《義早早午餐》建功門市 | 導讀推薦

一、地址，怎麼前往?

二、1F座位區、B1座位區

三、菜單

四、菜色推薦





今天上班前和高中同學相聚《義早早午餐》建功門市! 雖然春雨綿綿，不過暖洋洋的橘黃色招牌還是給我們打氣與加油；帶大家一起來享用新竹清大學區Brunch早午餐吧!

建功門市，位於新竹市東區建功一路162號；這邊鄰近清大校區、門口有著地磚與綠樹、花圃等；氛圍很輕鬆中帶著忙碌! 依序上門的客人以新竹科學園區上班族、附近要上學的小朋友等；



檢視較大的地圖

汽車可以鄰近停光復中學(光復文化廣場)停車場、機車店門口前有停車格!

《義早早午餐》建功門市門店設計一樓有六個座位，另一半是開放式的廚房與結帳區域；和一般美式連鎖快餐門店相似。結帳區抬頭可見螢幕菜單、相當便利來訪客人；



可接受：Line Pay、街口支付、Apple Pay、全支付、現金等多元支付；也有提供FoodPanda、UberEat等外送!

半開放式廚房，可以窺見廚師做菜；張眼可見自己餐食製作、安心美味料理看的見!! 一樓享用餐食相當搖滾區、適合喜歡熱鬧滾滾的朋友們!

《義早早午餐》建功門市；菜單，拍攝於2025/3/6

義早早午餐 | 大麥智能餐飲 (連線進系統點餐)

找到喜歡的座位，使用手機掃碼點餐!

《義早早午餐》建功門市 1F 刀叉餐具與飲水，採用自助式取用；用餐完畢也自行放置廚餘與一般垃圾、回收垃圾分類等；

《義早早午餐》建功門市，B1區域；位置約有30個，很溫馨舒適! 提供書報閱讀、小朋友的共讀區域、自助餐盤刀叉、廚餘、垃圾回收、衛生紙自助等；

親子共讀區，應該是很多有小朋友家長喜歡的；小朋友品嘗完早餐可以在這邊活動與玩樂、家長可以品嘗早午餐與朋友相聚也照看小孩；相當親子友善!

B1區域，刀叉餐具與飲水，採用自助式取用；用餐完畢也自行放置廚餘與一般垃圾、回收垃圾分類等；有提供小朋友的座椅、方便家長餵食!

B1區域提供相當豐富的書報閱讀；喜歡安靜品嘗餐點後讀點雜誌文章的朋友，真心推薦前往!

我們品嘗的有：主廚香煎雞腿X法式嫩蛋、爆炒三杯蘿蔔糕、炭香燒肉義大利麵(青醬)、奶香金萱；

■ 炭香燒肉義大利麵 NT189

燒肉義大利麵，青醬醬汁相當濃郁滿分且充分沾附於義大利麵；每一口都醬香濃郁!! 燒肉調味適口、甜味滿滿、和青醬義大利麵很搭；

菜色也添加櫛瓜、玉米筍、胡蘿蔔、小番茄等青菜、讓品嘗的客人美味享用也營養均衡!

燒肉義大利麵(青醬)，每一口都醬香濃郁!! 燒肉調味甜味滿滿適口、和主菜青醬義大利麵相互搭配；完美演出!

■ 奶香金萱 NT45

奶香金萱，早餐店喝的到嚴選茶葉沖泡的茶品；一起早來就是幸福滿點!

金萱的茶葉特有茶香甘甜，沖入牛奶；奶香、茶香完美演繹!!

■ 爆炒三杯蘿蔔糕 NT69

爆炒三杯蘿蔔糕與一般早餐店料理不同，採用三杯料理!! 添加香蒜、葉末、乾辣椒，玉米筍、綿密入口即化的蘿蔔糕，呈現不同的微辣口感! 特別也相當美味!

微辣、綿密入口即化的蘿蔔糕有別於一般台式、港式料理；喜歡早午餐來一份蘿蔔糕的朋友，可以嘗鮮喔!

■ 主廚香煎雞腿X法式嫩蛋 NT239 (拼盤系列均附純茶一杯)

《義早早午餐》建功門市主廚香煎雞腿X法式嫩蛋，我個人挺喜歡這道主餐；膳食纖維蔬菜給的很多元也豐富!!義式黑胡椒炒蘑菇香菇、生菜沙拉添加甜甜的醬汁、烘烤栗子地瓜塊、小番茄、蘋果、法式吐司、主廚香煎雞腿排、法式嫩蛋! 也附上法式吐司可沾的蜂蜜醬，口味甜鹹都品嘗的到!!

香煎雞腿排，外酥內嫩；料理前有醃製過、成品產出特有的雞肉軟嫩香甜；一咬而下，美味完美呈現!! 法式嫩蛋也軟嫩可口、蛋香撲鼻!! 蘋果爽脆甜口、義式黑胡椒炒磨菇微辣微鹹、生菜脆爽沾附微酸微甜的沙拉、沾附蛋液，更香氣濃郁! 法式吐司軟嫩綿密外面還有點點糖粉、栗子地瓜烘烤之後水分蒸發更顯香甜；早餐這樣品嘗，營養滿分、也美味可口!!

生菜脆爽、沾附微酸微甜的沙拉醬；特喜歡這樣的口感! 蔬菜多多，我相當推薦!!

法式嫩蛋，軟嫩Q彈的口感、蛋香滿溢；喜歡法式早餐的朋友，肯定相當喜歡!!

義早早午餐 | 建功門市

電話：03-572 9292

地址：新竹市建功一路162號

官方line連結：https://lin.ee/oZAgBjQ

粉絲團：https://www.facebook.com/eatmorning162