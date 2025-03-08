{新竹美食}明昌越式餐館：在新竹也可以吃到最道地的越式料理，超推牛肉河粉、法國麵包系列超好吃，加入會員超多好康！

自從上次來新竹吃「明昌越式料理」後一直對他們的的料理念念不忘，所以我們又來拉！！！

（一訪的食記：https://jack74327.pixnet.net/blog/post/70375875）

明昌越式料理他們家許多食材、調味料大多是直接從越南進口，真的是真材實料原汁原味就，在新竹就可以吃到最道地的越式料理，

必點他們家的牛肉河粉，湯頭鮮美牛肉鮮嫩一吃就愛上，

還有春捲涼拌米線清爽開胃，我們也超愛他們自製的法國麵包外皮酥脆有嚼勁，不管哪一道菜都超好吃，

而且店家還推出許多不同的優惠活動，絕對會讓你一訪再訪。

明昌越式餐館 用餐環境

「明昌越式餐館」位在學府路上，離工研院、十八尖山、新竹中學、新竹動物園都蠻近的，

黃色招牌搭配紅色字體，算是相當醒目。

附近都有路邊停車格，不管是汽車、機車停車都很方便。

店家門口有提供點單可以參考，店家也會不時推出許多優惠活動，

像這次去的時候就有下午茶專案、買2送1、點涼拌木瓜送荷包蛋等活動，相當划算啊！

（優惠活動以現場公告為主）

店內用餐環境簡單乾淨，以四人座位為主，四周也有放上許多招牌餐點的照片可以參考，

另外還有看到老闆娘到大學演講跟上報導的新聞，感覺好厲害啊！

座位上也有放置一些優惠專案，尤其現在加入好友，還會有許多優惠驚喜，大家可以參考喔！

店內的餐具都放置在烘碗機裡面，相當乾淨衛生。

來越式料理店用餐，酌料絕對是重點，店家有提供檸檬角、辣椒、魚露、胡椒等調味料可以自行取用。

店家有提供線上點餐，也有紙本的餐點可以參考，

種類相當多元，像是有：飯類、炒麵、湯麵、米線、湯類、炒類、小菜、涼拌、法國麵包、牛肉以及飲料類，

店家也很貼心的把餐點的照片放在點單裡，店內有將近一百道餐點可以選擇，真的是太狂了。

牛肉河粉湯

店家使用多種食材熬煮，湯頭清澈又相當濃郁

新鮮生牛肉在熱湯中沖燙後，帶點鮮紅色的色澤，肉質軟嫩鮮甜相當吃。

建議大家可以先品嚐原味的牛肉河粉湯，牛肉香氣濃郁卻相當清爽，

在加入檸檬角、魚露等調味料，口感吃起來更加有層次。

牛腩法國麵包（1條）

店家將牛肉加入許多香料慢火熬燉至軟嫩，

牛腩湯頭更加濃郁強烈清甜，牛腩肉質鮮當鮮美多汁，軟硬適中相當有口感。

隨餐還會附上店家自製的法國麵包，烤過的麵包外酥內軟，可以單吃享受法國麵包單純的麵粉香氣，

也很推薦可以沾裹著濃郁的牛腩湯頭一起享用，口感極為滿足，

如果你喜歡香料豐富濃郁，肉質軟嫩有嚼勁的朋友，相當推薦這一道牛腩法國麵包給大家。

另外點牛腩法國麵包還會額外贈送一顆荷包蛋，真的是營養滿分啊！

法國麵包香茅排骨

一整條的法國麵包份量相當氣派，

烤過的法國麵包外皮相當酥脆，內裡鬆軟，夾入店家特製的香茅排骨，肉質香嫩多汁，每一口都香氣迷人，

中間還夾入了醃製蘿蔔、小黃瓜等酸甜爽口，完美平衡肉的濃郁滋味，口感更加豐富有層次。

春捲涼拌米線

金黃酥脆的越南炸春捲，搭配Ｑ彈細緻的米線，

將店家特製調配的魚露醬汁以及一旁搭配的小黃瓜、紅蘿蔔、醃製過的配菜以及脆口的花生米一起攪拌，

口感相當清爽無負擔，口感也相當層次多元，非常適合夏天享用。

金黃酥脆的越南炸春捲，可以直接單吃就相當美味，

可以搭配店家提供的辣椒、魚露、醬汁等，口感吃起來更加有變化。

雞絲沙拉

放入大量的高麗菜絲為基底，以及鮮嫩的雞肉，再撒上酥脆可口的花生米，

口感相當清脆爽口，在炎熱的夏天解暑又健康。

蝦醬炒空心菜

清脆的空心菜，放入蒜頭以及蝦醬一起拌炒，再加入魚露等調味，增添不少風味。

炒蛤蜊

新鮮的蛤蜊每一科都相當飽滿香甜，加入香氣四溢的薑絲、大蒜、九層塔，

大火快炒之後口感濃郁豐富，把熱炒後的蛤蜊湯汁淋在白飯上享用，絕對讓人忍不住一口接著一口。

椰子汁

越式料理偏向重口味，非常推薦大家可以來杯椰子水，清涼消暑去油解膩。

明昌越式餐館

地址：新竹市東區學府路369號

電話：03-5166046

線上訂位：https://shorturl.at/nxzCS

粉絲專頁：https://bit.ly/3Erc0ld

ＩＧ：https://shorturl.at/dovEI

線上點餐：https://bit.ly/3FyKRNN

街口點餐：https://bit.ly/3GCCK4k