鄰近林口龜山長庚醫院，Google地圖評價有一千多則，高達4.9顆星，網路風評非常高！餐點主打砂鍋菜及各種中菜料理，砂鍋料理吃得到十足的「鍋氣」及食材的美味，餐點精緻又好吃，店裡還有多種酒類飲品，並提供多樣化的座位安排，適合不同人數的聚餐 撰文。拍攝／呂萱萱 位於文化二路上，靠近文二一街口，鄰近林口長庚醫院、林口三井Outlet、龜山運動公園 大量的京劇掛畫，風趣字體畫的佈置，給人的感覺很活潑，中國風十足 店內空間非常大，有4-6人座的中型方桌、8-10人座的大型圓桌，也有可容納15人的大包廂（低消12000），不論是三五好友來用餐，或大數多的家庭聚會、商務宴會都適合 ↑ 竹笙砂鍋雞湯 選金華火腿跟老母雞熬煮8小時，裡面還有好吃的竹笙，脆脆的口感很好吃，湯頭濃香不油膩，雞肉也燉得超嫩，用湯匙稍微撥一下，就骨肉分離了，搭配滿滿的白菜，營養十足很美味

↑砂鍋魚頭 超級大一鍋，裡面魚肉很大塊，肉質鮮美沒有腥味，先炸過再燉煮真的很不錯，湯頭很甘甜，吃得到魚肉的鮮味與沙茶的滋味

因為真的超大鍋，完全吃不完，我們打包回家後，再加一些配料當宵夜，吃完超滿足

鹽焗砂鍋蝦 砂鍋底層鋪上滿滿的鹽，上面放上白蝦烹煮，白蝦除了鮮甜外，還吃得到很誘人的鍋氣

蠔油砂鍋牛，我們覺得應該是採用砂鍋料理，所以這口感跟一般蠔油炒牛肉不同，牛肉吸飽蠔油的味道，嚐起來更濃郁了，是一道非常推薦的川菜

砂鍋蟹粉海鮮豆腐煲，這道我超喜歡，有花枝、蝦子…等滿滿海鮮，最特別的是裡面還有蓮藕，而且煮得很入味呢

乾煸四季豆，四季豆表面焦香帶點脆感，內部保持軟嫩，鹹香味十足，非常下飯

醋溜魚皮，這是涼拌小菜，口感微酸微辣，非常開胃，而且魚片很Q哦，咬起來是有脆度的口感

梅干扣肉，推薦大家一定要點，梅干菜的甘脆與五花肉的油香融為一體，加上美味的湯汁，白飯真的會吃好幾碗

砂鍋燒意麵，意麵份量很多，建議至少要3-4個人用餐才吃得完，吃得到滿滿的醬燒味，每一口都讓人回味無窮

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