↑又到了吃松葉蟹的季節~經查每年11月至隔年的3月20日

是松葉蟹的解禁期~今年歡樂四人幫終於跟上腳步

在228這天~我們在六福萬怡酒店~敘日全日餐廳~

↑敘日星馬奇饗~於2月6日起~帶我們一起探索東南亞美食

期間限定餐檯~酸香鹹辣~等您來品嚐~

↑11點30分由服務人員帶領食客~1組組的進餐廳用餐

小青快速拍下這淨空畫面~六福萬怡酒店之敘日餐廳

位於台鐵南港站~前往city link B棟~搭上電梯

直上七樓即可抵達~

↑餐廳光線明亮~中間是白色大理石餐檯~取餐動線流暢

空間寬敞~座位舒適~服務員也非常的笑臉貼心

在這用餐備受禮遇~觀感極佳~

↑左邊是整面的落地窗~戶外是空中日光庭院

綠意盎然~今日天氣晴朗~到戶外曬曬太陽~感覺還不錯

若不說我們在七樓~還以為就在一樓的大庭院呢~

↑我們的位置~每桌位上~都擺了二副特殊的工具

剪刀及小長叉~原來是讓食客吃松葉蟹的道具~

↑114年2月28日週五的午餐~228連假第1天

歡樂四人幫~趕在2月份最後一天~再來慶祝乙次

生日及情人節快樂~舉杯~準備開動囉~

↑吃飯前~先來瞧瞧餐檯上的美食

從冷盤開始~歐陸冷肉盤

↑精選起司盤

↑煙燻鮭魚盤~這道食物~很受菁夫婦的喜歡~

↑各式精選壽司~炙燒牛肉花壽司~海苔壽司~綜合花壽司

稻荷壽司~各式握壽司

↑現握日式手卷~由大廚為您服務

現點現做~絕對超級新鮮美味~

↑鷄尾酒醬漬魚子生蠔

↑日式生食級干貝~沒有限制拿的數量

看大家都拿好大一盤~我們桌上也有一小盤喔~

↑各式生魚片~今日有鮪魚~鯛魚~鮭魚~旗魚~海鱺魚等

↑北海道帝王蟹~又稱松葉蟹或鱈場蟹

以豐滿的蟹和鮮甜的海味聞名~是日本料理

不可或缺的珍饈~是最受歡迎的食材~沒有之一是唯一~

↑海鮮類~海瓜子~小章魚~花枝~淡菜~鳳螺~九孔鮑

搭配副角群~檸檬角~薑醋汁~鷄尾酒醬~台式五味醬

↑白熟蝦~小青的最愛~但今日竟沒吃半隻~

↑瞧瞧~這區~只要小青一抬眼~隨時都是這麼多人在排隊

好不容易終於排到我家爸爸拿取松葉蟹~

↑各式鮮蔬沙拉吧~這區顯的有些冷清了~

↑另一邊是各式熱炒區~剛開始用餐時~這區人較少

小青就從這先下手了~

↑披薩二口味~馬拉盞總匯佛卡夏~咖椰香蕉甜披薩

竟然還備了辣椒粉~墨西哥莎莎醬~煉乳~等配件

↑可自製馬來風味的椰漿飯~是一種既香又辣的飯食

主廚們準備了各式超級豐盛的配料~水煮蛋~蕃茄

小魚乾~小黃瓜~油炸花生~參巴辣椒醬~看來辣的程度

應該會很厲害喔~

↑義式蕃茄燉蔬菜~酥炸XO醬蘿蔔糕~鷄肉咖哩叻沙

印度烤餅~小青在這區用印度烤餅亂加一通

也覺得超級好吃~

↑燒烤牡蠣~現烤時令鮮魚~蒜香炸鷄搭參巴醬

牡蠣也沒有限制拿取數量~主廚貼心為每一顆牡蠣

協助開殼~吃起來非常的方便~新鮮好吃~

↑法式春蔬燉羊肉~百里蒜香貽貝~蒜香海鮮義大利麵

↑星洲炒米粉~金不換沙嗲蛋黃蝦~勃根地紅酒燉牛頰

小青覺得炒米粉真好吃~夾了二次呢~

↑上湯鮮菇煮拉拉~新加坡咖喱魚~現烤季節時蔬

那咖喱魚覺得軟糯Q彈有咬勁~季節時蔬口感很不錯

小青均夾取2次~

↑奶油松露洋芋泥~飄香仁當鷄~

以上菜色幾乎都是~星馬最佳美食~

↑湯品3款~椰子清補涼鷄湯~巴生肉骨茶~培根海鮮巧達濃湯

都是非常有特色的湯品~

↑蒸籠類~蒸花生~蒸玉米~魚子燒賣~叉燒包~芋頭包

火腿燒賣~蒲燒鰻油飯~這兒有個注意事項

貼心提醒~掀蓋時請留意蒸氣高温

若服務大廚剛好在旁~也會協助掀蓋~

↑這區是自煮區~除大家熟悉的烈日生燙牛肉湯

更有道地的Laksa海味咖沙鍋~愛什麼料自己加

讓叻沙鍋更澎湃好吃~

↑接下來是甜點區~煎蕊摩摩喳喳~本餐廳為食客

準備了超級道地的食材~芋頭~西谷米~波羅蜜

紅毛丹~亞達子~椰奶等~小青全加了一些

真是超級風味~好喝到製做了二碗~口味真是讚~

↑現場特製的烈日鬆餅~搭配各式風味醬~

↑各式小巧甜點~馬卡龍~生巧克力

↑各式新鮮水果

↑尤如烘培坊~各式好吃有咬勁的麵包

↑提供德式鮮釀~絕對暢快好喝的金車柏克金啤酒

↑飲料群~六福皇宮關西仙草茶~西瓜汁~柳橙汁

六福皇宮頤園酸梅湯~更有馬來虎咬獅~這是MILO+咖啡

調配完美的黃金比例濃厚口味的飲品~

↑各式茶包

↑瞧~228連假第1天~大家犒賞自己挑剔的嘴

來客挺多~是否都像歡樂四人幫一樣~找好時機

好理由~吃好料呢~

↑最後還發現~竟有自製的手作提拉米蘇

它就在進入餐廳的旁邊~差點沒看到它

做出來的口味~果然一模一樣~超厲害~

↑終於來到真的開動時刻~看看我們吃些什麼好料~

↑挺受菁夫婦歡迎的煙燻鮭魚~

↑生食級干貝~聽在坐的三位說~不用沾醬

直接吃十分鮮甜~可惜了小青不吃生食~

↑各式壽司~來一盤~

↑這盤肯定是小青的~帶小青吃自助buffet其實有點浪費

不吃牛~不吃羊~更不吃生食的生魚片~干貝等

但爸爸說~愛吃什麼就取什麼~就是buffte最大特色

吃的就是一種感覺~哇~真是超級感謝~也太幸福~

↑金車柏克金碑酒來3杯~這回是我家爸爸不喝啤酒喔~

↑重點吃食松葉蟹~這可是假日限定加碼~嚴選

北海道進口松葉蟹~可以吃到飽~想來很多人

都是衝著它來的~

↑我家爸爸努力的剪開蟹腳~還為小青服務

因為需要用點力氣才能將蟹腳剪開~

↑蟹下殼的蟹腳~肥美鮮甜~真的超級美味~

↑哈~跟甜點~飲品再合拍一張~這是歡樂四人幫

多年聚會~第1次吃松葉蟹~值得記錄~

↑小青自己手作的提拉米蘇~雖然有點醜

但口感及美味~絕對是平時我們吃的味道~

↑好吃的摩摩喳喳~若有碎冰塊~就更讚了~

↑最後的甜點+咖啡~完美的結束午餐時刻~

↑敘日吃到飽餐廳~優惠項目挺多~來用餐前

都可電話詢問~哪些優惠適合自己~本餐是

生日快樂~四人同行一人免費~開心~

↑在敘日全日餐廳~本季星馬奇饗~南洋美食季

歡樂四人幫合影留戀~228連假~情人節&生日快樂喔~

↑2點結束用餐~來到六福萬怡酒店大廳~有這可愛機器人

一見到人會說~您好~歡迎光臨~有什麼為您服務的

有任何事都可以問我喔~結果小青問了幾個問題

它都說~唉呀這個知識~管理員姐姐竟然還沒教我呢

真的太可愛~它還會回~聽到你的稱讚~我真的好開心

謝謝您~哈~真的令人開心愉悅的對話~

↑228這天是農曆2月初一~菁夫婦家需早晚上香

且今日天氣晴朗~氣温上看25度以上~戶外太熱了

我們就在CITY LINK舉辦的活動~毛起來玩

看看這隻可愛的懶貓~到處走走逛逛~消消食囉~

↑店家資訊

店名~敘日全日餐廳 台北六福萬怡酒店

地址~台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

電話~02- 6615-6526

營業時間~早餐 06:30-10:00 午餐 11:30-14:00

下午茶 14:30-16:30 晚餐 17:30-21:00