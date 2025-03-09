在地朋友推薦一定要吃的宜蘭美食，Google地圖評價有一千多則，高達4.4顆星，網路風評非常好，店家生意每天都有人在排隊，可以說是宜蘭最好吃的碳烤燒餅店，推薦一定要吃韭菜餅、蘿蔔絲餅，但我覺得～紅豆餅還是 羅東碳烤燒餅餅店 比較好吃

店家沒有明顯的招牌（看上圖就知道招牌已老舊）但經過不難發現它，因為不時都有人在排隊

阿賢碳烤燒餅店，只提供外帶，沒有內用，生意很好，雖說常有人排隊，但還好大家都是買了就走，所以其實也不會等太久

碳烤燒餅30元

起司饅頭/高麗菜餅/韭菜餅/都是25元

烤饅頭/鮮肉餅是20元

小蔥餅/蘿蔔絲餅/芝麻餅/花生餅/紅豆餅/都是14元

保存期限，冷藏三天，冷凍七天，買回家如果冷掉了，可以用烤箱、氣炸鍋、微波爐加熱

如果要買來當伴手禮，店家也有提供紙盒，但一個要另外付10元

餐點都是現做的，可以看到是用爐子炭烤

本來想要點小酥餅跟烤饅頭，但被前面的客人買光了，現場等待還要時間，所以這次只有買韭菜餅、蘿蔔絲餅、芝麻餅、紅豆餅

韭菜餅：強烈推薦一定要點，擔心吃起來很油膩。實際吃起來完全無油膩感，裡面軟綿口感真的超棒的，韭菜份量很多，香氣十足，而且完全不嗆辣

蘿蔔絲餅：這個也不錯，一口咬下就能明顯感受到塞爆的白蘿蔔絲，滿滿的看不到空隙，吃得到蔬菜的清甜，還有胡椒粉調味，下次來宜蘭我還要吃

芝麻餅：真材實料，內餡豐富，入口皆是濃郁的芝麻香氣，而且不會太甜膩

紅豆餅：跟前面相較之下，比較讓人沒這麼印象深刻，紅豆味道偏淡，屬於比較清爽的紅豆泥，我個人偏愛 羅東碳烤燒餅餅店的紅豆餅，味道比較濃郁，口感也比較甜