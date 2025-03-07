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因為上回被朋友笑了一頓，心裡很不是滋味…所以我決定要去礁溪玩一天！這樣下回再有人問我礁溪哪裡好玩的時候我就可以說去礁溪溫泉公園泡腳很舒服！到跑馬古道走走景觀非常好！湯圍溝溫泉公園也很棒！不然去森林風呂泡湯最爽了～每個星期一跟五還有男女湯互換的特殊規定喔！

啊？你問我為了什麼被朋友笑嗎？啊就………朋友問我＂既然你是宜蘭女婿，那應該知道宜蘭有什麼地方好玩吧？礁溪！我想去礁溪走走，來個一日遊好像挺不錯的，介紹一下吧？？＂………

對不起雖然圍事太太家在宜蘭的南方澳，但我只去過礁溪一次而已啊啊啊～～～（淚奔

台灣好行礁溪線超值套票

線上購票連結及套票內容

進去上方連結到雁行天下的官網後，點下方的＂台灣好行＂就可以選擇你想要的宜蘭輕旅行囉～目前有礁溪線以及冬山河線兩條路線可以選，分別有四種價格依照你想要的行程來選吧～有單人超值1日券也有雙人兩天一夜券（包含雙人套房住宿喔）。

套票內容

1.台灣好行礁溪線1日券

2.礁溪泡湯券-森林風呂

3.下午茶券 (2選1)

(1)答答咖啡

(2)路易莎咖啡(宜蘭礁溪店)

4.礁溪金泉水嫰金柑面膜券

5.宜蘭知名伴手禮-聯全麻糬兌換券

6.指定飯店或民宿300元住宿現金折抵券(限飯店或民宿官網訂房)

7.好行購物樂活券-合作店家優惠券

在宜蘭女婿協會的介紹之下啊，我買了台灣好行礁溪線的一日遊套票！才499元而已真的覺得很划算。怕大家不知道怎麼使用這個電子套票，所以我把使用方法放在這裡～可以直接點或是拉到文章最後面也行。(謎之音：你什麼時候成立了宜蘭女婿協會這個奇妙的團體啊………

乘車地點

如果同學們是搭乘大眾運輸來的話，想坐台灣好行礁溪線的綠11線接駁巴士有兩個選擇，一個是到礁溪轉運站，而另一個選擇就是在礁溪火車站前囉。

礁溪轉運站

如果是坐國道客運來的話，下車後從這裡進去～然後往右看就可以看到葛瑪蘭客運的櫃檯了。

到這個櫃檯出示先從手機裡找到礁溪線499元套票，進入後第一項就是台灣好行礁溪線1日券的兌換了。

先打開我的礁溪一日遊套票，第一項就是台灣好行礁溪線1日券～按＂使用此套票＂就會出現要輸入核銷碼的對話框，跟櫃檯小姐姐要到核銷碼後輸入手機就可以拿到囉～

小妹妹很客氣，親自幫我輸入了她們的核銷碼～

喔耶！礁溪線一日券入手！這樣今天我就可以盡情地搭綠11線的巴士在礁溪到處玩啦。（興奮中

上車的時候請記得把這張礁溪線一日券拿給司機先生或司機小姐看，確認日期沒錯就ＯＫ啦。

再來就是到北側出口那裡，出去右轉就可以看到台灣好行的候車站牌了，要記得在礁溪玩的話是搭綠11線喔！

礁溪火車站

搭火車來嗎？沒問題啦～從礁溪車站出來後請往你的右前方走～就可以看到這個公車站了，這裡也有綠11線的巴士可以搭乘。

礁溪溫泉公園景點介紹

旅人廊道

礁溪轉運站旁邊這條往上的步道，也有人稱之為幾米兔廣場～看著大兔兔帶著小兔兔還拉著旅行箱，像極了一對正要出發的旅人。

瞄了一眼位置圖，唔！往上就是溫泉公園還有森林風呂耶！還有礁溪溫泉游泳池～這種乍暖還寒的天氣，來泡泡溫泉是不是太適合了？？？啊哩我好像忘了帶泳褲？？？

沿著旅人廊道往上走，旁邊就是溫泉公園～隨處可見的免費泡腳池吸引了許多在地人與觀光客佇足，今天飄著小雨～泡泡腳讓整個身子都暖和起來了～啊忘了講，旁邊都有地方可以沖腳，請先沖完腳腳再進去泡喔（重要！！！）。

唔………看著他們三隻泡湯好像很舒服啊………好的！就決定今天走完跑馬古道我也要來去森林風呂泡湯啦～～～因為沒帶到泳褲我就跑去旁邊的小賣場詢問，結果店員笑著說不用買啦，我們礁溪這裡的都是裸湯喔！

森林風呂（裸湯）

充滿日式風情的步道讓人覺得放鬆，眼前這三位是來自日本的觀光客，因為圍事的日文程度只停留著＂初次見面你好，我是林～請多多指教＂這裡，所以只點了點頭打招呼。但看著她們坐在木椅上休憩一邊用日文交談，真有點一秒到日本溫泉區的錯覺。

天良說啊，這裡的設備維護之好遠超出我的想像～旁邊小溪裡流淌著冒出熱氣的溫泉水，也準備了石椅石桌給遊客休息。

沒記錯的話這幾位小姐姐是從三重來的？因為現在搭車到台北車站轉國道客運就可以來到礁溪非常方便～這時候再搭配我手上這個礁溪線499元套票就可以在礁溪玩一整天啦。

同學們請拿出你的手機！不是叫你來這裡滑手機看影片啦，是打開你買的台灣好行499套票啦，看到沒？套票裡有包含這個森林風呂的泡湯券啊啊啊！！！而且還不分平日假日都能使用啊。你們看看啊，全票一個大人250元，宜蘭縣民或軍警公教或學生等是200元，說實在因為不限時叫我花250元在露天風呂裡泡著我也覺得划算～但這些都包含在499的套票裡了，鄉親啊～是不是超划算？（激動

這裡是森林風呂的售票處，泡完溫泉想喝點飲料或是吃冰這裡都有！但是啊……哼哼哼，同學們仔細看看櫃檯，有亮點喔！（眨眼

沒錯！！！今天星期一，我趕巧碰上了傳說中的男女湯對調日～等等你們在激動什麼啊…不是代表我們可以去突襲女浴池喔！櫃檯的姐姐解釋說因為男湯女湯的景觀各有特色，為了讓大家都能享受到不同的景觀風情，所以就定下了每個星期一及星期五是男女湯互換浴池的規定。

也就是說我今天下午要來泡的男浴池就是原本的女浴池啦～因為這裡是二十四小時營業而且又不限時的溫泉，不管是在地礁溪人或是從台北搭客運來泡湯的人都非常多～所以我就沒拍照給大家看了，但是裡面的浴池非常的棒喔～不能給大家看看裡面的情況至少大家看看門口的位置圖就能知道有很大的不同了吧。

對了跟同學們補充一下森林風呂的夜間照片啊，因為跑了一天所以回來礁溪溫泉公園時也已入夜，我就循著潺潺水聲往森林風呂走去，途中遇到一對情侶手拉手走過這條木棧道時覺得這氛圍真不錯。

然後沒想到晚上的森林風呂人超多！啊對了都忘記森林風呂這是二十四小時開放的，難怪這麼熱鬧。

泡完湯三五好友在休息區小憩半刻，聊聊天也是一大樂事。

逛完森林風呂，沿著另一條小路往轉運站走去，路邊出現了一棟古色古香的紅磚古屋，看看是什麼地方吧～（好奇

啊，原來是一間採取預約制的咖啡廳！如果有預約的話才能進去，頗有點花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開的意境呢。

跟著吉米兔走到公園的另一頭，這裡有個礁溪劇場，不定期會有團體在這裡表演。

沿途景點介紹

跑馬古道

好吧～那就先往下一個目的地出發吧，跑馬古道我們來啦～搭著綠11線的台灣好行巴士來到跑馬古道入口，一路上同行的大哥大姐們一直叮囑我說要記得先去吃入口處的烤香腸！我說你們應該是在地人吧對礁溪這麼熟悉，結果三位大姐一起笑了～＂我們住士林大直啦，常幾個朋友揪一揪搭客運來礁溪再坐這台綠11巴士在礁溪到處玩啦～今天是要來住溫泉飯店然後吃素食喔～記得吃烤香腸啊＂

盛情難卻，我也買了一套大腸包小腸，味道很棒！而且外面還特別用潤餅皮包著～真有意思。負責包裝的大姐說可惜今天星期一市場休市，不然除了辣蘿蔔乾之外還有香菜等配料啦～沒事，等下回來再吃吧～因為我覺得我今天應該走不完跑馬古道，我有十足的自信心我走不完！（謎之音：……………………你這個澳少年！

從入口處奮勇向上走了十幾分鐘，總算是到了跑馬古道……的入口？？？（已疲憊），不過很妙的是這裡竟然有在賣水果耶！難怪沿途看到很多下山的旅客手上都拎著水果。

又往上走了十幾分鐘，總算是到了真正的跑馬古道入口……先到這個登山休息站喘口氣再說！！

沿途路經開闊處，可以遠眺整個蘭陽平原～聽說天氣好點還能看到龜山島！（拿出望遠鏡

等，等等……我不行啦～～～走到這裡我真的需要休息一下！跟路過的朋友問了一下才知道，原來跑馬古道全程大約有七公里，來回的話看個人腳程約莫六到七個小時！！！可以一直往上走到北宜公路去呢，好吧！那我們準備回程吧～還有幾個景點想去逛呢～（光速下山中

對了，回程時跟朋友問了一下跑馬古道的地質，他從電話裡研判應該屬於沉積岩裡的砂岩，節理分明非常美麗，但也容易崩落～所以大家在來跑馬古道登山健走的時候還是要注意路況喔。

跑馬古道公園

下山後一樣搭綠11來到跑馬古道公園，好像是由以前的軍營改建而成的。

而且這裡平時除了是民眾們散步的好地方之外，晚上還有光雕秀的夜間劇場！同學們有在礁溪過夜的話可以來走走。

說實話，我真的超認真！為了讓同學們看一看夜裡的跑馬古道公園，小哥我特別晚上又走了一趟～到的時候大約是晚上七點半吧？遠遠地就聽見有蟲鳴鳥叫，搭配著悠揚的樂聲～

白天時看到的白牆房舍原來也是山光脈動夜間劇場的畫布，一抹琴聲過後，幻化成不同的景色，也許是隻飛舞的蝴蝶，或是努力向前的小蝸牛～很有意境。

這裡出現的好像是古地圖呢！

湯圍溝溫泉公園

再下一站我來到了湯圍溝，聽說這裡是礁溪溫泉的發源地！然後啊我們是從德陽路的入口進入湯圍溝公園的，另一個入口則是在對面非常熱鬧的礁溪路那裡喔。

進到湯圍風呂看看，古樸沉穩的木構空間讓人感覺非常安心，這裡也可以泡湯喔～跟森林風呂一樣都是裸湯。

想體驗一下溫泉魚在腳指縫間鑽來鑽去嗎？請到櫃檯買票～大人八十元小朋友六十元，不怕癢的人可以來試試。

邊走邊逛，也有許多的免費泡腳池可以泡泡腳～泡完腳旁邊還有不錯的休息空間呢。

也有許多視障朋友在這裡幫人家按摩，泡完腳順便按摩一下好像也挺不錯的。

好吧，剛爬了跑馬古道是應該來讓我疲倦的雙腳放鬆一下，先記得用旁邊的容器舀水沖一下腳再進去泡啊大家……喔！喔喔！不愧是號稱礁溪溫泉源頭的地方，水好熱！沒兩三下腳就紅了～記得泡一泡要把腳舉起來給他放涼一下再泡下去喔～（謎之音：怎麼覺得好像是在煮麵的樣子？？？？

好，我們再往礁溪路那邊出發吧～沿途遊客眾多非常熱鬧，之前礁溪溫泉節有準備了不少的燈光展覽～晚上好像五六點後就會點燈。

這裡也有泡腳區啊～但小心如果是在出水口的話水溫會很高喔～別燙傷了。

這裡就是湯圍溝溫泉公園在礁溪路上的入口啦，是說走了這麼久我在跑馬古道吃的大腸包小腸也消化得差不多了，是不是應該來個下午茶什麼的呢？

沒錯！拿出手機打開我在網路上買的台灣好行礁溪線499套票！裡面就有路易莎咖啡礁溪店或是答答咖啡的下午茶券～可以在店裡點130元的餐點飲料，超出的部份補差價就好～走走走！

套票超值兌換券

台灣好行礁溪線1日券

不開車想在礁溪玩一天，當然要先兌換這個礁溪線1日券囉～一開始就要先去礁溪轉運站兌換啦。

礁溪泡湯券-森林風呂

想到森林風呂泡湯的話一樣到櫃檯出示套票，接著輸入櫃檯人員給的六碼核銷碼確定後就可以去泡湯囉！

下午茶券

朋友幫我安排的行程真是棒啊，走出湯圍溝公園後斜對面就是可以兌換下午茶券的路易莎咖啡了～（狂奔

套票裡的各式兌換券都要輸入店家的六碼核銷碼，輸入完成後給櫃檯小姐姐看就可以開始點餐啦！

我點的是經典佛卡夏火腿三明治，再加一杯大杯的冰美式這樣一共135元，所以我加付了5元就可以享受這樣一頓精緻又飽足的下午茶～真划算～而且用的還是草間彌生聯名款的杯子呢。

宜蘭知名伴手禮-聯全麻糬兌換券

逛著逛著，不久就到了知名的老店聯全麻糬，別忘了499套票裡也可以在這兒兌換一顆手工麻糬喔！

有想買點伴手禮回去的話在這裡逛逛也不錯。

因為是在礁溪嘛，店外還擺了附近小農自產的溫泉蕃茄喔～如果買到的是綠色的請放個兩三天等轉紅就可以吃了。

店外也擺了個小攤子賣梅子蕃茄汁跟現切水果，而且附的是加了薑的醬油膏～南部吃法別有一番風味。

接著我來到了礁溪帝王行旅，一間平價但又可以享受溫泉的旅館～當然啦今天不是要來住的啦，因為可以在帝王行旅兌換一整盒的＂礁溪金泉水嫩金柑面膜＂！雖然名字很長但也把特色都帶進產品了，使用礁溪的溫泉水以及宜蘭名產金柑等原料做的面膜早就被太太預訂了，聽說睡前敷這個面膜特別適合啦～

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好行購物樂活券

差點忘了套票裡除了可以免費兌換的品項之外啊，滑到最底下還有＂好行購物樂活券＂，到這些配合店家出示票券輸入核銷碼就可以享有消費折扣～亮點之一是在套票的優惠期間裡（六月三十日），這個購物樂活券可以一直用一直用！沒有過期的問題喔～也就是說如果我下禮拜再來的話也可以到配合店家享有消費折扣。

像這家很有意思的＂小食粑＂，賣的是迷你的掌中紅龜粿喔～口味超多樣的。

現場除了有賣蒸好熱騰騰的掌中粿之外，也有現煎的外皮恰恰口感既酥又Ｑ的紅龜粿呢。

連宜蘭名產鴨賞都可以在這裡吃到喔。

而這種三種口味一串的則是小福粿串，有紅豆芝麻麵茶以及綠豆三種口味。

指定飯店或民宿300元住宿現金折抵券(限飯店或民宿官網訂房)

話說剛剛在帝王行旅換面膜的時候啊，順便跟櫃檯小姐問了一下雙人房的房型，不過套票裡面也有帝王行旅的住宿現金折抵券300元，假如大家來礁溪玩一天玩累了也可以來這裡享有住宿折扣（雖然我已經跟圍事太太說好改天再帶她來礁溪玩兩天一夜再住這裡）。

她想了想剛好有間雙人房剛清潔完，問了主管後就很大方地帶我上去五樓直接參觀了～這就是宜蘭的人情味啦。

進房前我注意到這裡的房間號碼牌很別緻，似乎是特別定製的呢！

如果買了2580的台灣好行雙人兩天一夜套票的話啊，帝王行旅所提供的房型比這間略小一點但如果在谷歌姐姐那裡留五星好評就可以免費變到這種房型喔。

房間裡的浴室挺乾淨的，重點是………打開水龍頭就有溫泉水啦～可以在房間裡盡情地泡溫泉真的太爽了。

雖然現在所有旅館都不提供一次性的備品，但該有的還是有啦～洗髮精沐浴乳杯子礦泉水茶包什麼的都有，連拖鞋也有準備藍色的室內拖。

套票使用方法

當你從台灣好行網站成功購買套票後會收到一個加入line好友的連結，把宜蘭低碳旅遊通加入line好友之後進入聊天畫面，底下就會出現＂我的票券＂的選項，點下去就能看到內容啦！

我這次買的是礁溪線-溫泉樂活套票499元(一日券)

套票的內容超豐富的完全不敢相信會有這麼超值的旅遊套票啊～１是你當天可以任意乘坐台灣好行礁溪線的觀光巴士（綠１１線），２就是可以在礁溪溫泉公園裡的森林風呂泡湯～二十四小時營業而且不限平日或假日！這裡成人票就是250元了！再加上３下午茶券可以在礁溪答答咖啡或是路易莎咖啡礁溪店換到130元的餐點及飲品（超過自行補差價即可），４更可以到帝王行旅兌換一整盒！不是一片喔是一盒共三片的礁溪金泉水嫩金柑面膜～也可以到聯全麻糬換一顆手工麻糬！再加上７的眾多店家消費折扣券，個人覺得好像買了這套票還有賺的感覺喔！

再來跟大家介紹一下怎麼使用這個套票啊，比如說我想到森林風呂泡溫泉好了，我只要在櫃檯跟服務人員說要用台灣好行的套票，拿出手機點那個＂使用票券＂，櫃檯人員會給我六碼數字的核銷碼～按下確定後森林風呂就會收到通知，就可以衝進去爽爽地泡溫泉囉，用起來很方便呢，每一間配合店家的核銷碼都不一樣喔～

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