台南友愛閤睏漫旅｜台南平價住宿推薦中西區友愛閤睏漫旅，可寄放行李、wifi，近台南火車站週邊住宿

到台南旅遊就是要找個便利的地方住宿，推薦友愛閤睏漫旅，就位在臺南市中西區永福路上，這裡鄰近台中火車站、台南孔廟、台南市美術二館、司法博物館、赤崁樓、以及新光三越西門新天地等知名景點都在附近，輕鬆遊台南讓你輕鬆的感受百年古城的獨特魅力，台南住宿推薦友愛閤睏漫旅，這裡有溫馨的大廳格局，舒適的環境區域，全館也有wifi，真的很不錯，我們先到這裡行李寄放服務，友愛閤睏漫旅也有提供旅遊諮詢服務，完全可以暢遊台南，想要商務出差或度假，很推薦這兒呦！

台南友愛閤睏漫旅 在哪？

台南友愛閤睏漫旅位置在臺南市中西區永福路一段115號，我們直接租機車兩天，通往台南玩耍的旅程開啟囉！

台南住宿推薦友愛閤睏漫旅 大廳環境

台南友愛閤睏漫旅大廳環境上還不錯，舒適的沙發還有書籍可以做閱讀，想要在這吃點餅乾或者是想要喝水都有呦！

台南友愛閤睏漫旅的整個環境上算也不錯，也有提供輪椅空間。

台南友愛閤睏漫旅的餅乾、茶包皆為自取。

飲水機在這裡也能在這取水用

書籍滿滿的想要稍微坐在這裡休憩片刻也可以的喔！

台南友愛閤睏漫旅大廳裡的櫃前有進房時間與退房時間，全館禁煙、也不能攜帶寵物入內，

旅宿業自114年1月1日起不主動提供旅宿一次用備品，如住宿時仍有需求，

取得訊息為： 不提供，請旅客自備。 可向旅宿免費索取。 可向旅宿付費購買，詳細價格，請洽詢旅宿業者。

想要吃泡麵若忘了買也可以在櫃檯前購買唷！

拿到房卡後就可以直達電梯上去八樓～

台南友愛閤睏漫旅 房間介紹

台南友愛閤睏漫旅的床偏硬，不過房間很舒適，環境上也都很不錯。

大片玻璃可以讓陽光透進來，也讓我們可以更清楚看到風景。

小小沙發很舒適想坐在這發呆也是不錯的啊！

我們住八樓高高的，可以看看四周環境，還挺美的！

台南友愛閤睏漫旅房間的洗手間是乾濕分離，還有一枚大浴缸。

淋浴、浴缸都在這～

沐浴乳、洗髮乳通通都有，備品則需要自己攜帶唷！

想要裝水的話也可以直接搭電梯到一樓，瓶裝礦泉水則可以使用～

小冰箱也可以偷偷冰很多的飲料在裡面，天氣炎熱時飲料很重要。

吹風機與衛生卷紙都放在抽屜裡，洗完頭也可以在這吹髮。

入住台南友愛閤睏漫旅真的很舒適，兩天一夜剛剛好，又可以把行李放在櫃檯旁，很便利！鄰近台中火車站、台南孔廟、台南市美術二館、司法博物館、赤崁樓、以及新光三越西門新天地等知名景點都在附近，讓我們景點美食安排好好的，輕鬆的感受百年古城的獨特魅力，想要來台南兩天一夜遊，跟我一起來遊玩就對了呀！

台南友愛閤睏漫旅

住址：台南市中西區永福路一段115號

電話： 06 214 2989