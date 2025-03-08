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傳承三代飄香超過一甲子的太陽肉包，阿嬤滋味肉包饅頭、阿爸冠軍蘿蔔糕、特色小點可內用 x 嘉義民雄美食、民雄肉包 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-08 09:37:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

傳承三代飄香超過一甲子的太陽肉包，阿嬤滋味肉包饅頭、阿爸冠軍蘿蔔糕、特色小點可內用 x 嘉義民雄美食、民雄肉包 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

再訪這間嘉義民雄老字號 羅記民雄肉包，上次跟家人來也一段時間了
這次特地再來吃這間傳承三代，飄香超過一甲子的太陽肉包、人氣蘿蔔糕
羅記民雄肉包目前已經快超過70年，店家阿嬤早期魚市場對面擺攤賣肉包饅頭

後來轉戰店面，以前還是民雄在地人的24小時速食美食店
疫情後就調整了時間，不過晚餐宵夜場一樣可以吃到

嘉義美食不僅有方塊酥、雞肉飯、砂鍋魚頭、民雄鵝肉
這間羅記民雄肉包也是在地有名
很多人都會專程來買肉包饅頭、招牌蘿蔔糕、阿爸特調的蒜蓉醬油膏

羅記民雄肉包 嘉義美食 嘉義伴手禮
位置:嘉義縣民雄鄉建國路一段171號
營業時間： 07:20~23:00
電話號碼： 05 226 7323
IG:luojibao
粉絲團：Facebook

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就是這間民雄肉包，鄰近民雄車站
上次跟朋友來從車站走到這邊來買伴手禮、肉包美食

已經開69年，邁向70年的老店 民雄肉包，把阿嬤的好手藝繼續傳承下去
每次來異地旅遊，都會尋覓在地老店，這次推薦這間 羅記民雄肉包

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店鋪有升級改裝過，門口也很日系文青
不趕時間可以在門口吃肉包、配豆漿飲品
門市還有賣牛肉麵、港式蒸籠、花生煉乳炸饅頭、阿爸的蘿蔔糕，裡面還設置內用區

嘉義民雄在地人的美食天堂，店鋪有冷氣、有廁所，可以舒適用餐

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羅記民雄肉包位置很好找，就在 星巴克 嘉義民雄門市 旁
門口都可以臨時停車，可以直接進來買羅記民雄肉包

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這裡還有賣阿爸特調的蒜蓉醬油膏
蒜蓉醬油糕一開始是二代老闆為了蘿蔔糕特調製作
口味特別，意外受到很多客人喜歡
還有很多公司行號團購、整個掃台購買唷!

很百搭萬用的醬油膏，一罐才80元～～～

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台中有東泉辣椒醬、嘉義民雄有羅記民雄肉包 <蒜蓉醬油膏>
蒜味很足夠，家裡的孩子也愛，說甜甜蒜香很好吃

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帶有濃郁蒜香與尾韻酸度，很百搭的沾醬，推薦可以入手

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像我們平常日來也是要小排隊，加上不趕時間我們選擇了內用

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檯面有菜單可以拿，可以劃完單再到櫃檯點餐、結帳

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現場就要吃個熱呼呼的肉包，吃完再繼續買

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超過數十種的肉包、饅頭，不吃鹹的還有甜包系列、饅頭

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不趕時間可以跟我們內用

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被肉包店耽擱的冠軍蘿蔔糕
是二代老闆所研發的，過年過節最搶手的 蘿蔔糕
很多朋友說蘿蔔糕比肉包好吃～～嘉義伴手禮推薦可以追～

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羅記港式蘿蔔糕2.4斤，冷藏保存
現場也有賣已經油煎的熟食蘿蔔糕，可以先嚐鮮，吃喜歡在外帶～～

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很多人都專程來買蘿蔔糕手提禮盒，裡面有兩份 羅記港式蘿蔔糕2.4斤+一罐萬用沾醬

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民雄肉包傳承一甲子，早期民雄人的24小時速食店
到現在很多家庭客、家人帶著孩子會一起來用餐

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招牌人氣肉包、金沙肉包，還有獲得嘉義縣美食爭霸戰金牌的蘿蔔糕，都要吃

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甜包也很受歡迎，當天去冰箱內已經被掃光，還沒補貨
大人小孩都愛的鮮奶饅頭，使用瑞穗鮮奶製作，清新乳香很好吃

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可以買一些冷藏肉包、饅頭回家，當晚餐宵夜或者早餐
現場也可以熱呼呼現吃

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招牌肉包、蛋黃肉包、金沙肉包、鮮奶饅頭都是我們會回購的

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內用就會裝盤子，便利享用
店鋪有冷氣可以吹，後面還有廁所可使用

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還有賣茶葉蛋，來羅記民雄肉包還有麵食、蛋餅、港式燒賣、牛肉麵、招牌金治肉魯飯

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果然是在地人最便利美食好所在
早上7點20營業到晚上11點，早餐、午餐、下午茶也能搞定
晚班的朋友還可以來吃宵夜

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招牌金治肉魯飯
獨家的金治肉魯飯，是充滿阿嬤味道的米飯
上面的肉燥就是使用招牌肉包內餡
搭配半熟蛋、酸菜、肉鬆，充滿阿嬤愛的家常味道

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半熟蛋上面還有萬用醬，帶出蒜香提味

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料真的很澎派，保有肥肉香氣入口即化
還能咀嚼到香菇、絞肉，很開胃下飯

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古早味紅茶豆漿、豆漿
使用非基改黃豆製作的豆漿很香醇
讓我更愛的是紅茶豆漿，多了茶香引出豆漿味，喝完很有飽足感

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紅燒牛肉刀削麵
肉包店居然還有賣牛肉麵，使用的是牛腩搭配刀削麵

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甘甜香醇的湯頭，不膩口

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牛肉麵內有酸菜、青江菜，酸菜很清脆開胃唷！

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刀削麵條很彈牙，帶出紅燒湯頭香醇
牛腩好咀嚼唷～咬下還爆出湯汁！

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羅記招牌蘿蔔糕
一定要現場點來吃，熱熱的很綿密
帶出蘿蔔糕香甜與臘肉、蝦米風味

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表面煎恰恰，香甜好吃

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沾上萬用醬，引出蒜味與尾韻的酸度，真的很百搭
嘉義美食 冠軍金牌的蘿蔔糕，名不虛傳

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肉包可以混搭，只要10顆就會使用盒子裝
亦可買冷藏，回家可以復熱即可享用，尼力喜歡讓家人當早餐吃

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底紙的顏色可以對應盒子上面的顏色，就是肉包的口味

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蛋黃肉包
還以為我拿到比較特別的肉包，蛋黃居然在肉包底下！！
詢問之下才知道蛋黃肉包的蛋黃都在肉包底下
阿嬤以前就是這樣製作，成為全台最獨家的蛋黃肉包

是不是阿嬤之前忘記放進去？！後來將就這樣做下去～～

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拿到手的蛋黃肉包，我稱它為太陽肉包
蛋黃的顏色於肉包底部綻放開來，真的很像太陽光芒

軟綿滋味帶出蛋黃鹹香，外皮帶Q，不僅有絞肉的香甜還有竹筍的脆度讓我很愛

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招牌肉包沒有蛋黃也好吃
竹筍真的很加分，讓3：7的肥肉瘦肉比例可以完美融合

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花生煉乳炸饅頭
一定要吃黃金炸饅頭，上面還灑上花生、淋上煉乳
原本不是很餓都開胃了

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趁熱吃帶有酥脆口感，帶出顆粒口感的花生香氣，煉乳調味剛剛好

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單純的鮮乳饅頭很耐吃，嘴裡越吃越自然乳香，保有Q度

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金沙肉包
溫體絞肉搭配蛋黃一起攪拌製作，所以香甜中會引出鹹香
外皮的黑糖皮也不擔心太搶味，帶有優雅的鹹甜風味

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包子饅頭都要買很多盒，才夠回家分送

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店鋪內還有徊想手作坊的堅果，店員說都是自家烘烤製作
過年過節都很搶手，喜歡堅果的饕客可以順便帶

現場還有夏威夷豆、腰果，都是店家自家烘烤，可以一起選購

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內用環境很寬敞，不用邊走邊吃、不用車上吃
肉包、美食就該現場熱熱吃

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門口也可以拍拍網美照

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年輕人很喜歡門口愜意的吃肉包饅頭

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對了！也有廁所～男女分開，很乾淨唷！

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民雄吃香喝辣很簡單，可以來羅記民雄肉包小休憩、吃美食、買老字號肉包伴手禮

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嘉義老字號，羅記民雄肉包 GET IT～

 

羅記民雄肉包 嘉義美食 嘉義伴手禮
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服務品質
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