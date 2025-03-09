高雄承億酒店是亞洲唯一圖書館共構國際五星級文創生活酒店
走進飯店大廳開始便會被濃濃的文藝、文青風格深深吸引之外
來到承億酒店可別忘記尋找不同的美食， 有PARA鐵板料理、両鍋 極上鍋物
或是24樓無邊際透明泳池池畔酒吧 RAR BAR。
還有27樓的「BAR KAO 泰式餐酒館」餐點美味、用料實在、擺盤異國風情
令人印象深刻的有「鮮蝦鳳梨炒飯 」,是用🍍鳳梨裝炒飯、還有大蝦🍤
各種泰式湯品都各有特色，若說想喝調酒、飲品這裡都點的到
若是有到承億酒店不彷可以選擇到BAR KAO 泰式餐酒館用餐
記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營
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▪ 停車資訊
▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 食記介紹
▪ 店家資訊
BAR KAO 位於高雄承億酒店27樓，雖然是高樓層餐廳但沒有view(景色，有些可惜
不過美味的餐點、餐廳內氣氛倒是可以彌補景色的部份
若是想看景色建議可以到飯店25樓接待大廳…遠眺高雄港、85大樓…
不同時間有不同景色的美
停車資訊
地下停車場（B3-B6)
櫃檯旁的娃娃是承億酒店吉祥物 白日夢獸-憨吉
店內環境
店內的中間有調酒吧臺，BAR KAO 是泰式餐酒館
除了美食主要還可以點現作飲料與各式調酒
裝飾也美美的…保有泰式風味
座位有沙發區，這裏可以與好友吃美食同時輕鬆地聊天
多人的圓桌
大人餐具
小孩餐具
BAR KAO 菜單 - 用餐需知
• 均需加收10%服務費 • 自備酒水酌收800元開瓶費
• 肉品來樂：牛肉-美國、澳幻、巴拉州，豬肉-台雞，雞肉-台灣
BAR KAO 菜單 - 平日午間套餐
BAR KAO 菜單 - 雙人套餐
BAR KAO 菜單 - 四人套餐
BAR KAO 菜單 - 泰國東北伊善酸辣涼拌菜、香脆下酒人氣炸點
BAR KAO 菜單 - 曼谷熱炒、主廚招牌手路菜
BAR KAO 菜單 - 主食、泰式南洋咖哩
BAR KAO 菜單 - 湯品、甜點
BAR KAO 菜單 - 飲料(特調、經典、生啤酒)
*開車不喝酒、喝酒不開車
BAR KAO 菜單 - 飲料(生啤酒、無酒精)
*開車不喝酒、喝酒不開車
BAR KAO 菜單 - 飲料 (精選單杯酒)
*開車不喝酒、喝酒不開車
食記介紹
我們點了：招牌厚蝦餅、蝦醬空心菜、蟹肉烘蛋、鮮蝦鳳梨炒飯、綠咖哩燉牛肉
香茅蛤蠣湯、椰奶雞湯、冬蔭功海鮮湯、椰奶留香、泰式奶茶、熱帶雨林清爽飲、 熱帶芒果綠茶
我們點了好多湯湯水水哦…四杯飲料、三種湯
湯可以點小碗的不用點大碗的…這樣便可以嚐試到不同的湯
熱帶芒果綠茶 160+10%
看到芒果就直接決定要點它了，但覺得普普沒有特別好喝
芒果味不是很重
泰式奶茶 150+10%
豪無疑問是泰奶味
椰奶留香 400+10%
為白蘭地、椰奶、棕欄糖漿 ，好喝的特調…很順(只是不便宜啦
*開車不喝酒、喝酒不開車
熱帶雨林清爽飲 380+10%
百香果、椰子水、檸檬汁…霏仔點的，
這杯飲料卻是等最久的~他說超好喝
蝦醬空心菜 280+10%
蝦醬味蠻香的…但味道上偏鹹的炒空心菜
與白飯會很搭吧
招牌厚蝦餅 680+10%
厚蝦餅，可以直接用肉眼看到蝦子…而不是蝦漿
但不知道是因為太期待嘛，反而覺得這道普普
厚蝦餅搭配的泰式甜辣醬味道上偏甜 不會太辣
綠咖哩燉牛肉 520+10%
這綠咖哩有些些微辣…但味道上很香
而裏面的牛腩燉的很軟嫩…好吃
冬蔭功海鮮湯（碗） 180+10%
裏面的料蠻多的…蝦子 、透抽、蛤利…等
湯的部份有一定的辣度、香氣，是碗好喝的湯
香茅蛤蠣湯（碗） 180+10%
有加入許多洋蔥去調味
這香茅蛤蠣湯 …香茅味蠻重的，不是淡淡提味而己哦
椰奶雞湯（碗） 150+10%
椰奶雞湯除了雞肉還有雪白菇
湯的味道除了椰奶香之外更正確來說是有酸酸甜甜的味道
Mickey還蠻喜歡…因為酸甜好美味，但陸某就接受度不高…他愛冬蔭功海鮮湯
蟹肉烘蛋 620+10%
蛋的外皮有淡淡的焦香味…也有些口感
蛋整體來說非常棒，但 蟹肉沒有什麼調味…反倒是有些感受不到它的存在是為什麼
鮮蝦鳳梨炒飯 420+10%
是道擺盤、美味都兼具的料理，用鳳梨裝炒飯
炒飯再加上大蝦、腰果、鳳梨、蔓越莓乾，上面還有肉鬆
其實這些元素都是我家小孩的最愛…小孩好喜歡這炒飯
飯粒分明不會黏、味道上也很棒
整體來說…餐點都有一定的水準之上，餐廰環境也不錯
若是有到高雄承億酒店可以把這裏納入行程美食之一
高雄-Smile One精緻涮涮鍋✔高雄福華大飯店30樓景觀餐廰✔精緻鍋物
高雄寒軒國際大飯店-觀海軒中餐廳✔40樓高樓餐廳✔水煮牛肉煲超夠味
高雄-梨花 A5和牛放題✓北海道帝王蟹✓和牛✓浮誇系美食吃到飽
高雄左營-銅花精緻涮涮鍋✔火鍋界的LV ✔專業服務 ✔食材高檔 ✔金箔粥
BAR KAO 泰式餐酒館
地址：台灣高雄市前鎮區林森四路189號27樓
電話：(07)333-3999
營業時間：午餐供應時間：11:30-15:00 (最後點餐14:00）
晚餐供應時間：17:30-21:00 (最後點餐21:00）
宵夜供應時間：21:00-24:00 (最後點餐23:00）
官方網頁:ttps://www.taiurbanresort.com.tw/restaurant-detail/BARKAO/
線上訂位：https://inline.app/booking/barkao/barkao
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