帶有鮮味，屬於多層次的口感，在寒冷的冬天喝上熱呼呼的濃湯很暖心
特盛鮮貝濃湯除了基本的舒肥雞、豬叉燒，還多了五花肉共三種肉品，肉肉控不妨嚐嚐
舒肥雞肉質嫩而不柴，豬叉燒帶有肉甜味，屬於嫩中帶嚼勁的口感。
五花肉油脂甘甜，肉質很嫩，跟日本拉麵結合非常完美~
溏心蛋半熟的蛋液很誘人。
麵條我們選的是偏硬，小米覺得剛剛好，口感Q彈帶勁，吸附湯頭讓人一口接一口吃不停
小結巴點的是煮干醬油雞清湯(230元)，有舒肥雞和豬叉燒。
湯頭以醬油為基底，帶有醬油香和鮮美海味，口味偏重，不愛濃湯系列的朋友不妨嚐看看
叉燒飯(60元)叉燒肉質軟嫩，炙燒過後香氣特別濃郁，加上美乃滋很下飯
招牌布丁(70元)是限量的，有濃郁焦糖甜香和雞蛋香，口感紮實，甜而不膩~
👉麵屋杉玉營業時間地址
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🌟店家資訊：麵屋杉玉
🏠地址：新竹市東區中央路98號
⏰營業時間：週日、一公休
週二、三 17:00–20:30
週四至週六 12:00–14:00, 17:00–20:30
粉絲團：麵屋杉玉｜𝐒𝐔𝐆𝐈𝐃𝐀𝐌𝐀
➡️現金交易/無收取服務費
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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
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