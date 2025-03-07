每年春天，台中不只有粉嫩的櫻花，還有一片金黃閃耀的黃花風鈴木花海，等著大家來拍美照

其中台中廍子公園就是超人氣的賞黃花風鈴木秘境

每當花季來臨，公園內的步道宛如鋪上一層金黃地毯，美到讓人屏息

如果你也想捕捉這場夢幻花季，那就快跟著這篇台中廍子公園黃花風鈴木賞花攻略

掌握最佳賞花時間、交通資訊、拍照技巧，一起迎接春天的黃金花雨吧

黃花風鈴木的花季通常落在3月中旬，但每年會因天氣影響花期

因此想要掌握台中廍子公園黃花風鈴木的最新花況

建議大家關注賞花社團或在IG上搜尋「廍子公園花況」，即時掌握開花進度

地址：台中市北屯區廍子路418號

🚗台中廍子公園交通方式＆停車資訊

🚌 大眾交通建議：

公車：搭乘台中市公車至「廍子公園站」，下車後步行約5分鐘即可抵達

捷運：搭乘台中捷運至「北屯總站」，再轉搭公車或騎YouBike前往

🚗 開車＆停車建議：附近有公園周邊停車格，但花季期間可能較難找到車位，建議提早前往

可停放至北屯區運動公園停車場，再步行約10分鐘抵達

機車族可以直接停放於公園周邊的人行道旁，機動性較高

來到台中廍子公園賞黃花風鈴木，當然不能錯過拍出夢幻美照的機會

📷 黃金花雨場景

找一棵開滿黃花的風鈴木站在樹下，微微仰頭，看著落下的花瓣，超有電影感

若有微風吹拂，可以請朋友幫忙錄製慢動作影片，捕捉黃金花瓣飄落的瞬間

黃金花毯氛圍照

花季後期，地面鋪滿掉落的黃花，這時候坐在花毯上或躺著拍攝，畫面超浪漫

若想增添仙氣感，可以穿白色或淺色洋裝，讓照片更唯美

夢幻黃金隧道

黃花風鈴木成排種植，走進花海步道中，隨手一拍就像電影場景

站在步道中央，利用手機廣角模式，可以拍出更壯觀的黃金花海

台中廍子公園的黃花風鈴木花季雖然短暫，但每年春天都吸引許多攝影迷與旅人前來朝聖，沉浸在這片金黃浪漫之中

想要拍出最美的黃金花海美照，記得挑對時間、選對角度，讓這趟賞花之旅變得更有收穫

趁著花季還在，快揪朋友、家人一起來台中廍子公園，感受這場春天限定的黃金花雨吧

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