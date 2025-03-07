隱身在鹿港新盛街一隅的健康餐盒店，雖然低調到不容易發現，卻擁有一群回購無數次的忠實粉絲！其中招牌塔香打拋豬大受歡迎，與市面上的打拋豬不同，採用低脂製作，口感輕盈又不油膩，根本停不下來涮嘴。此外，香蒜牛奶舒肥雞胸和舒肥板腱牛排也很厲害，鮮嫩多汁，每一口都讓人回味無窮。而且，從食材選擇到調味用料，店家一點也不手軟，餐盒的份量更是給得很霸氣，讓你吃得飽又健康。

位於鹿港中山路133號附近，坐落在新盛街與九曲巷交叉路口，距離鹿港第一市場大約3分鐘路程。店內除了提供外帶服務，也有內用空間，讓你可以現場享受美味。停車方面，附近有鹿港鎮立體停車場，步行也只需幾分鐘，基本上不難找到停車位，交通算便利。

最早從北斗起家，他們夫妻倆僅靠著小小工作室承接預訂單，戰戰兢兢地經營健康餐盒，憑著多年努力逐步建立起口碑，因緣際會下決定來到鹿港，重新開啟美味健康餐盒之路，取名為「御食健康餐盒」。店家秉持著家常料理的初心，嚴格把關每一項肉品、食材、調味料與蔬果，堅持以高標準製作餐點，因為自己平常也愛吃這些，才敢端上客人的餐桌，雖然一開始在鹿港默默無名，但憑藉著用心與好味道，逐漸透過口耳相傳打開知名度。

每到用餐時間，外帶客絡繹不絕。如果你和我一樣想內用，店裡也有提供內用座位，空間大約能容納14人左右。用餐環境以大面綠色牆為設計主軸，搭配簡約灰白色調，再融入植栽點綴，整體氛圍既舒適又放鬆，讓人不會覺得擁擠。

舒肥板腱牛排

Wow～如果你和我一樣愛吃牛肉，這份舒肥板腱牛排絕對必點！堅持使用板腱牛排原肉，經醃製獨門香料後真空舒肥，再以高溫煎至熟成，完美鎖住肉質的精華。輕輕一咬，嫩中帶點韌勁，牛排的肉汁瞬間在舌尖蔓延，這個口感一吃就上癮，也難怪老饕們都稱它為被牛排耽誤的店。

香蒜牛奶舒肥雞胸

光聽名字就覺得好有趣！什麼？牛奶居然能和舒肥雞胸結合？更厲害的是，他們選用嚴選台灣溫體雞胸肉，先用牛奶浸泡，再以低溫舒肥處理，完全顛覆傳統做法。每一口吃得到軟嫩多汁的口感，絲毫沒有澀感，冷掉後依然保持軟嫩，再加上獨家特調香蒜粉，層次感爆棚，一上桌就被嗑光光。

塔香打拋豬

塔香打拋豬是店裡的超人氣招牌！不同於一般用豆瓣醬和肉燥做法，他們選用國產溫體豬絞肉，以黃金比例肥瘦1:9，搭配獨特醬汁、新鮮檸檬汁和九層塔一起炒製。打拋豬幾乎全是瘦肉，吃起來輕盈不油膩，每一口都有淡淡的檸檬酸香，再加上塔香的後韻香氣，真的超下飯。

玫瑰海鹽嫩雞腿

天啊～我只能說，至今每一道都沒有踩雷！就連這道玫瑰海鹽嫩雞腿也超強，特別是當我一口咬下去，那脆皮的口感直接在腦海裡炸開，接著再咬第二口，立刻感受到溫體雞腿的嫩度與清甜，還有玫瑰海鹽與黑胡椒淡淡的香氣，我超愛～

三杯菌菇蔬食盒

蔬食主義者可以來試試五辛素的三杯菌菇蔬食盒。杏鮑菇切成塊狀，不僅方便入口，還柔嫩多汁，而且完全沒有菇的生味，醬香溫和不會太鹹，簡直是我的菜。

日式烤鯖魚

蝦咪！吃了這麼多健康餐盒，這是頭一次遇到鯖魚給得這麼厚！完全不是坊間那種超薄片鯖魚，這片鯖魚厚實到讓人驚豔，肉質鮮嫩細緻，一口咬下去能嚐到鯖魚最原始的風味，還不會過鹹，真的很推耶！

川式麻辣舒肥雞胸

除了健康餐盒的主食，想嘗試其他肉品也可以單點喔！我們加了65元，點了川式麻辣舒肥雞胸，淋上店家獨家熬煮的川式麻辣醬，一入口，辣椒香氣撲鼻而來，辣味後勁溫和，不會辣到讓人不舒服，而且那塊鮮嫩不柴的舒肥雞胸，吃起來有夠過癮。

店裡蔬食都是以清燙水煮方式，口感清爽脆口不油膩，味道也不會鹹。高麗菜是選用高山高麗菜，同時也是固定菜色，吃起來清爽脆口又鮮甜。第二格吃到的大黃瓜、蓮藕、木耳絲是每天輪替的當季菜色，讓人每次來都有新鮮感。更讚的是，菜量超霸氣，比坊間的還要多，老闆娘真的是大方又不手軟。

還能吃到半顆水煮蛋、花椰菜、蘋果，菜真的很澎湃。另外地瓜則是會66號、57號、紫玉地瓜輪替。

御食健康餐盒選用高成本的五穀黑米，外型屬於長米，色澤深紫黑，每一顆粒粒分明、飽滿十足，重點是吃起來既爽口又不軟爛。最後還有闆娘自製韓國雜菜，咬起來很Ｑ彈，鹹度剛剛好，對了～韓國雜菜也是每天替換，不是每次來都有唷。

每日隨機例湯

每日隨機例湯加購還能折10元，當天我們喝到的是鮭魚味噌湯，裡面的鮭魚肉隨機配給，我和小文分別吃到鮭魚的中間和頭部，鮭魚肉超細膩扎實，而且塊頭大，吃起來有夠過癮，湯頭溫潤順口，鮮味十足，每一口喝得滿足。

整體心得：其實我平常就有在吃健康餐盒，他們家的份量真的比坊間還要多，光是菜量就幾乎快滿起來，而且可以吃到多樣的菜色，絕對不僅僅是三格那麼簡單！再來是主食完全無雷，每一個都好吃，尤其是玫瑰海鹽嫩雞腿、塔香打拋豬、香蒜牛奶舒肥雞胸和舒肥板腱牛排，每個都好好吃。重點是米飯選用五穀黑米，熱量低又好消化，吃起來更健康，喜歡吃健康餐盒的你，絕對值得一試。

鹿港御食健康餐盒

地址:彰化縣鹿港鎮中山路133號(新盛街.九曲巷)

營業時間:10:30~13:30/16:00~19:00 (星期日公休)

電話:0911-268 367

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