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> 美食 > 蓁古早味彌月蛋糕 | 彌月蛋糕推薦 | 2025 口味推薦牛奶布丁蛋糕、陸海空起士蛋糕、奶香濃膩絲滑、內餡料綿密爆漿! 祭拜神明，激推!!

蓁古早味彌月蛋糕 | 彌月蛋糕推薦 | 2025 口味推薦牛奶布丁蛋糕、陸海空起士蛋糕、奶香濃膩絲滑、內餡料綿密爆漿! 祭拜神明，激推!!

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2025-03-08 12:26:00 文字：新竹林依晨
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新竹林依晨

新竹林依晨

婦女節，今日有休假；帶大家來品嘗已拓點至中壢、彰化、新竹、嘉義與全省均有冷凍宅配的《蓁古早味彌月蛋糕》；彰化創始店開業至今已有10多個年頭了，把蛋糕美味逐步拓點與分享給大家!

蓁古早味彌月蛋糕 | 彌月蛋糕推薦 | 2025 口味推薦牛


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《蓁古早味彌月蛋糕》

📍新竹店：300新竹市北區中山路110號
蛋糕營業時間：08:00～20:00
☎03-528-5555

《蓁古早味彌月蛋糕》新竹分店，對面就是新竹舊城區、城隍廟；機車可就近路邊停車格、汽車附近均有新竹大遠百明志書院停車；

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採購蛋糕都會附贈色彩相同的手提紙袋；便利前來採購人客!! 很貼心!!

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我這次品嘗的新口味有陸海空起士蛋糕、牛奶布丁蛋糕! 很推薦蛋糕承裝的紙盒是抽屜式，完整保護蛋糕體；外地來訪旅客攜帶回家也避免拆開蛋糕東倒西歪的疑慮!

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《蓁古早味彌月蛋糕》牛奶布丁蛋糕，這款我很喜歡；十點左右到訪新竹店，帶回家還溫溫熱熱的；暖手、暖心、暖胃!! 牛奶布丁蛋糕，厲害的是絲滑濃郁的中間夾心；蛋糕體滑順入口即化、中間再點點甜甜夾心!! 真的，大人小孩都喜歡!!

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樸質的外型、口感歷久不衰、驚豔的內餡料表現! 我自己也會採購招待來訪友人喔!!

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蛋糕體是台灣人喜歡絲滑濃膩入口即化的口感! 一試成主顧! 

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這款是陸海空起士蛋糕，採用帕瑪森起士粉、高鈣乳酪、起士片；一口蛋糕三種起士口感、讓喜歡鹹口味蛋糕的朋友；另一種口感幸福滿足!

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陸海空起士蛋糕，表層是乳酪塊、鹹鹹有咀嚼感；中間夾心是起士片、軟糯濃膩! 蛋糕體也是烘焙軟糯入口即化! 

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蓁古早味彌月蛋糕致力於傳統彌月蛋糕新式研發口味，鬆、軟、綿、鹹；多元口感，一口滿足!

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真材實料，新鮮看的見! 高鈣乳酪塊、起士粉經烘烤後鹹鹹的起士塊，別有一番風味!

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蓁古早味彌月蛋糕陸海空起士蛋糕；鹹鹹甜甜，濃膩每一口! 

 

蓁古早味現烤蛋糕
官網：https://www.baked-cake.com.tw/
Facebook：https://www.facebook.com/bakedcakech/
Instagram：https://www.instagram.com/bakedcake2010/

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蓁古早味蛋糕 新竹分店

phone03-5285555
place新竹市北區中山路110號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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