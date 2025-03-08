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台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠~四人同行壽星免費~南港車站南出口~

2025-03-08 12:09:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

小青姐姐

   台北萬福六怡酒店敘日吃到飽餐廳~

  ↑又到了吃松葉蟹的季節~經查每年11月至隔年的3月20日

    是松葉蟹的解禁期~今年歡樂四人幫終於跟上腳步

    在228這天~我們在六福萬怡酒店~敘日全日餐廳~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑敘日星馬奇饗~於2月6日起~帶我們一起探索東南亞美食

    期間限定餐檯~酸香鹹辣~等您來品嚐~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠     

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   ↑11點30分由服務人員帶領食客~1組組的進餐廳用餐

    小青快速拍下這淨空畫面~六福萬怡酒店之敘日餐廳

    位於台鐵南港站~前往city link B棟~搭上電梯

    直上七樓即可抵達~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑餐廳光線明亮~中間是白色大理石餐檯~取餐動線流暢

    空間寬敞~座位舒適~服務員也非常的笑臉貼心

    在這用餐備受禮遇~觀感極佳~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑左邊是整面的落地窗~戶外是空中日光庭院

    綠意盎然~今日天氣晴朗~到戶外曬曬太陽~感覺還不錯

    若不說我們在七樓~還以為就在一樓的大庭院呢~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑我們的位置~每桌位上~都擺了二副特殊的工具

    剪刀及小長叉~原來是讓食客吃松葉蟹的道具~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠   

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      ↑114年2月28日週五的午餐~228連假第1天

    歡樂四人幫~趕在2月份最後一天~再來慶祝乙次

    生日及情人節快樂~舉杯~準備開動囉~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑吃飯前~先來瞧瞧餐檯上的美食

    從冷盤開始~歐陸冷肉盤

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  ↑精選起司盤

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  ↑煙燻鮭魚盤~這道食物~很受菁夫婦的喜歡~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑各式精選壽司~炙燒牛肉花壽司~海苔壽司~綜合花壽司

    稻荷壽司~各式握壽司

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  ↑現握日式手卷~由大廚為您服務

    現點現做~絕對超級新鮮美味~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑鷄尾酒醬漬魚子生蠔

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  ↑日式生食級干貝~沒有限制拿的數量

    看大家都拿好大一盤~我們桌上也有一小盤喔~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑各式生魚片~今日有鮪魚~鯛魚~鮭魚~旗魚~海鱺魚等

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  ↑北海道帝王蟹~又稱松葉蟹或鱈場蟹

    以豐滿的蟹和鮮甜的海味聞名~是日本料理

    不可或缺的珍饈~是最受歡迎的食材~沒有之一是唯一~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑海鮮類~海瓜子~小章魚~花枝~淡菜~鳳螺~九孔鮑

    搭配副角群~檸檬角~薑醋汁~鷄尾酒醬~台式五味醬

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  ↑白熟蝦~小青的最愛~但今日竟沒吃半隻~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑瞧瞧~這區~只要小青一抬眼~隨時都是這麼多人在排隊

    好不容易終於排到我家爸爸拿取松葉蟹~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠   

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  ↑各式鮮蔬沙拉吧~這區顯的有些冷清了~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑另一邊是各式熱炒區~剛開始用餐時~這區人較少

    小青就從這先下手了~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑披薩二口味~馬拉盞總匯佛卡夏~咖椰香蕉甜披薩

    竟然還備了辣椒粉~墨西哥莎莎醬~煉乳~等配件

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  ↑可自製馬來風味的椰漿飯~是一種既香又辣的飯食

    主廚們準備了各式超級豐盛的配料~水煮蛋~蕃茄

    小魚乾~小黃瓜~油炸花生~參巴辣椒醬~看來辣的程度

    應該會很厲害喔~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑義式蕃茄燉蔬菜~酥炸XO醬蘿蔔糕~鷄肉咖哩叻沙

    印度烤餅~小青在這區用印度烤餅亂加一通

    也覺得超級好吃~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑燒烤牡蠣~現烤時令鮮魚~蒜香炸鷄搭參巴醬

    牡蠣也沒有限制拿取數量~主廚貼心為每一顆牡蠣

    協助開殼~吃起來非常的方便~新鮮好吃~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑法式春蔬燉羊肉~百里蒜香貽貝~蒜香海鮮義大利麵

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  ↑星洲炒米粉~金不換沙嗲蛋黃蝦~勃根地紅酒燉牛頰

    小青覺得炒米粉真好吃~夾了二次呢~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑上湯鮮菇煮拉拉~新加坡咖喱魚~現烤季節時蔬  

    那咖喱魚覺得軟糯Q彈有咬勁~季節時蔬口感很不錯

    小青均夾取2次~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑奶油松露洋芋泥~飄香仁當鷄~

    以上菜色幾乎都是~星馬最佳美食~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠   

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  ↑湯品3款~椰子清補涼鷄湯~巴生肉骨茶~培根海鮮巧達濃湯

    都是非常有特色的湯品~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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      ↑蒸籠類~蒸花生~蒸玉米~魚子燒賣~叉燒包~芋頭包

    火腿燒賣~蒲燒鰻油飯~這兒有個注意事項

    貼心提醒~掀蓋時請留意蒸氣高温

    若服務大廚剛好在旁~也會協助掀蓋~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑這區是自煮區~除大家熟悉的烈日生燙牛肉湯

    更有道地的Laksa海味咖沙鍋~愛什麼料自己加

    讓叻沙鍋更澎湃好吃~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑接下來是甜點區~煎蕊摩摩喳喳~本餐廳為食客

    準備了超級道地的食材~芋頭~西谷米~波羅蜜

    紅毛丹~亞達子~椰奶等~小青全加了一些

    真是超級風味~好喝到製做了二碗~口味真是讚~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑現場特製的烈日鬆餅~搭配各式風味醬~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑各式小巧甜點~馬卡龍~生巧克力

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  ↑各式新鮮水果

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  ↑尤如烘培坊~各式好吃有咬勁的麵包

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  ↑提供德式鮮釀~絕對暢快好喝的金車柏克金啤酒

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 ↑飲料群~六福皇宮關西仙草茶~西瓜汁~柳橙汁

   六福皇宮頤園酸梅湯~更有馬來虎咬獅~這是MILO+咖啡

   調配完美的黃金比例濃厚口味的飲品~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑各式茶包

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  ↑瞧~228連假第1天~大家犒賞自己挑剔的嘴

    來客挺多~是否都像歡樂四人幫一樣~找好時機

    好理由~吃好料呢~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑最後還發現~竟有自製的手作提拉米蘇

    它就在進入餐廳的旁邊~差點沒看到它

    做出來的口味~果然一模一樣~超厲害~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑終於來到真的開動時刻~看看我們吃些什麼好料~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑挺受菁夫婦歡迎的煙燻鮭魚~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑生食級干貝~聽在坐的三位說~不用沾醬

    直接吃十分鮮甜~可惜了小青不吃生食~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑各式壽司~來一盤~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑這盤肯定是小青的~帶小青吃自助buffet其實有點浪費

    不吃牛~不吃羊~更不吃生食的生魚片~干貝等

    但爸爸說~愛吃什麼就取什麼~就是buffte最大特色

    吃的就是一種感覺~哇~真是超級感謝~也太幸福~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑金車柏克金碑酒來3杯~這回是我家爸爸不喝啤酒喔~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑重點吃食松葉蟹~這可是假日限定加碼~嚴選

    北海道進口松葉蟹~可以吃到飽~想來很多人

    都是衝著它來的~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑我家爸爸努力的剪開蟹腳~還為小青服務

    因為需要用點力氣才能將蟹腳剪開~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑蟹下殼的蟹腳~肥美鮮甜~真的超級美味~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑哈~跟甜點~飲品再合拍一張~這是歡樂四人幫

    多年聚會~第1次吃松葉蟹~值得記錄~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑小青自己手作的提拉米蘇~雖然有點醜

    但口感及美味~絕對是平時我們吃的味道~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑好吃的摩摩喳喳~若有碎冰塊~就更讚了~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑最後的甜點+咖啡~完美的結束午餐時刻~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

   台北萬福六怡酒店敘日吃到飽餐廳~

  ↑敘日吃到飽餐廳~優惠項目挺多~來用餐前

    都可電話詢問~哪些優惠適合自己~本餐是

    生日快樂~四人同行一人免費~開心~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑在敘日全日餐廳~本季星馬奇饗~南洋美食季

    歡樂四人幫合影留戀~228連假~情人節&生日快樂喔~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

   台北萬福六怡酒店敘日吃到飽餐廳~

  ↑2點結束用餐~來到六福萬怡酒店大廳~有這可愛機器人

    一見到人會說~您好~歡迎光臨~有什麼為您服務的

    有任何事都可以問我喔~結果小青問了幾個問題

    它都說~唉呀這個知識~管理員姐姐竟然還沒教我呢

    真的太可愛~它還會回~聽到你的稱讚~我真的好開心

    謝謝您~哈~真的令人開心愉悅的對話~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

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  ↑228這天是農曆2月初一~菁夫婦家需早晚上香

    且今日天氣晴朗~氣温上看25度以上~戶外太熱了

    我們就在CITY LINK舉辦的活動~毛起來玩

    看看這隻可愛的懶貓~到處走走逛逛~消消食囉~台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

   台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳~星馬奇饗~南洋美食季~壽星優惠

   ↑店家資訊

   店名~敘日全日餐廳 台北六福萬怡酒店

   地址~台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

   電話~02- 6615-6526

   營業時間~早餐 06:30-10:00     午餐 11:30-14:00

            下午茶 14:30-16:30   晚餐 17:30-21:00

文章標籤
六福萬怡酒店 敘日全日餐廳 吃到飽 星馬奇饗 南洋美食季 四人同行壽星免費 停車折抵 松葉蟹 生食級干貝 燒烤牡蠣
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

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台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳Grand buffet

phone02-6615-6526
place台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
4.12 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.10
服務品質
4.26
裝潢氣氛
4.40
CP值
3.98
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