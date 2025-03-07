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員林新力軍！尖峰時間人氣爆棚，只能現場候位！必點打拋豬、泰味脆皮豬，以及冬季限定草莓火鍋，嘎拋先生打拋專賣店

2025-03-07 23:50:00 文字：nana
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員林就能品嚐道地泰式打拋豬，免飛出國也能享受泰味。招牌打拋豬系列，選用三久無毒豬，炒得鹹香帶勁，讓人一吃就上癮！還有獨家泰味脆皮豬，外皮酥脆，搭配米線、生菜和辣勁海鮮醬，越吃越涮嘴。最後一定要來份冬季限定草莓火鍋草莓椰椰麻糬桶，雙倍草莓的浮誇美味，讓甜點控心動不已！

員林新力軍！尖峰時間人氣爆棚，只能現場候位！必點打拋豬、泰味脆皮豬，以及冬季限定草莓火鍋，嘎拋先生打拋專賣店

 

阿杜皇家集團的副品牌，首店位於台中第二市場，近期在員林火車站旁開設第二家分店，地理位置超便利，附近有多個收費停車場，搭火車也能輕鬆抵達。

員林新力軍！尖峰時間人氣爆棚，只能現場候位！必點打拋豬、泰味脆皮豬，以及冬季限定草莓火鍋，嘎拋先生打拋專賣店

主廚來自泰國，門口更引進泰國嘟嘟車。墨綠色門面與復古白磁磚，彷彿步入曼谷街頭，濃濃異國風情，讓更多人享受道地泰式打拋豬！

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就是這個！經過時驚喜發現竟然推出冬季限定的草莓椰椰麻糬桶和草莓火鍋，雙倍草莓享受，光是想像就讓人垂涎欲滴，我已經忍不住想衝進去嘗鮮。

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將老宅重新打造，融入泰式曼谷街頭風格元素，保留懷舊氛圍的同時，增添溫馨異國感。座位數雖多，但尖峰時段依然座無虛席，且無法訂位，想吃記得趁早來卡位。

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這個座位可以眺望窗外車水馬龍，搭配木編沙發椅和大象木雕椅，彷彿瞬間進入泰國的異國錯覺。

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走廊間綠植錯落點綴，陽光恣意灑落，搭配舒適的沙發座位，透過整片窗框映照出悠閒愜意的氛圍。

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二樓最裡側的座位區，彷彿擁有一絲小閣樓的氛圍，木質色調與線條感十足的綠色設計相互交織，給人一種舒服感。

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甜甜圈蝦餅

甜甜圈蝦餅是嘎拋先生員林店限定！內餡使用蝦仁與魚漿，裹上麵包粉炸至金黃香脆，大口咬下酥香飽滿，吃得到滿滿蝦餡，佐上特製甜雞醬，甜中帶微辣，層層美味在舌尖綻放，每一口都讓人回味無窮，強力推薦必點啊！

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泰國阿嬤手作餅乾

天啊～這款餅乾一吃就讓人停不下來，酥脆涮嘴，瞬間被秒殺！詢問店家才知道，這是正宗泰國阿嬤的手作餅乾，全部當天手工現煎，賣完就沒了。餅乾薄脆香酥，還帶有淡淡的椰香，讓人越吃越上癮。

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桶裝泰奶

太酷了！員林竟然能喝到1000CC超大桶裝泰奶，一口下去彷彿瞬間飛到泰國！嚴選泰國茶葉搭配鮮乳坊特A級鮮乳，雖然糖冰固定，但茶香濃郁，奶香滑順，甜而不膩，每一口都是滿滿的滿足感。

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打拋豬

打拋豬也很厲害！嚴選三久無毒豬，搭配親手摘種的新鮮打拋葉與獨家醬汁大火快炒，炒得香氣四溢，鹹香帶勁，肉質肥瘦適中，每一口都充滿層次感。旁邊還貼心附上辣椒魚露醬，增添香辣風味，接著重頭戲還有泰國香米搭配邪惡的無骨雞荷包蛋，外皮煎得金黃酥脆，一刀劃開，濃稠金黃蛋液緩緩流下，與粒粒分明的白飯完美融合，此時再夾一口打拋豬，鹹香、蛋香、米飯香層層交織，真的涮嘴到不行。

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泰味脆皮豬

嘎拋先生的獨家超泰吃法，每日限量，晚來可就吃不到！嚴選三久無毒豬五花肉，製作過程相當費工，光是半成品就需先烘烤再風乾兩天。出餐前搭配新鮮生菜、特製海鮮醬、米線、薄荷與香菜一起享用，脆皮豬的外皮超酥脆，肉質彈牙有嚼勁，佐上酸辣帶勁的海鮮醬，與清爽的米線與生菜相互交織，滋味豐富，讓人一吃就愛上。

 

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草莓椰椰麻糬桶

冬季限定的浮誇系「草莓椰椰麻糬桶」來啦！選用鮮乳坊特A級鮮乳現煮麻糬，搭配濃郁特調椰奶、Q彈的草莓冰粉，還有脆口彈牙的進口馬諦，更浮誇的是，裡頭藏著手作草莓爆爆珠，一咬就噴汁，最後淋上自己熬煮的草莓醬，以及三顆草莓串點綴。上桌時，拿起草莓沾裹麻糬，竟然會牽絲，入口酸酸甜甜，奶香四溢，層次感超豐富，甜而不膩，每一口都是滿滿草莓風暴。

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草莓火鍋

滿滿草莓尬上泰國進口雪花冰，少女心大噴發，超級欠吃！剛看到「草莓火鍋」，心裡還在疑惑：這是熱的嗎？ 結果仔細一看照片，才發現這其實是泰式草莓雪花冰！

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獨特的泰國作法，底層鋪上雪酪，接著層層堆疊草莓冰粉、草莓粒、草莓爆爆珠，最後蓋上香甜牛奶冰酥，再鋪滿新鮮草莓，整碗澎湃又罪惡，光看就要失守。旁邊還貼心附上草莓醬，想要更濃郁就自己淋。重點是牛奶冰酥細膩綿密，甜度恰到好處，入口即化，真的越吃越涮嘴，停不下來。

員林新力軍！尖峰時間人氣爆棚，只能現場候位！必點打拋豬、泰味脆皮豬，以及冬季限定草莓火鍋，嘎拋先生打拋專賣店

 

整體心得:吃完嘎拋先生真的讓人滿足！最讓我印象深刻的就是打拋豬，雖然點了無辣，但鹹香帶勁，肉質肥瘦剛剛好，拌飯一口接一口超涮嘴。泰味脆皮豬也是一絕，外皮酥脆，每一口都充滿泰式風味，根本停不下來。最後一定要點草莓火鍋和泰式奶茶，完美收尾，泰式控絕對不能錯過，真的太讚了。

員林新力軍！尖峰時間人氣爆棚，只能現場候位！必點打拋豬、泰味脆皮豬，以及冬季限定草莓火鍋，嘎拋先生打拋專賣店

 

 

MR.GAPAO嘎拋先生-打拋專賣店(員林店)

地址:彰化縣員林市中山路一段826號

營業時間:11:30~14:30/16:30~20:00；六日11:30~20:00

電話: 04 836 1963(現場候位/不提供訂位)

粉絲團:MR.GAPAO嘎拋先生-打拋專賣店

 

 

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