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陽明山唯一的活廚餐廳，壽星波士頓龍蝦買一送一，現撈活海鮮餐點超好吃

2025-03-09 01:56:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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陽明山唯一的活廚餐廳，壽星波士頓龍蝦買一送一，現撈活海鮮餐點超好吃

陽明山唯一的活廚餐廳，餐點以創意中式料理為主，現場還有許多現撈活體海鮮，每一道都精緻又好吃，而且當日壽星消費即享波士頓龍蝦買一送一，真的很划算！用餐環境也超棒，可以俯瞰大台北夜景，是台北情人節餐廳推薦的店家，也是非常推薦的求婚聖地

撰文。拍攝／呂萱萱

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  • 位於陽明山的半山腰上，開車直接Google地圖導航『八卦夜未眠』就好
  • 捷運劍潭站→搭乘260、紅5至山仔后派出所→步行約30分鐘
  • 捷運士林站→搭乘紅5至山仔后派出所→步行約30分鐘
  • 計程車從捷運士林站/芝山站直接抵達八卦夜未眠約250元左右

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↑店家有停車場，提供給用餐的客人使用，停車場還滿大的，約可停50-60車，以不好停車來陽明山來說，有位子可停最方便了

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進入店家先看到這個愛心燈的搖椅，感覺就很適合另一伴來約會

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環境真的超級棒，視野遼闊，擁有180度的近距離大夜景，放眼望去還能看到101跟林口山景

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美食佳餚搭配夜景，增添了不少浪漫氣氛，很適合做為台北一日遊的最佳名單

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愛心造型燈的空橋，是IG最熱門的打卡地標及求婚聖地，拍照起來很好看，而且站在上面，更能遠眺前方的超級夜景

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雖說用餐區皆為開放式的半戶外空間，夏天店家會準備防蚊用品以及蚊香，冬天的桌子下方有暖爐設備，一年四季來用餐都很適合

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龍蝦皆為現點現做，看這活跳跳的龍蝦，想畢肉質一定超級Q

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↑這是我今天最期待的菜色～黑胡椒蒜味奶油波斯頓龍蝦

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當店員一送上桌，就聞到香氣四溢的蒜奶味，讓人口水直流呀～

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龍蝦的口感軟韌又滑順，一口咬下滿滿鮮味，用黑胡椒蒜味奶油來調味，真的讓海鮮的鮮甜度更加分了

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京都嫩子排：這個好好吃，味道甜甜的，而且豬軟骨咬起來很軟嫩，我這個滿口牙套的人，都可以輕鬆吃

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蒜味小菲力：菲力加上蒜片超對味！口感很嫩完全不會柴，老公整盤吃光光，超強～

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松露蝦仁滑蛋：蛋好嫩滑，蝦仁爽口彈牙，加了松露進去，味道瞬間變得高級又豐富

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叉燒蝦炒飯：炒飯做成金字塔造型好特別，米飯粒粒分明，口感鹹香，吃得到叉燒的甜味，跟蝦子的鮮氣

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櫻花蝦双櫛瓜：以前吃櫛瓜，大部份都是燒烤居多，沒想到跟櫻花蝦一起拌炒，竟然這麼對味，我下次來還要點

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松露養生土雞鍋(中)：松露氣味不會太重，湯頭甘甜又順口，土雞很有咬勁，而且雞肉的份量也超多

原文連結 https://evanchiny.com/20250219eat-2/

 

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4.10
服務品質
3.85
裝潢氣氛
4.70
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