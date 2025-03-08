再訪這間嘉義民雄老字號 羅記民雄肉包，上次跟家人來也一段時間了

這次特地再來吃這間傳承三代，飄香超過一甲子的太陽肉包、人氣蘿蔔糕

羅記民雄肉包目前已經快超過70年，店家阿嬤早期魚市場對面擺攤賣肉包饅頭

後來轉戰店面，以前還是民雄在地人的24小時速食美食店

疫情後就調整了時間，不過晚餐宵夜場一樣可以吃到

嘉義美食不僅有方塊酥、雞肉飯、砂鍋魚頭、民雄鵝肉

這間羅記民雄肉包也是在地有名

很多人都會專程來買肉包饅頭、招牌蘿蔔糕、阿爸特調的蒜蓉醬油膏

羅記民雄肉包 嘉義美食 嘉義伴手禮

位置:嘉義縣民雄鄉建國路一段171號

營業時間： 07:20~23:00

電話號碼： 05 226 7323

IG:luojibao

粉絲團：Facebook

就是這間民雄肉包，鄰近民雄車站

上次跟朋友來從車站走到這邊來買伴手禮、肉包美食

已經開69年，邁向70年的老店 民雄肉包，把阿嬤的好手藝繼續傳承下去

每次來異地旅遊，都會尋覓在地老店，這次推薦這間 羅記民雄肉包

店鋪有升級改裝過，門口也很日系文青

不趕時間可以在門口吃肉包、配豆漿飲品

門市還有賣牛肉麵、港式蒸籠、花生煉乳炸饅頭、阿爸的蘿蔔糕，裡面還設置內用區

嘉義民雄在地人的美食天堂，店鋪有冷氣、有廁所，可以舒適用餐

羅記民雄肉包位置很好找，就在 星巴克 嘉義民雄門市 旁

門口都可以臨時停車，可以直接進來買羅記民雄肉包

這裡還有賣阿爸特調的蒜蓉醬油膏

蒜蓉醬油糕一開始是二代老闆為了蘿蔔糕特調製作

口味特別，意外受到很多客人喜歡

還有很多公司行號團購、整個掃台購買唷!

很百搭萬用的醬油膏，一罐才80元～～～

台中有東泉辣椒醬、嘉義民雄有羅記民雄肉包 <蒜蓉醬油膏>

蒜味很足夠，家裡的孩子也愛，說甜甜蒜香很好吃

帶有濃郁蒜香與尾韻酸度，很百搭的沾醬，推薦可以入手

像我們平常日來也是要小排隊，加上不趕時間我們選擇了內用

檯面有菜單可以拿，可以劃完單再到櫃檯點餐、結帳

現場就要吃個熱呼呼的肉包，吃完再繼續買

超過數十種的肉包、饅頭，不吃鹹的還有甜包系列、饅頭

不趕時間可以跟我們內用

被肉包店耽擱的冠軍蘿蔔糕

是二代老闆所研發的，過年過節最搶手的 蘿蔔糕

很多朋友說蘿蔔糕比肉包好吃～～嘉義伴手禮推薦可以追～

羅記港式蘿蔔糕2.4斤，冷藏保存

現場也有賣已經油煎的熟食蘿蔔糕，可以先嚐鮮，吃喜歡在外帶～～

很多人都專程來買蘿蔔糕手提禮盒，裡面有兩份 羅記港式蘿蔔糕2.4斤+一罐萬用沾醬

民雄肉包傳承一甲子，早期民雄人的24小時速食店

到現在很多家庭客、家人帶著孩子會一起來用餐

招牌人氣肉包、金沙肉包，還有獲得嘉義縣美食爭霸戰金牌的蘿蔔糕，都要吃

甜包也很受歡迎，當天去冰箱內已經被掃光，還沒補貨

大人小孩都愛的鮮奶饅頭，使用瑞穗鮮奶製作，清新乳香很好吃

可以買一些冷藏肉包、饅頭回家，當晚餐宵夜或者早餐

現場也可以熱呼呼現吃

招牌肉包、蛋黃肉包、金沙肉包、鮮奶饅頭都是我們會回購的

內用就會裝盤子，便利享用

店鋪有冷氣可以吹，後面還有廁所可使用

還有賣茶葉蛋，來羅記民雄肉包還有麵食、蛋餅、港式燒賣、牛肉麵、招牌金治肉魯飯

果然是在地人最便利美食好所在

早上7點20營業到晚上11點，早餐、午餐、下午茶也能搞定

晚班的朋友還可以來吃宵夜

招牌金治肉魯飯

獨家的金治肉魯飯，是充滿阿嬤味道的米飯

上面的肉燥就是使用招牌肉包內餡

搭配半熟蛋、酸菜、肉鬆，充滿阿嬤愛的家常味道

半熟蛋上面還有萬用醬，帶出蒜香提味

料真的很澎派，保有肥肉香氣入口即化

還能咀嚼到香菇、絞肉，很開胃下飯

古早味紅茶豆漿、豆漿

使用非基改黃豆製作的豆漿很香醇

讓我更愛的是紅茶豆漿，多了茶香引出豆漿味，喝完很有飽足感

紅燒牛肉刀削麵

肉包店居然還有賣牛肉麵，使用的是牛腩搭配刀削麵

甘甜香醇的湯頭，不膩口

牛肉麵內有酸菜、青江菜，酸菜很清脆開胃唷！

刀削麵條很彈牙，帶出紅燒湯頭香醇

牛腩好咀嚼唷～咬下還爆出湯汁！

羅記招牌蘿蔔糕

一定要現場點來吃，熱熱的很綿密

帶出蘿蔔糕香甜與臘肉、蝦米風味

表面煎恰恰，香甜好吃

沾上萬用醬，引出蒜味與尾韻的酸度，真的很百搭

嘉義美食 冠軍金牌的蘿蔔糕，名不虛傳

肉包可以混搭，只要10顆就會使用盒子裝

亦可買冷藏，回家可以復熱即可享用，尼力喜歡讓家人當早餐吃

底紙的顏色可以對應盒子上面的顏色，就是肉包的口味

蛋黃肉包

還以為我拿到比較特別的肉包，蛋黃居然在肉包底下！！

詢問之下才知道蛋黃肉包的蛋黃都在肉包底下

阿嬤以前就是這樣製作，成為全台最獨家的蛋黃肉包

是不是阿嬤之前忘記放進去？！後來將就這樣做下去～～

拿到手的蛋黃肉包，我稱它為太陽肉包

蛋黃的顏色於肉包底部綻放開來，真的很像太陽光芒

軟綿滋味帶出蛋黃鹹香，外皮帶Q，不僅有絞肉的香甜還有竹筍的脆度讓我很愛

招牌肉包沒有蛋黃也好吃

竹筍真的很加分，讓3：7的肥肉瘦肉比例可以完美融合

花生煉乳炸饅頭

一定要吃黃金炸饅頭，上面還灑上花生、淋上煉乳

原本不是很餓都開胃了

趁熱吃帶有酥脆口感，帶出顆粒口感的花生香氣，煉乳調味剛剛好

單純的鮮乳饅頭很耐吃，嘴裡越吃越自然乳香，保有Q度

金沙肉包

溫體絞肉搭配蛋黃一起攪拌製作，所以香甜中會引出鹹香

外皮的黑糖皮也不擔心太搶味，帶有優雅的鹹甜風味

包子饅頭都要買很多盒，才夠回家分送

店鋪內還有徊想手作坊的堅果，店員說都是自家烘烤製作

過年過節都很搶手，喜歡堅果的饕客可以順便帶

現場還有夏威夷豆、腰果，都是店家自家烘烤，可以一起選購

內用環境很寬敞，不用邊走邊吃、不用車上吃

肉包、美食就該現場熱熱吃

門口也可以拍拍網美照

年輕人很喜歡門口愜意的吃肉包饅頭

對了！也有廁所～男女分開，很乾淨唷！

民雄吃香喝辣很簡單，可以來羅記民雄肉包小休憩、吃美食、買老字號肉包伴手禮

嘉義老字號，羅記民雄肉包 GET IT～

羅記民雄肉包 嘉義美食 嘉義伴手禮

位置:嘉義縣民雄鄉建國路一段171號

營業時間： 07:20~23:00

電話號碼： 05 226 7323

IG:luojibao

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