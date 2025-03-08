台南明格眼鏡長榮店蔡司優視力專家，台南最時髦的眼鏡店！打造亞洲最強精品眼鏡

台南眼鏡推薦明格眼鏡，在台南永康1997年成立至今有28年，2024年插旗台南東區長榮路上，也是東區第一家蔡司優視力專家！從台南明格眼鏡長榮店蔡司優視力專家開幕後，以高質感的裝潢設計與貼心擄獲人心，以人為本的用心服務每位到來的客人，陸續吸引潮流人士的愛戴。台南明格眼鏡長榮店超過30個品牌官方進駐，也是南部首間ic!berlin概念店呦～從歐美高級精工到日式匠心工藝品，以及韓風潮流都有，時尚、舒適度、耐用兼具，每副眼鏡都是精心挑選過，可說這裡也是台南眼鏡博物館。眼鏡不再只是配戴，更具有時尚的代表，而且可以改變不同面貌～跟著Kiwi一起來逛逛台南明格眼鏡長榮店。

台南明格眼鏡-長榮店 蔡司優視力專家 在哪？

台南眼鏡行很多，要闖出一片天很不容易，深耕台南28年以上，老店眼鏡行展店到東區，台南明格眼鏡-長榮店 蔡司優視力專家位置在台南市東區長榮路二段43號，距離台南火車站後站、成功大學校區、東區勝利國小、長榮女子中學、長榮高級中學，位置好找也好停車。

台南眼鏡推薦明格眼鏡長榮店的專業資歷與貼心客製化服務，是很多人大力推薦的眼鏡店也是連續3年蟬聯全台蔡司最佳經銷商的輝煌紀錄，外觀環境很亮眼，進去後真的會讓人大開眼界。

台南眼鏡推薦明格眼鏡長榮店 內部環境

Kiwi迫不及待地想進去逛有台南眼鏡博物館之稱的明格眼鏡長榮店囉！一進門就看見需要服務的客人在等待，取眼鏡或是鏡框有問題想要詢問專業的驗光師，來訪時也建議提早網路做預約，以免需要等待許久（採預約優先制 https://lin.ee/xRnKM3i ）。

台南眼鏡明格眼鏡長榮店環境很寬敞，室內空間佔地大，逛起眼鏡很舒適，這樣很有設計感的店真的很棒！平常我們到眼鏡行都是街屋或是角間的形式呈現，環境這般大很少耶！

台南明格眼鏡長榮店 精品眼鏡眾多

台南眼鏡明格眼鏡長榮店眼鏡品牌種類多，有丹麥、法國、歐美還有日系、韓系的款式，30家以上的精品眼鏡可以做挑選～

讓我覺得最特別的地方是明格眼鏡著重配鏡部分，專業的服務與用心很重視每位顧客的眼睛健康，選鏡框的時尚與舒適度也都很重要，每個環節都很到位！

台南明格眼鏡長榮店的貼心服務

除了店面環境很棒，在每個情境式的氛圍下，也提供飲品，無論是想要來諮詢或者想要入內選購眼鏡都能有這樣的服務，好貼心！

明格眼鏡代理 CELINE、DIOR、Gucci、FENDI、寶格麗、DITA 等世界頂級眼鏡品牌～也是貨色最為齊全的精品眼鏡店呦！

眼鏡不再是因為近視就需要配戴，戴眼鏡可以變得很時髦，也可以顯現出一個人的品味。

出門時太陽太大，想要來支太陽眼鏡也不錯，明格眼鏡可以細細的挑選絕對都可以找到自己喜愛的眼鏡啦！

ic! berlin｜全球最受歡迎的德國眼鏡品牌

南台灣首家ic! berlin店中店在這！ic! berlin很具有知名度，眼鏡主要以厚度0.5mm的薄鋼作為鏡架材質，專利無螺絲設計成，眼鏡工法走彈性與輕量，拿在手上格外輕盈。 ic! berlin眼鏡廣受德國人喜歡，甚至是受到國際巨星、企業名人的愛戴，ic! berlin頂規材質真的很好，戴在臉上會更展現獨特魅力。

ic! berlin帶給人的感覺是以中性為主，但每支鏡框都有他的迷人之處，鏡框經過做工、質感都是一流，大玩設計美學，完全就是很潮呀！ LINDBERG ｜丹麥知名品牌眼鏡，全球眼鏡愛好者的夢幻逸品

如果您跟Kiwi一樣從小配眼鏡至今，對於幾款品牌也都熱愛有加，那你應該會喜歡這款，丹麥精品品牌的LINDBERG，每一系列鏡框帶給你的震撼，精湛的手工藝還有這無與倫比的極簡設計，讓每處環節巧妙的打出高級感，全球眼鏡愛好者的夢幻逸品～

有人說，眼鏡更是一個展現個人魅力的配飾，不僅眼鏡機能照顧到，連時尚也兼顧到，好看又好戴，舒適度很棒～

LINDBERG鏡框可以做客製化服務，多樣化的顏色也可以直接做選擇～

平板上可以直接看見你想要的顏色，搭配起來的模樣，看看是否是自己想要的結果，很棒呢！

LINDBERG輕盈與簡約設計，光是線條就讓你驚訝連連，經典的無邊框系列最輕僅有1.9克，俐落又簡潔。

LINDBERG鏡框中有一櫃很特別，是高科技複合材質跟天然材質打造的鏡框，牛角鏡框見過嗎？獨一無二的鏡架是會呼吸的牛角材質，經過師傅手工雕琢，會出現透亮的牛角板，特殊的工法層壓後才有這樣夢幻逸品出現呀！

低調奢華的LINDBERG，一戴上去就很像自己專屬的鏡框，有的人臉型挑框，有些則不挑框，舒適感是我最為推薦的呢！

Kame ManNen｜萬年龜日本手工眼鏡

玲瑯滿目的鏡框在眼前，真的很難挑選，眼緣很重要，當下看的幾款跟專業的驗光師推薦的都很適合我～明格眼鏡的鏡框真的好多，品牌也不少，如果還沒頭緒就跟著Kiwi一起直接來選框。

看到這家Kame ManNen有種厚實感，強烈風格也有些個性風不曉得不好駕馭？試戴就對了～

平常Kiwi比較少看粗框，不過Kame ManNen運用簡單的線條就設計出專屬品牌的獨特性，百年來只推出純金屬的鏡框，堅持特色萬年龜款式，眼鏡的微小零件都是自家生產，很有古典味。

專業的驗光師說我的臉不挑框，戴什麼都漂亮～

FACTORY900｜屢獲眼鏡品牌大賞精品眼鏡

FACTORY900精品眼鏡很有自家風格，經過一、兩百道工序，需要先訂製，否則要等半年起跳，最主要做工很精細，材質也都會用高密度板材，比一般的膠框來得好，並非市售開模大量生產的眼鏡，手工眼鏡就是連上色也都很講究，選材更加嚴格把關，慢工細活才有一支支鏡框。

FACTORY900 RETRO 簡單的圓框造型完全展現功力在，粗獷的線條感打造未來復古氛圍，很霸氣的設計品牌。

FACTORY900永不過時的設計理念，讓眼鏡設計獨樹一格，讓很多愛眼鏡者紛紛來挑戰並駕馭它。

MASUNAGA|百年工藝精品眼鏡

MASUNAGA X Kenzo Takada的合作聯名，日本天皇御用眼鏡品牌～每一副手作眼鏡皆需經過兩百多道職人工序繁複才能完成，鏡架帶給人沈穩的感覺，想要每款都試試看。

每個鏡框都會有它的特性在，明格眼鏡多以K三系列的鏡框為主，主要是設計主軸整個很有質感以外，透過東方美學融合現代元素，日本品牌也很重視細節上，所以鏡腳的雕花處很美～

EYEVAN時尚單品名牌眼鏡

日本藝人都會配帶這家品牌，鏡框尺寸都有點略小，淺色片的墨鏡有點穿搭效果在，會比較有造型。

來到明格眼鏡處處都是嚴選過的精品眼鏡，每支眼鏡帶給人的都是驚奇，Kiwi本身從小就要戴眼鏡至今，所以對於眼鏡就會特別有感，EYEVAN的鏡框就是走復古與經典路線，堅持使用的鈦金屬、高品質板材，從外架到雕刻細節皆為手工處理，堅持在日本完成，很有職人精神耶！

專業的驗光師也會跟Kiwi詳細說明，專業度真的很足夠，其實以往到其他家眼鏡行，說起每個鏡架的故事，很少人可以說得十分詳細，明格眼鏡的專業的驗光師果然訓練有素。

店面的進貨速度很快，所以考慮一下沒買，下次來可能框就被買走了呢！

Anne & Valentin法國手工設計師眼鏡品牌

當你開始品味起眼鏡即是時裝，就會發現每款眼鏡的巧思都很適合作為身上的配件或者是配戴時會有容光煥發的感覺，Anne & Valentin是法式手工精品眼鏡～手工的細膩度唯有親身來訪才能知道其中的魅力之處。

法國手工設計師眼鏡品牌Anne & Valentin靈感來自於生活日常，純手工製作讓鏡框成為法式品味的象徵，宛若藝術品。

眼鏡拿起來比想像中更加的輕盈，質感溫潤而精美，而且設計上的延伸感很棒，整體感很強烈。

發現Anne & Valentin框架上以鮮明色彩跟線條，做出很多形狀，配戴會讓人耳目一新耶！

Cartier 卡地亞高級精品鏡框品牌

Cartier 卡地亞完全不陌生，走在流行尖端的鏡框讓人無法擋，每支鏡框都有著屬於自己的特色在，簡單又不失時尚～

配戴鏡框到這，很多人都會想問我～輪廓不夠深但想要嘗試有型的鏡框，苦於無法找到適合臉型的鏡框，這時Kiwi就要來好好推薦明格眼鏡，隨著你平時的穿搭風來找尋適合的框型，若你跟我一樣買商品都很龜毛，想要舒適感很重卻又想要帶點時尚，就來明格眼鏡，真的讚～

3D 定位儀 蔡司優視力專門 明格眼鏡長榮店

在這裡透過一連串驗光檢查與測試後，最後一個重要流程3D定位儀，是眼鏡行少見的儀器。測量瞳孔距離、眼位高鏡框頂點距離、傾斜角度等，透過蔡司鏡頭的專業儀器來環繞做成180度測量，客製化數據會記錄到平板上，真的挺特別的耶！這需要有專業的驗光師搭配鏡片、鏡框才能精準度提升到最高，也是為什麼很多客人會選擇明格眼鏡的主要原因，售後服務也不用擔心找不到當初的資料，畢竟術業有專攻，精品眼鏡行著重的環節是你意想不到的，選對眼鏡行真的很重要。

明格眼鏡長榮店是深耕在台南的老品牌眼鏡行，對於眼鏡、鏡框到專業檢測服務，真的很厲害！配戴眼鏡是長久的，找到一家適合自己的眼鏡行也很重要，我喜歡一對一的服務，貼心且細心的服務到來的客人，在眼鏡行裡也會發現他們對鏡框的要求很高，手工眼鏡、職人鏡框、歐美品牌到日韓品牌，光品牌就進駐30多個，看得眼花撩亂時，別忘了尋求明格眼鏡裡的專業的驗光師唷！帶給你極致的享受，沈浸在台南東區明格眼鏡博物館裡，細細品味時尚與舒適帶給你的魅力！

明格眼鏡-長榮店 蔡司優視力專家

住址：台南市東區長榮路二段43號

電話：06-2088850

明格眼鏡-永康店｜蔡司優視力專家

住址：台南市永康區中山路112號

電話：06-2026883

官方網站：https://www.mingger.com.tw

臉書：https://www.facebook.com/mingger1997/?locale=zh_TW

預約『 蔡司優視力專家 』（即日起採預約優先制）https://lin.ee/xRnKM3i