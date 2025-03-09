陽明山唯一的活廚餐廳，餐點以創意中式料理為主，現場還有許多現撈活體海鮮，每一道都精緻又好吃，而且當日壽星消費即享波士頓龍蝦買一送一，真的很划算！用餐環境也超棒，可以俯瞰大台北夜景，是台北情人節餐廳推薦的店家，也是非常推薦的求婚聖地

撰文。拍攝／呂萱萱

位於陽明山的半山腰上，開車直接Google地圖導航『八卦夜未眠』就好

捷運劍潭站→搭乘260、紅5至山仔后派出所→步行約30分鐘

捷運士林站→搭乘紅5至山仔后派出所→步行約30分鐘

計程車從捷運士林站/芝山站直接抵達八卦夜未眠約250元左右

↑店家有停車場，提供給用餐的客人使用，停車場還滿大的，約可停50-60車，以不好停車來陽明山來說，有位子可停最方便了

進入店家先看到這個愛心燈的搖椅，感覺就很適合另一伴來約會

環境真的超級棒，視野遼闊，擁有180度的近距離大夜景，放眼望去還能看到101跟林口山景

美食佳餚搭配夜景，增添了不少浪漫氣氛，很適合做為台北一日遊的最佳名單

愛心造型燈的空橋，是IG最熱門的打卡地標及求婚聖地，拍照起來很好看，而且站在上面，更能遠眺前方的超級夜景

雖說用餐區皆為開放式的半戶外空間，夏天店家會準備防蚊用品以及蚊香，冬天的桌子下方有暖爐設備，一年四季來用餐都很適合

龍蝦皆為現點現做，看這活跳跳的龍蝦，想畢肉質一定超級Q

↑這是我今天最期待的菜色～黑胡椒蒜味奶油波斯頓龍蝦

當店員一送上桌，就聞到香氣四溢的蒜奶味，讓人口水直流呀～

龍蝦的口感軟韌又滑順，一口咬下滿滿鮮味，用黑胡椒蒜味奶油來調味，真的讓海鮮的鮮甜度更加分了

京都嫩子排：這個好好吃，味道甜甜的，而且豬軟骨咬起來很軟嫩，我這個滿口牙套的人，都可以輕鬆吃

蒜味小菲力：菲力加上蒜片超對味！口感很嫩完全不會柴，老公整盤吃光光，超強～

松露蝦仁滑蛋：蛋好嫩滑，蝦仁爽口彈牙，加了松露進去，味道瞬間變得高級又豐富

叉燒蝦炒飯：炒飯做成金字塔造型好特別，米飯粒粒分明，口感鹹香，吃得到叉燒的甜味，跟蝦子的鮮氣

櫻花蝦双櫛瓜：以前吃櫛瓜，大部份都是燒烤居多，沒想到跟櫻花蝦一起拌炒，竟然這麼對味，我下次來還要點

松露養生土雞鍋(中)：松露氣味不會太重，湯頭甘甜又順口，土雞很有咬勁，而且雞肉的份量也超多

原文連結 https://evanchiny.com/20250219eat-2/