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開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

2025-03-09 01:54:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

創立於1977年，是營業近50年的台北小吃老店，Google地圖評價有七千多則，高達四顆星。從早上11點營業到凌晨5點，愈晚生意愈好，尤其過12點，幾乎快客滿，餐點有四神湯、肉粽、肉包、燒賣…等台式小吃，雖然價格不算便宜，但口味還不錯，而且內用湯品還可無限續湯

撰文。拍攝／呂萱萱

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

位於靠承德路口的民生西路上，寧夏夜市就在附近，捷運雙連站步行約五分鐘可到，開車可以停附近的路邊收費停車格，但只能碰碰運氣，因為滿不好停的。建議可停蓬萊國小地下停車場 

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

店家總共有二個店面，選好座位後，先到湯品這個地方點餐並付款，接著外場就會把餐點送到座位上

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

肉粽65元、肉包30元、燒賣1份五顆是65元，四神湯75元、赤肉湯65元，福州魚丸湯65元

肉粽跟肉包，都有買十送一的優惠，若內用喜歡吃，也可以另外購買冷凍的回家，自己加熱吃

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

其實我早在十多年前，就很常來阿桐阿寶吃，早期最喜歡他們家的肉粽，印像中以前的口感粒粒分明，很有咬勁

但過了好幾年，這次來吃的口感，感覺不太一樣，變得比較濕軟（不知道是不是因為這次是早上來剛蒸好？）

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

雖說口感有點不同了，但還好吃起來一樣是鹹香的古早味，料雖然不多（只有魯豬肉、香菇、鹹蛋黃）但都料理的很入味

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

重口味的朋友，擁薦一定要加甜辣醬，其實不會很辣，口感甜甜的，淋在肉粽上很適合

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

肉包也很推薦，雖然內餡的料並不飽滿，但皮很嫩，愈咬愈香，內餡算滿重口味，搭配起來還不錯吃

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

就整體來說，四神湯是最值得推薦的　

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

料多沒話說，豬腸完全沒腥味，口感超Q，裡面的薏仁蓮子等配料，也是超級滿，重點是可以無限加湯，真的太划算了

還有~桌上都有一瓶中藥酒（忘了拍）如果沒開車騎車的話，建議可以加一點在湯裡，風味整個大提升，變得非常好喝哦

開到凌晨五點，四神湯可免費加湯

 

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phone02-25576926
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4.14
服務品質
3.68
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