每到春夏交接，彰化的田中窯創意園區就像施了魔法一樣

被五彩繽紛的 蜀葵花海 包圍，變成一座超夢幻的童話花園

想找彰化景點推薦？想拍蜀葵花海美照？那就一定要來這裡，保證讓你的相機快門按不停，IG版面美到炸

走進一片被 蜀葵花包圍的花海，粉嫩、豔紅、亮黃、純白的花朵高高綻放

最高可達兩公尺，就像一條花牆隧道，讓人忍不住想多拍幾張

田中窯創意園區 不只是一個陶藝工坊，更是一座充滿藝術氛圍的景點

每年春夏交替之際，這片彰化蜀葵花海 就成為遊客心中的「賞花秘境」

彰化田中蜀葵花海怎麼去？交通資訊報你知

📍 田中窯創意園區

電話：0989 066 337

地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230巷248號

營業時間：09:00-17:00(週一至週五)，08:30-17:00(週六日)

🚗 自行開車前往🔹國道1號：「北斗交流道」下，沿著斗中路往田中方向約15分鐘可抵達

🔹國道3號：「田中交流道」下，往田中方向行駛約10分鐘即可到達

💡 停車資訊：園區附設免費停車場，來訪不怕找不到車位

🚆 搭乘大眾運輸🔸火車：搭乘台鐵至「田中車站」，再轉乘計程車約10分鐘即可抵達

🔸公車：搭乘彰化客運「6702」或「6703」路線，在「田中窯站」下車即達

園區超大也很適合親子同樂的好場所

來田中窯創意園區可不只是來賞花而已

這裡其實是一個結合陶藝體驗、手作DIY、園區導覽的特色景點

不管是大人小孩，都能親手體驗 拉胚捏陶，創作出獨一無二的陶藝作品，玩得開心又有成就感

園區的貓咪都有打疫苗，也很親人

除了壯觀的蜀葵花海，田中窯創意園區還有一片充滿異國風情的紫色錫葉藤

當花朵盛開時，整個園區就像披上了一層浪漫的紫色紗幕，走在其中彷彿來到歐洲莊園

無論是逆光拍剪影，還是近距離捕捉花朵細節，隨手一拍都是網美級美照

什麼是蜀葵花？為什麼這麼吸睛？

蜀葵花又被稱為一丈紅，因為它的花朵可以長得比人還高，甚至高達 2~3 公尺

從三月開始，這片 田中蜀葵花海就會開始陸續綻放

到了4-5月更是花開滿園，吸引無數賞花人潮，是彰化春季最美的 花季景點 之一

💡 賞花小提醒：蜀葵花的花期並不算太長，大約維持1-2個月

所以想拍美照的話，記得提前規劃行程，以免錯過最佳賞花時機哦

田中窯創意園區 不只是一個陶藝工坊，更是一個能讓你一次滿足賞花、拍美照、手作DIY的超棒景點

每年春季的蜀葵花海更是讓這裡美得像童話世界，超適合情侶、親子、好友一起來旅行

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