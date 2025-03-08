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彰化景點推薦｜田中窯創意園區蜀葵花海，夢幻花季必拍打卡點

2025-03-08 18:21:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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每到春夏交接，彰化的田中窯創意園區就像施了魔法一樣

被五彩繽紛的 蜀葵花海 包圍，變成一座超夢幻的童話花園

想找彰化景點推薦？想拍蜀葵花海美照？那就一定要來這裡，保證讓你的相機快門按不停，IG版面美到炸

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走進一片被 蜀葵花包圍的花海，粉嫩、豔紅、亮黃、純白的花朵高高綻放

最高可達兩公尺，就像一條花牆隧道，讓人忍不住想多拍幾張

田中窯創意園區 不只是一個陶藝工坊，更是一座充滿藝術氛圍的景點

每年春夏交替之際，這片彰化蜀葵花海 就成為遊客心中的「賞花秘境」

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彰化田中蜀葵花海怎麼去？交通資訊報你知

📍 田中窯創意園區

彰化景點推薦｜田中窯創意園區蜀葵花海，夢幻花季必拍打卡點電話：0989 066 337

 地址：彰化縣田中鎮斗中路二段230248

 營業時間：09:00-17:00(週一至週五)08:30-17:00(週六日)

🚗 自行開車前往🔹國道1：「北斗交流道」下，沿著斗中路往田中方向約15分鐘可抵達

🔹國道3：「田中交流道」下，往田中方向行駛約10分鐘即可到達

💡 停車資訊：園區附設免費停車場，來訪不怕找不到車位

🚆 搭乘大眾運輸🔸火車：搭乘台鐵至「田中車站」，再轉乘計程車約10分鐘即可抵達

🔸公車：搭乘彰化客運「6702」或「6703」路線，在「田中窯站」下車即達

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園區超大也很適合親子同樂的好場所

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田中窯創意園區可不只是來賞花而已

這裡其實是一個結合陶藝體驗、手作DIY、園區導覽的特色景點

不管是大人小孩，都能親手體驗 拉胚捏陶，創作出獨一無二的陶藝作品，玩得開心又有成就感

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園區的貓咪都有打疫苗，也很親人

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除了壯觀的蜀葵花海田中窯創意園區還有一片充滿異國風情的紫色錫葉藤

當花朵盛開時，整個園區就像披上了一層浪漫的紫色紗幕，走在其中彷彿來到歐洲莊園

無論是逆光拍剪影，還是近距離捕捉花朵細節，隨手一拍都是網美級美照

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什麼是蜀葵花？為什麼這麼吸睛？

蜀葵花又被稱為一丈紅，因為它的花朵可以長得比人還高，甚至高達 2~3 公尺

從三月開始，這片 田中蜀葵花海就會開始陸續綻放

到了4-5更是花開滿園，吸引無數賞花人潮，是彰化春季最美的 花季景點 之一

💡 賞花小提醒：蜀葵花的花期並不算太長，大約維持1-2個月

所以想拍美照的話，記得提前規劃行程，以免錯過最佳賞花時機哦

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田中窯創意園區 不只是一個陶藝工坊，更是一個能讓你一次滿足賞花、拍美照、手作DIY的超棒景點

每年春季的蜀葵花海更是讓這裡美得像童話世界，超適合情侶、親子、好友一起來旅行

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