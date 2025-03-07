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【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）- 內有小捲、芋頭、鮮蝦、丸子、炸鱸魚的超豐盛米粉湯

東門米粉攤
2025-03-07 17:38:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

 

自從上次吃了喜然熟成咖哩享初食堂後這次是第三次造訪東門市場，這間東門米粉攤也是東門市場內很熱門的餐廳，在GOOGLE有近2000則評論，一定要點他們的招牌海鮮芋頭米粉湯，裡面有滿滿的配料吃起來很滿足，米粉口感滑順湯頭鮮美，如果不喜歡吃米粉也有飯類等餐點可選。

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【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

▲每次來東門市場都覺得像迷宮，不過這次很順利就找到了東門米粉攤，外觀是紅磚搭配藍色油漆，蠻好認的。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

▲東門米粉攤菜單：招牌米粉湯有七種口味，飯類有四種可選，另外還有單點的小菜和主食類、湯類。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

▲東門米粉攤有兩區用餐空間，店內空間雖然不大但環境有在用心維護，座位也相當寬敞坐起來很舒適。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

▲醬料餐具在結帳櫃台前面，有需要可自行取用。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

滷肉飯 50元：滷肉飯是肥瘦各半類型，還有少量香菇讓我想起之前吃過的小王煮瓜，滷汁蠻夠味，但白飯偏軟不夠Q。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

涼拌時蔬 60元豆乾海帶滷蛋 40元：涼拌食蔬是玉米筍和花椰菜、豆皮的組合，剛從冰箱取出吃起來冰冰的，整體份量偏少。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

招牌海鮮芋頭米粉湯(小) 130元：他們的米粉是比較粗的類型，外觀白透口感有Q度，吸附了湯頭的精華吃起來很夠味。

 

【新竹食記】東門米粉攤（新竹東門市場店）

 

米粉配料.jpg

▲裡面的配料有炸爐魚肉、花枝圈、鮮蝦、芋頭塊、丸子，鮮蝦和花枝捲非常新鮮咬起來有脆度，芋頭綿密有濃濃芋香，炸爐魚肉肉質緊實無魚腥味，滿滿的料超級豐盛，這大概是我吃過有始以來最豐富的米粉湯了。

 

雞蛋糕短評：米粉是比較粗的類型，海鮮配料新鮮芋頭綿密，雞腿飯肉質軟嫩配菜是剛從冷藏取出吃起來冰冰的，魯肉飯的份量多偏肥肉系。


用餐環境★★★
餐點★★★★  
服務★★★
CP值★★★☆


【東門米粉攤新竹東門市場店美食資訊】

地址：新竹市東區大同路86號東門市場1116、1117攤號
電話：0908569816
官網：無
營業時間：11:00–14:00、16:30–20:00
外送：、foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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phone09-08569818
place新竹市東區大同路86號1116室
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美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.75
CP值
3.75
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