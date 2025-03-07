蔬食是一股世界性的潮流，不管是基於健康的考量、人道的立場，抑或對環境保護的覺醒，越來越多的人對蔬食料理產生興趣。但是，平價的素食自助餐常會過油過鹹，而高級的傳統中式素食餐廳，則有價格昂貴以及宗教氛圍過重的問題，不免令人望而卻步。

「Monday 蔬食料理」嚴選在地天然食材，融合異國料理精髓，創造出精緻卻平價的美味蔬食，從此健康與美味，不再是魚與熊掌的問題，因為在這裡兩者可以兼得。更棒的是，不僅食物美味，用餐環境更是可圈可點，裝潢時尚，氛圍輕鬆舒適，絕對是享受清新料理與美好時光的最佳去處。

「Monday蔬食料理 錦州店」位於繁華市中心，距離捷運中山國中站僅 3 分鐘步行路程，周邊公車站牌林立，交通極為便捷。醒目的大型招牌，遠望便能輕易辨識，鮮綠的主色為整條街增添了無限生機。

站在店門口，五彩繽紛、線條活潑，充滿童趣筆觸的壁畫，第一時間就吸引我的視線，心情不自覺的愉悅起來。整面落地窗，讓自然光線穿透空間，窗明几淨的餐廳內部，徹底顛覆我對傳統素食餐廳的刻板印象。

磚砌立柱上懸掛著菜單，若是第一次造訪，不妨先參考一下餐點介紹，再決定是否進店消費。若不巧碰上客滿，也有候位椅可供歇息，細心的人性化安排，讓人感到十分窩心。

餐廳內部十分寬敞，整體裝潢以「溫暖木質」與「清新綠色」為主要視覺基調，搭配簡潔的白色天花板，與局部裸露的紅磚元素，營造出自然又帶點時尚感的氛圍。

立柱表面均以紅磚包覆，類似工業風的設計，仿舊的磚紅與空間中的木質色調、牆面綠色相互呼應，憑添幾許溫馨氛圍。

以不同型式的桌椅和吊燈，來畫分用餐區域，營造不同用餐體驗，這個設計巧思相當高明，可以讓空間顯得更加活潑，也讓熟客的每次用餐都有新鮮的體驗。我們的座位是靠牆的卡座，相對來說是較為隱密的用餐空間，座椅以海棉包覆，坐感舒適。

另一區的座位安排，充分展現了店長的細膩用心：內側設置兩張四人桌，外側擺放兩張雙人桌的規劃，留出了寬敞的通道，方便內側顧客的進出，更讓服務生送餐時，能更加得心應手。

餐廳的底部設有時尚的吧台，這裡是飲品與甜點調製區，供應現打果汁、奶昔、咖啡、茶飲、碳酸飲料，以及各式精緻甜點。吧台前擺放著高腳椅，若你想與吧台小哥閒聊幾句，這裡是最佳選擇，只需點一杯飲品搭配一份甜點，輕鬆滿足 120 元的低消要求，便能悠閒地享受愜意時光。

蔬食有利環保，循環利用資源也能保護地球，餐廳的每一張桌上，都有一個裝著開水的玻璃瓶。有趣的是，我們桌上的玻璃瓶，來自瑞典絕對梨味伏特加，但是這裡不賣酒，哈哈~

除此之外，如果你是第一次造訪，不妨掃一下小立牌上的 QRCODE ，就有優惠券可以領。

原來加入 LINE 好友後，馬上可以得到＂入會禮＂券一張，憑券免費兌換炸物一份。加入會員後還可以累積點數，每消費 200 元可得 1 點，集滿 6 點，就可以兌換贈品。



就在我加好 LINE 好友後，服務生適時送上一份菜單，大抵分為義大利麵、漢堡、燉飯、焗烤、沙拉、炸物、甜點和飲料等幾大類，至於各品項的詳細介紹，請參考下方菜單內容。

不得不說，這份菜單做得極好，不僅分類清楚，而且每道餐點的照片都栩栩如生，彷彿能聞到那撲鼻而來的香氣，讓人不自覺地垂涎三尺。此外，每一道料理均附有中英文名稱對照與說明，方便外國朋友能一目了然。菜單上還特別標示了「全素」、「奶素」和「蛋奶素」的選項，讓長期茹素者，能輕鬆找到適合的餐點，貼心的設計令人讚賞。

以下簡單說明一下用餐規定：

低消每人 NT$120 元，用餐時間 90 分鐘。

主餐可單點，也可以加價升級套餐。

SET A 獨享套餐：+119 元，含特選沙拉 or 湯、每日特選甜點、飲料 ( 紅茶、文山包種茶、美式咖啡，若選其他飲料可折抵 50 元 )

SET B 療癒套餐：+169 元，含特選沙拉 or 湯、炸物雙拼、每日特選甜點、飲料 ( 紅茶、文山包種茶、美式咖啡，若選其他飲料可折抵 50 元 )

☑️ 義大利油醋生菜沙拉-----NT$140

這道沙拉精選多種新鮮生菜葉，包括翠綠與紫色萵苣，並搭配薄切櫻桃蘿蔔及醃製小番茄，最後以義大利巴沙米克醋和果糖淋灑而成。每片生菜都保有豐富水分，口感爽脆，猶如剛從田間採摘般新鮮。巴沙米克醋獨特的酸香，一上桌便撲鼻而來，瞬間激發出食慾，令人不禁垂涎三尺。

迫不及待地嘗了一口，巴沙米克醋與果糖交織出的酸甜滋味，融合濃郁的葡萄香氣，頓時喚醒所有味蕾。吃到下層，才發現藏在菜葉間的塊狀莫札瑞拉起士，外觀與雞肉激似，入口柔軟富有彈性，散發出濃厚的奶香，與清爽沙拉堪稱完美組合。

這款沙拉色彩繽紛，層次豐富，酸甜適口，能激發無限食慾，以之作為開胃菜，絕對是再適合不過的選擇。

☑️ 草莓奶昔-----NT$140

綿密絲滑的奶昔，融合新鮮草莓的酸甜風味，既有誘人的粉紅色澤，也符合健康蔬食的原則。這款飲料的甜度稍高，推薦喜愛果香與奶香融合的螞蟻人列為必點。

☑️ 鳳梨奇異果汁-----NT$150

新鮮鳳梨與奇異果現打，熱帶果香與的微酸清新完美結合，完整保留兩種水果的營養與纖維，偏酸的口感，適合作為用餐時的解渴飲品或餐後消暑飲料。

☑️ 泰式酸辣炸蝦麵-----NT$240

這道義大利麵以泰式酸辣醬調製，搭配青椒、黃椒以及素鮮蝦，麵條上方擺放了兩塊巨大，酥脆至金黃色澤的素炸蝦，香氣四溢，加上色彩繽紛的擺盤，視覺與嗅覺都相當誘人。這道餐點的辣度是可以客製化調整的，例如我們點的就是小辣，以我親自品嚐的感覺，即使是不太敢吃辣的朋友應該都能接受。

不過，這裡我想建議店家，是否把這道餐點改名為「泰式酸辣炸魚麵」，更名副其實呢？因為這炸物不管在口味、質感，甚至纖維組織，都和炸鱈魚條一模一樣！甚至我覺得它比我曾吃過的炸鱈魚條更酥、更香、更好吃，讓人忍不住一口接一口。建議所有到訪的朋友，一定要點來試試，便知道我對它的讚譽毫不誇張！

炸物好吃，義大利麵風味也相當突出，麵體口感稍硬但彈牙，完全不會有麵心不熟的問題。每根麵條都被酸辣清爽的醬汁包裹，酸辣清爽，令人食慾大開，搭配鮮嫩多汁的炸蝦，雙重口感相互輝映，叫人一吃就愛上。

☑️ SET A 獨享套餐湯品-----玉米濃湯

本次用餐，我們點了兩份主餐，其中一份加價升級 SET A 獨享套餐，可以搭配特選沙拉 or 湯，但前面已經先點了一盤「義大利油醋生菜沙拉」，所以這裡我們要了一碗湯。

這碗玉米濃湯雖然是套餐附湯，但表現卻毫不含糊。湯頭奶香迷人、質地醇厚，配上粒粒飽滿鮮甜的玉米，喝來相當順口，兼具濃郁與絲滑的口感。這樣的一碗濃湯能帶來飽足感，讓整套餐點更加滿足。

☑️ SET A 獨享套餐甜點-----今日限定甜點

套餐的甜點也是可以選擇的，奶酪、提拉米蘇、冰淇淋三選一，老婆喜歡冰淇淋，我當然投其所好。

香草冰淇淋雖是常見的經典口味，但是用全植香草奶油要做到比一般版更好吃，那就很不簡單！優雅的香草香與濃郁奶香交融，每一口都帶著絲絨般的柔滑口感，當冰淇淋在舌尖化開，幸福感在唇齒間綻放，不禁讓人陶醉在這美妙的甜蜜滋味裡。

☑️ 新海鮮堡-----NT$330

這個新海鮮堡吸睛度百分百，外型相當飽滿，烤得微焦的表皮，看起來十分誘人，搭配外皮金黃、帶著油炸香味的炸薯條，分量十足。服務生送餐時，另附了一雙薄膜手套，這是點漢堡系列的標配，不用擔心吃完之後滿手黏膩，設想周到。

新海鮮堡尺寸相當驚人，目測高度甚至超過 15 公分，視覺上就讓人感到震撼，想要一口咬下，難度頗高。上下兩片麵包之間，層層堆疊著起士片與素肉排，再搭配美生菜等配料，豐富的層次，令人食指大動。

老婆說：「既然如此，那就拆開來吃吧！」這真是一個明智的決定，因為一拆開，才發現麵包間的內容物驚人，不只有外表看不見的酸黃瓜、番茄切片，兩層素肉排也不一樣，一片是素中卷排，另一片是素鱈魚排。

上層麵包表裡都烤得金黃酥脆，裡層還塗上奶油，香氣十足，配上帶有酸甜滋味的墨西哥醬和酸黃瓜，才吃一口，老婆就讚聲連連，直呼這是她有史以來，吃過最好吃的漢堡麵包。

素中卷排Q勁十足，素鱈魚排鮮嫩多汁，擬真度爆表。我把它壓扁後嘗試一口咬下，彈牙的中卷口感、滑嫩的鱈魚口感，以及多種蔬菜帶來的豐富口感與水分相互交織，每一口都令人驚艷。無論是口感或風味，都與一般葷食漢堡不相上下，甚且尤有過之。我和老婆一致公認，這道新海鮮堡是今天用餐的最大亮點，健康與美味兼具。

炸薯條也表現得可圈可點，與一般連鎖速食店軟趴趴、油膩膩的薯條相比，質感截然不同。即使放涼後，外表依然堅挺酥脆，完全沒有多餘的油膩感；裡層的馬鈴薯鬆軟濕潤，咀嚼起來既不乾也不柴。每一口都能感受到馬鈴薯的香甜與酥脆，好吃到讓我一口接一口，不知不覺就全部吃完了。



☑️ 未來肉墨西哥烤餅-----NT$220

這份烤餅是以「未來肉」取代傳統雞肉的 Quesadilla（起士餡餅），直徑超過 20 公分，相當有份量。餅皮外層烘烤成漂亮的金黃色，散發著迷人的香氣，切開後，濃郁的起司夾帶著「未來肉」與蔬菜餡料流洩而出，看起來十分誘人。

餅皮看起來似乎偏乾厚，但咬下去後才發現其實相當酥脆。內餡除了大量的起司，還加入青、黃椒等富含水分的蔬菜，咀嚼時能同時感受到香氣與濕潤口感。搭配店家以新鮮番茄丁為基底自製的莎莎醬，鹹甜清爽，能有效解膩並提升整體風味，每一口都芳香迷人。

☑️ 千層蛋糕-----NT$80

台北市有名的千層蛋糕不少，但是只賣銅板價又好吃的千層蛋糕，我們還是第一次吃，重點是竟然和動輒兩、三倍價格的名店一樣好吃！薄如紙的蛋皮層層堆疊，與植物奶油交疊而成，蛋皮輕柔綿密，帶有一絲微彈的嚼勁；植物奶細緻滑順，口感輕盈，甜而不膩。一口咬下去，蛋皮與奶油在口中完美融合，交織出美妙的口感，令人陶醉。這是我吃過 C/P 值最高的千層蛋糕，絕不能錯過！

✏️ 用餐心得：

近年來，隨著環保意識覺醒與健康生活理念的抬頭，越來越多人開始對蔬食產生興趣，但是「飲食男女」乃人之大慾，若是過不了口感這一關，便會令人猶豫不決。如果你正是徘徊在蔬食門外的一員，「Monday 蔬食料理」可以助你跨過這道門檻，毅然投入蔬食的懷抱；如果你早已茹素多年，幾可亂真的擬葷餐點，無論是口感紮實的素中卷排、鮮嫩多汁的素鱈魚排，還是酥脆外皮與豐富口感兼具的炸物，一定會讓你發現蔬食的新天堂。

🌳Monday 蔬食料理🌳

👉官網：https://www.facebook.com/p/Monday%E8%94%AC%E9%A3%9F%E6%96%99%E7%90%86-100083979221136/

📍台北錦州店

🏠地址：台北市中山區錦州街439號

☎️電話：02-25180707

⏰營業時間：11:00～21:00

📍桃園大有店

🏠地址：桃園市桃園區大有路648號

☎️電話：03-3170202

⏰營業時間：平日 11:00～14:30, 17:00～20:30 (週三公休)

週六、日 11:00～20:30