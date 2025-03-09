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高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

BAR KAO泰式餐酒館 泰式餐酒館 高雄承億酒店 米陸愛享樂 more
2025-03-09 14:00:00 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

高雄承億酒店是亞洲唯一圖書館共構國際五星級文創生活酒店

走進飯店大廳開始便會被濃濃的文藝、文青風格深深吸引之外

來到承億酒店可別忘記尋找不同的美食， 有PARA鐵板料理、両鍋 極上鍋物

或是24樓無邊際透明泳池池畔酒吧 RAR BAR。

還有27樓的「BAR KAO 泰式餐酒館」餐點美味、用料實在、擺盤異國風情

令人印象深刻的有「鮮蝦鳳梨炒飯 」,是用🍍鳳梨裝炒飯、還有大蝦🍤

各種泰式湯品都各有特色，若說想喝調酒、飲品這裡都點的到

若是有到承億酒店不彷可以選擇到BAR KAO 泰式餐酒館用餐

新竹-禧樂·澄·健康鍋物概念店✔食材新鮮、用料實在✔自助區高 記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  BAR KAO 泰式餐酒館

▪  停車資訊

▪  店內環境

▪  菜單

▪  食記介紹

  店家資訊

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

BAR KAO 泰式餐酒館

BAR KAO 位於高雄承億酒店27樓，雖然是高樓層餐廳但沒有view(景色，有些可惜

不過美味的餐點、餐廳內氣氛倒是可以彌補景色的部份

若是想看景色建議可以到飯店25樓接待大廳…遠眺高雄港、85大樓…

不同時間有不同景色的美

 

停車資訊

地下停車場（B3-B6)

 

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櫃檯旁的娃娃是承億酒店吉祥物 白日夢獸-憨吉

 

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 店內環境

 

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店內的中間有調酒吧臺，BAR KAO 是泰式餐酒館

除了美食主要還可以點現作飲料與各式調酒

 

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

 

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

 

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裝飾也美美的…保有泰式風味

 

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座位有沙發區，這裏可以與好友吃美食同時輕鬆地聊天

 

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多人的圓桌

 

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大人餐具

 

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小孩餐具

 

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BAR KAO 菜單 - 用餐需知

• 均需加收10%服務費 • 自備酒水酌收800元開瓶費

•  肉品來樂：牛肉-美國、澳幻、巴拉州，豬肉-台雞，雞肉-台灣

 

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BAR KAO 菜單  - 平日午間套餐

 

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BAR KAO 菜單  - 雙人套餐

 

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BAR KAO 菜單 - 四人套餐

 

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BAR KAO 菜單  - 泰國東北伊善酸辣涼拌菜、香脆下酒人氣炸點

 

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BAR KAO 菜單  - 曼谷熱炒、主廚招牌手路菜

 

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BAR KAO 菜單  - 主食、泰式南洋咖哩

 

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BAR KAO 菜單  - 湯品、甜點

 

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BAR KAO 菜單  -  飲料(特調、經典、生啤酒)

*開車不喝酒、喝酒不開車

 

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BAR KAO 菜單  -  飲料(生啤酒、無酒精)

*開車不喝酒、喝酒不開車

 

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BAR KAO 菜單  -  飲料 (精選單杯酒)

*開車不喝酒、喝酒不開車

 

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

食記介紹  

我們點了：招牌厚蝦餅、蝦醬空心菜、蟹肉烘蛋、鮮蝦鳳梨炒飯、綠咖哩燉牛肉

香茅蛤蠣湯、椰奶雞湯、冬蔭功海鮮湯、椰奶留香、泰式奶茶、熱帶雨林清爽飲、  熱帶芒果綠茶

我們點了好多湯湯水水哦高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館…四杯飲料、三種湯

湯可以點小碗的不用點大碗的…這樣便可以嚐試到不同的湯

 

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 熱帶芒果綠茶  160+10%

看到芒果就直接決定要點它了，但覺得普普沒有特別好喝

芒果味不是很重

 

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泰式奶茶 150+10%

豪無疑問是泰奶味

 

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椰奶留香 400+10%

為白蘭地、椰奶、棕欄糖漿 ，好喝的特調…很順(只是不便宜啦

*開車不喝酒、喝酒不開車

 

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熱帶雨林清爽飲 380+10%   

百香果、椰子水、檸檬汁…霏仔點的，

這杯飲料卻是等最久的~他說超好喝

 

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  蝦醬空心菜 280+10%

 

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  蝦醬味蠻香的…但味道上偏鹹的炒空心菜

與白飯會很搭吧

 

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招牌厚蝦餅 680+10%

 

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厚蝦餅，可以直接用肉眼看到蝦子…而不是蝦漿

但不知道是因為太期待嘛，反而覺得這道普普

 

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厚蝦餅搭配的泰式甜辣醬味道上偏甜 不會太辣

 

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綠咖哩燉牛肉 520+10%

 

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這綠咖哩有些些微辣…但味道上很香

而裏面的牛腩燉的很軟嫩…好吃

 

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冬蔭功海鮮湯（碗） 180+10%

 

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裏面的料蠻多的…蝦子 、透抽、蛤利…等

湯的部份有一定的辣度、香氣，是碗好喝的湯

 

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    香茅蛤蠣湯（碗） 180+10%

 

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

有加入許多洋蔥去調味

 

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這香茅蛤蠣湯  …香茅味蠻重的，不是淡淡提味而己哦

 

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椰奶雞湯（碗） 150+10%

 

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椰奶雞湯除了雞肉還有雪白菇

湯的味道除了椰奶香之外更正確來說是有酸酸甜甜的味道

Mickey還蠻喜歡…因為酸甜好美味，但陸某就接受度不高…他愛冬蔭功海鮮湯

 

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  蟹肉烘蛋   620+10%

 

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高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

蛋的外皮有淡淡的焦香味…也有些口感

 

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蛋整體來說非常棒，但 蟹肉沒有什麼調味…反倒是有些感受不到它的存在是為什麼

 

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鮮蝦鳳梨炒飯 420+10%

 

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是道擺盤、美味都兼具的料理，用鳳梨裝炒飯

 

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炒飯再加上大蝦、腰果、鳳梨、蔓越莓乾，上面還有肉鬆

其實這些元素都是我家小孩的最愛…小孩好喜歡這炒飯

飯粒分明不會黏、味道上也很棒

 

高雄承億酒店-BAR KAO 泰式餐酒館

      整體來說…餐點都有一定的水準之上，餐廰環境也不錯

若是有到高雄承億酒店可以把這裏納入行程美食之一

 

高雄餐廰食記：

高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物

高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味

高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽

高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥

 

 

 

BAR KAO 泰式餐酒館

地址：台灣高雄市前鎮區林森四路189號27樓

電話：(07)333-3999

營業時間：午餐供應時間：11:30-15:00 (最後點餐14:00）

晚餐供應時間：17:30-21:00 (最後點餐21:00）

宵夜供應時間：21:00-24:00 (最後點餐23:00）

官方網頁:ttps://www.taiurbanresort.com.tw/restaurant-detail/BARKAO/

線上訂位：https://inline.app/booking/barkao/barkao

*相關訊息以店家公佈為主*

 

 

 

文章標籤
BAR KAO泰式餐酒館 泰式餐酒館 高雄承億酒店 米陸愛享樂 鮮蝦鳳梨炒飯 冬蔭功海鮮湯 椰奶雞湯 厚蝦餅 綠咖哩
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美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
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