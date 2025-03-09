鄰近馬偕醫院、捷運雙連站，是日韓高人氣的台灣美食，韓國啦啦隊李多慧，還有韓星李智雅都來朝聖，粥類有分葷食跟素食，品項多達14種選擇，價格落在70~100元之間，每種口味雖然都不一樣，但料真得多到快滿出來了

撰文。拍攝／呂萱萱

因為知道這家生意很好，我們還特地選平日來，避開用餐的尖峰時間，沒想到人還是很多，雖說內用免費續加白粥，但內用空間並不多，所以我們只能選擇外帶吃囉

粥類有分葷食跟素食，品項多達14種選擇，價格落在70~100元之間，老闆說，銷量最好的是魔法鴉片粥、XO醬全套麵線，尤其魔法鴉片粥是李多慧最喜歡的一款

店家的粥底已先煮好，再依據客人點的口味，加上事先炒好的配料

不論粥品或麵線，每一個配料都是裝到快滿出來

今天我們點了店家推薦的魔法鴉片粥、XO醬全套麵線，其實份量真的很大耶！我一個人完全吃不完

魔法鴉片粥：粥底是由五種蔬菜熬煮，所以口感還滿清甜的，上面的配料有花生、肉鬆、魩仔魚、芹菜未，還有一顆已搗碎的完整皮蛋

吻仔魚有先炒過，口感鹹香很好吃，加上肉鬆的香甜， 整碗味道非常豐富，是真的滿好吃的（我現在半夜寫文章，還在回想當天的美味，真的愈寫愈餓…）

XO醬全套麵線：料也是爆炸多，裡面有蚵仔、一顆已搗碎的完整皮蛋，還有XO醬，每一口都能吃到不同口味，真的很豐盛