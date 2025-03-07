

早上大夥兒吃完早餐後，先在飯店拍拍照，緊接著就要往北碧府的方向出發啦~~

前往北碧府的路程約4小時，中間先停一個休息站補充一下咖啡因再繼續向前邁進



早上10點從飯店出發，約莫12點多先抵達今日的午餐Meena Cafe

座落在田野間的咖啡廳，有室外跟樹屋室內區，不過這種天氣實在無法挑戰室外

深怕一個不小心就變成炙燒人肉了



在一片翠綠田園風光及虎窟寺為背景的美景下享用午餐，時間彷若靜止下來，令人感到閒淡清靜



午餐結束後，我們先去鄰近的虎窟寺走走

虎窟寺是北碧府最著名的廟宇之一，因古老而具特色，更是曼谷十大最美廟宇之一

建築風格融合了印度式及泰國傳統特色，從寺廟處一眺遠處田園及連山風景



離開虎窟寺後繼續驅車前往今日的最後一站-北碧府

約下午3點多一行人抵達Phutakien Pier碼頭

將行李從車上卸下後，我們要改搭船到今晚下榻的水上飯店嘍~~

在看似平靜但卻湍急的河道上前行~~穿過一層又一層的高山峻嶺



終於!!!!抵達了今晚的飯店啦The Float House River Kwai Resort

大廳是以竹籐、木製等搭建而成，還有許多富有特色的裝飾及燈具

附近盡是這種搭建在河床上的飯店



來開箱一下房間吧~~

非常具有南洋風，床邊還掛著防蚊帷幕，房間外頭還有吊椅，依山傍水下的悠遊自在，還真是愜意~~

坐在木棧道上吹著河床上的微風、曬著暖暖的太陽，真是舒服啊~~



今天就在大自然的懷抱裡享受晚間的清靜啦~~~~(手機關閉中.....沒有任何紀錄啦!!!

明天繼續跑行程~~