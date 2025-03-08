作為台灣最具指標性的越式美食餐廳，被多家媒體報導的人氣美食，擁有700坪空間的銘記越南文化美食，顛覆袁彬對越南料理的印象，其料理都是適合家族聚餐的大菜，口味道地，就連越南駐台灣大使都愛。
因為參加ABV南洋餐酒館的媒體餐敘，意外認識銘記越南美食老闆娘，二代華僑吳坤玲，有越南張紹涵之稱，銘記越南文化美食是坤玲的父親吳乾銘因想念家鄉美食而設立，從3人小店逐漸茁壯，接著在康寧街租地，開設700坪的餐廳。
吳坤玲闆娘超用心，除了從越南當地挖角大廚坐鎮，以好手藝吸引更多饕客前來聚餐，還積極推廣越南飲食文化。店裡入口處就可以看到一面越南餐飲文化的圖文解說看板。
2024年還舉辦第一屆銘記杯料理大賽-2024越南風情在地美食挑戰賽，另外還找人幫忙撰寫《烽火歲月-吳鈞傳》，以此紀錄外交官祖父吳鈞與父親的奮鬥歷程。
銘記越南文化美食的交通
要去銘記越南文化美食，可以搭捷運到東湖站或是搭火車到汐科站或是汐止站，再轉計程車或公車即可抵達，袁彬跟友人是從汐科火車站轉搭計程車到銘記越南美食。
銘記越南文化美食的環境
700坪的空間，設有戶外用餐區，種植香料的庭園，還有停車場。
在入口處前方有一面圖文解說看板，詳細解說越南的餐飲文化，在看板前方則種植越南的國花蓮花。
用餐區分為大包廂，小包廂跟室內座位區，另外2樓也有座位可以享用餐點，包廂的位置在建築物右側，其命名相當有趣，分別以越南大食館、河內及西貢等地點進行命名。
袁彬跟友人是在越南大食館包廂用餐，使用越南的餐具，包廂環境很氣派，除了有描繪越南風情的畫作，還有一些裝飾。
戶外有多處涼亭打造的空間，中間穿插著緩緩流過的溪水，還有多輛從越南運過來的人力車，整個超好拍。
用餐區入口擺上闆娘的美照，還有一面介紹越南歷史文化的看板。銘記越南美食用心推廣越南文化，也獲得駐台北越南經濟文化辦事處頒發獎狀鼓勵。
左側的半開放式空間，懸掛著色彩繽紛的燈籠，在裡面享用美食，彷彿身處在越南。
店內用餐區有多個10人座圓桌，用餐時間都坐滿饕客。櫃台旁的牆面，掛滿各種證書跟感謝狀，服務人員都是越南人，身穿越南國服，營造出舒適的用餐氛圍。
銘記越南美食的料理
蓮梗鮮蝦涼拌佐炸蝦片
雪白的炸蝦片第一次看見，吃起來酥脆，同行友人就直接喀完一整盤。
搭配的涼拌菜，除了鮮蝦、豬肉片、洋蔥及香菜，還有口感脆的蓮梗，會由專業服務人員幫忙準備。
咬上一口，酥脆的蝦片襯托涼拌菜的爽口，充滿層次感。
甘蔗蝦、蝦肉炸春捲
蝦泥將甘蔗包裹起來，裹上薄粉，油炸成金黃。吃之前要將甘蔗取出來，單獨吃。微微的甜味更能襯托蝦肉的鮮。
包裹蝦肉、蔬菜等食材的春捲，酥炸之後，吃起來口感豐富。可以沾醬料來吃，或是用生菜包裹著吃。
鮮蝦生春捲
作為越南料理的經典菜色，生春捲皮包裹著整隻蝦仁、肉片、小黃瓜及米粉等食材，沾一下附贈的魚露醬，酸甜開胃。
越南煎班燒
帶了酥脆口感的金黃外皮，帶有薑黃的香氣，包裹著豆芽菜、綠豆仁等蔬菜。吃起來滋味爽口
也可以將煎班燒跟生菜包裹著一起吃。
金髮爆發魚
整條魚連魚鱗都有油炸過，用蔥段將大魚立起，上面擺上涼拌菜(金髮)，超有視覺效果。
要吃之前，會有服務人員幫忙將魚肉刨下，搭配涼拌菜，用生春捲皮包裹，一樣沾上店家提供的魚露醬，味道超鮮甜。
浴火椰蝦
這是一道非常有視覺效果的料理，選用屏東在地小農種植的椰子，剝開外皮，上面擺上一圈鮮蝦，上桌後，在旁邊點了火，蝦頭經過炙燒，蝦肉吸滿椰汁的香氣，吃起來口感Q彈，沾一點特製醬料超好吃。
椰子中間挖了洞，用椰子汁煮蝦，混合蝦子的精華，加上蔥花，喝起來滋味甘甜，喝完還會想再來一碗。
咖哩雞法國麵包
法國麵包正是銘記越南美食創始人第一個引進至台灣，店家每天手工製作的法國麵包，吃起來超有嚼勁，帶有小麥香。
咖哩雞超大碗，咖哩醬加入椰奶，不會過辣，除了雞肉，馬鈴薯及紅蘿蔔，還可以吃到鴨血！味道豐富。
除了可以拿法國麵包去沾咖哩醬，也可以將咖哩雞舀到法國麵包上面。
越式烤肉拼盤
越式烤肉拼盤一共有串燒豬肉、串燒牛肉、香烤雞腿、蜜汁雞腿與香烤豬排五種選擇。袁彬一行人吃的是串燒豬肉、串燒牛肉跟蜜汁雞腿，串燒牛肉跟雞腿的味道都很美味，口感很鮮嫩。
串燒豬肉外面包裹著不是海苔或是紫蘇，而是店家種植的植物，落葉，帶有清香氣息。
順化炒飯
加了蝦醬拌炒的蝦仁蛋炒飯，帶有蝦仁的鮮甜跟蛋香，吃起來粒粒分明，鹹香乾爽，袁彬連吃好幾碗。
越式海鮮酸湯火鍋
屬於南越的傳統家常菜，除了巴沙魚、白蝦，湯底還用上羅望子，白玉、豆芽菜、楊桃及番茄等蔬菜及水果進行熬煮。
喝起來帶有淡淡的酸甜果香，滋味爽口，很開胃。巴沙魚魚肉吃起來滑嫩，白蝦蝦子的肉質Q彈又厚實。
牛肉河粉
湯頭喝起來滋味甘醇，牛肉吃起來軟嫩不柴，吸附湯汁的河粉口感也很滑順，味道很清爽。
重口味的袁彬，吃越式料理的牛肉，習慣加檸檬片，增添味道。店家還附贈沾醬，牛肉片可以去沾增添味道
越式煉乳咖啡與雞蛋咖啡
用特殊工具來煮咖啡，讓咖啡緩緩滴下，單獨喝咖啡感覺很濃郁。再擺在另一個工具，上面是咖啡，下面是煉乳，兩者混合著喝。
還有一款隱藏版咖啡，是越南大使超愛的雞蛋咖啡，有將雞蛋打發成泡沫跟濃縮咖啡做結合。
越南酸子汁
用羅望果調製成的果汁，帶有琥珀色澤，加了冰塊，喝起來滋味微酸微甜，開胃又解膩。
三八甜點
這款甜點類似泰國料理常吃的摩摩喳喳，不同的是他不是用罐頭水果調製，而是用8種配料調製而成。色彩繽紛，視覺效果超好。
在越南這道甜點又名為三姑的甜點，因為有8種配料，包括椰奶、花生仁、芋頭、綠豆仁、香蘭葉、地瓜、西米露及黑木耳，所以餐廳才稱之為三八甜點。
越式涼糕
使用羅望子製作的涼糕，層次分明，色澤透亮，口感Q彈，還做了減糖處理，非常好吃。
黑糖羅望子果粒
回程時，老闆娘贈送的伴手禮，一大袋提供兩盒發大財罐，上面寫著發大財，帶有滿滿的喜氣。
作為銘記越南美食近期才引進的特色果乾，黑糖羅望子果乾也是總統套房的迎賓禮。將鈣含量最高的羅望子取出果肉，再包裹黑糖，不沾手，滋味酸甜，帶有戀愛的滋味。
銘記越南文化美食的菜單
更多菜單內容都在銘記越南美食的官網>>菜單
銘記越南文化美食的資訊
- 銘記越南文化美食 Ming Jih - Vietnamese Culture Restaurant
- 評分： / 4.4
- 地址：221新北市汐止區康寧街536-1號( 地圖 )
- 電話：02 2692 7015
- 營業時間
星期一: 休息,
星期二: 11:00 – 21:00,
星期三: 11:00 – 21:00,
星期四: 11:00 – 21:00,
星期五: 11:00 – 21:00,
星期六: 11:00 – 21:00,
星期日: 11:00 – 21:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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