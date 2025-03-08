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{新竹美食}明昌越式餐館：在新竹也可以吃到最道地的越式料理，超推牛肉河粉、法國麵包系列超好吃，加入會員超多好康！

別讓一姐不開心 明昌越式餐館 新竹越式餐廳 新竹餐廳推薦 more
2025-03-08 21:06:00 文字：別讓一姐不開心
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別讓一姐不開心

別讓一姐不開心

{新竹美食}明昌越式餐館：在新竹也可以吃到最道地的越式料理，

{新竹美食}明昌越式餐館：在新竹也可以吃到最道地的越式料理，超推牛肉河粉、法國麵包系列超好吃，加入會員超多好康！

自從上次來新竹吃「明昌越式料理」後一直對他們的的料理念念不忘，所以我們又來拉！！！

（一訪的食記：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/70375875

明昌越式料理他們家許多食材、調味料大多是直接從越南進口，真的是真材實料原汁原味就，在新竹就可以吃到最道地的越式料理，

必點他們家的牛肉河粉，湯頭鮮美牛肉鮮嫩一吃就愛上，

還有春捲涼拌米線清爽開胃，我們也超愛他們自製的法國麵包外皮酥脆有嚼勁，不管哪一道菜都超好吃，

而且店家還推出許多不同的優惠活動，絕對會讓你一訪再訪。

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明昌越式餐館 用餐環境

「明昌越式餐館」位在學府路上，離工研院、十八尖山、新竹中學、新竹動物園都蠻近的，

黃色招牌搭配紅色字體，算是相當醒目。

附近都有路邊停車格，不管是汽車、機車停車都很方便。

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店家門口有提供點單可以參考，店家也會不時推出許多優惠活動，

像這次去的時候就有下午茶專案、買2送1、點涼拌木瓜送荷包蛋等活動，相當划算啊！

（優惠活動以現場公告為主）

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店內用餐環境簡單乾淨，以四人座位為主，四周也有放上許多招牌餐點的照片可以參考，

另外還有看到老闆娘到大學演講跟上報導的新聞，感覺好厲害啊！

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座位上也有放置一些優惠專案，尤其現在加入好友，還會有許多優惠驚喜，大家可以參考喔！

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店內的餐具都放置在烘碗機裡面，相當乾淨衛生。

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來越式料理店用餐，酌料絕對是重點，店家有提供檸檬角、辣椒、魚露、胡椒等調味料可以自行取用。

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店家有提供線上點餐，也有紙本的餐點可以參考，

種類相當多元，像是有：飯類、炒麵、湯麵、米線、湯類、炒類、小菜、涼拌、法國麵包、牛肉以及飲料類，

店家也很貼心的把餐點的照片放在點單裡，店內有將近一百道餐點可以選擇，真的是太狂了。

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牛肉河粉湯

店家使用多種食材熬煮，湯頭清澈又相當濃郁

新鮮生牛肉在熱湯中沖燙後，帶點鮮紅色的色澤，肉質軟嫩鮮甜相當吃。

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建議大家可以先品嚐原味的牛肉河粉湯，牛肉香氣濃郁卻相當清爽，

在加入檸檬角、魚露等調味料，口感吃起來更加有層次。

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牛腩法國麵包（1條）

店家將牛肉加入許多香料慢火熬燉至軟嫩，

牛腩湯頭更加濃郁強烈清甜，牛腩肉質鮮當鮮美多汁，軟硬適中相當有口感。

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隨餐還會附上店家自製的法國麵包，烤過的麵包外酥內軟，可以單吃享受法國麵包單純的麵粉香氣，

也很推薦可以沾裹著濃郁的牛腩湯頭一起享用，口感極為滿足，

如果你喜歡香料豐富濃郁，肉質軟嫩有嚼勁的朋友，相當推薦這一道牛腩法國麵包給大家。

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另外點牛腩法國麵包還會額外贈送一顆荷包蛋，真的是營養滿分啊！

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法國麵包香茅排骨

一整條的法國麵包份量相當氣派，

烤過的法國麵包外皮相當酥脆，內裡鬆軟，夾入店家特製的香茅排骨，肉質香嫩多汁，每一口都香氣迷人，

中間還夾入了醃製蘿蔔、小黃瓜等酸甜爽口，完美平衡肉的濃郁滋味，口感更加豐富有層次。

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春捲涼拌米線

金黃酥脆的越南炸春捲，搭配Ｑ彈細緻的米線，

將店家特製調配的魚露醬汁以及一旁搭配的小黃瓜、紅蘿蔔、醃製過的配菜以及脆口的花生米一起攪拌，

口感相當清爽無負擔，口感也相當層次多元，非常適合夏天享用。

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金黃酥脆的越南炸春捲，可以直接單吃就相當美味，

可以搭配店家提供的辣椒、魚露、醬汁等，口感吃起來更加有變化。

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雞絲沙拉

放入大量的高麗菜絲為基底，以及鮮嫩的雞肉，再撒上酥脆可口的花生米，

口感相當清脆爽口，在炎熱的夏天解暑又健康。

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蝦醬炒空心菜

清脆的空心菜，放入蒜頭以及蝦醬一起拌炒，再加入魚露等調味，增添不少風味。

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炒蛤蜊

新鮮的蛤蜊每一科都相當飽滿香甜，加入香氣四溢的薑絲、大蒜、九層塔，

大火快炒之後口感濃郁豐富，把熱炒後的蛤蜊湯汁淋在白飯上享用，絕對讓人忍不住一口接著一口。

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椰子汁

越式料理偏向重口味，非常推薦大家可以來杯椰子水，清涼消暑去油解膩。

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明昌越式餐館

地址：新竹市東區學府路369號

電話：03-5166046

線上訂位：https://shorturl.at/nxzCS

粉絲專頁：https://bit.ly/3Erc0ld

ＩＧ：https://shorturl.at/dovEI

線上點餐：https://bit.ly/3FyKRNN

街口點餐：https://bit.ly/3GCCK4k

 

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創作者 一姐爸 的頭像
一姐爸

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美味度
4.44
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.83
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