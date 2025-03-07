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泰國曼谷+北碧府 D3

北碧府 虎窟寺 Meena cafe The Float House River Kwai Res
2025-03-07 16:53:00 文字：And小姐
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And小姐

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泰國曼谷+北碧府 D3
早上大夥兒吃完早餐後，先在飯店拍拍照，緊接著就要往北碧府的方向出發啦~~
前往北碧府的路程約4小時，中間先停一個休息站補充一下咖啡因再繼續向前邁進
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早上10點從飯店出發，約莫12點多先抵達今日的午餐Meena Cafe
座落在田野間的咖啡廳，有室外跟樹屋室內區，不過這種天氣實在無法挑戰室外
深怕一個不小心就變成炙燒人肉了
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在一片翠綠田園風光及虎窟寺為背景的美景下享用午餐，時間彷若靜止下來，令人感到閒淡清靜

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午餐結束後，我們先去鄰近的虎窟寺走走
虎窟寺是北碧府最著名的廟宇之一，因古老而具特色，更是曼谷十大最美廟宇之一
建築風格融合了印度式及泰國傳統特色，從寺廟處一眺遠處田園及連山風景

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離開虎窟寺後繼續驅車前往今日的最後一站-北碧府
約下午3點多一行人抵達Phutakien Pier碼頭
將行李從車上卸下後，我們要改搭船到今晚下榻的水上飯店嘍~~
在看似平靜但卻湍急的河道上前行~~穿過一層又一層的高山峻嶺
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終於!!!!抵達了今晚的飯店啦The Float House River Kwai Resort
大廳是以竹籐、木製等搭建而成，還有許多富有特色的裝飾及燈具
附近盡是這種搭建在河床上的飯店
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來開箱一下房間吧~~
非常具有南洋風，床邊還掛著防蚊帷幕，房間外頭還有吊椅，依山傍水下的悠遊自在，還真是愜意~~
坐在木棧道上吹著河床上的微風、曬著暖暖的太陽，真是舒服啊~~

 

 

 

 

 

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今天就在大自然的懷抱裡享受晚間的清靜啦~~~~(手機關閉中.....沒有任何紀錄啦!!!
明天繼續跑行程~~

 

 

 

 

 

文章標籤
北碧府 虎窟寺 Meena Cafe The Float House River Kwai Resort 田野間 咖啡廳 田園風光
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